УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15195 відвідувачів онлайн
Новини Обстріл енергетичної і газової інфраструктури
550 3

РФ другу добу атакує об’єкти "Нафтогазу": на Запоріжжі пошкоджено газопровід, на Дніпропетровщині поранено працівника

Атаки РФ на Нафтогаз

Російські війська другу добу атакують критичну інфраструктуру "Групи Нафтогаз", зокрема на Харківщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Запорізька область

Зазначається, що сьогодні після влучання ворожої авіабомби пошкоджено газопровід у Запорізькій області.

Частина споживачів тимчасово залишилася без газопостачання.

Ремонтні служби координують дії з військовими та приступлять до ліквідації, щойно дозволить безпекова ситуація.

Також читайте: Росія з початку року 96 разів атакувала об’єкти "Нафтогазу"

Дніпропетровська область

Також сьогодні один із працівників "Групи Нафтогаз" дістав поранення внаслідок ворожого обстрілу на Дніпропетровщині. Йому надається необхідна медична допомога.

Харківська область

Також він нагадав, що вчора обстрілів зазнав газовидобувний обʼєкт на Харківщині. Є пошкодження обладнання. Фахівці компанії працюють на місці, триває оцінка наслідків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни завдали 52 ураження по газових мережах на Донеччині за тиждень, - "Нафтогаз"

"Лише цього року росіяни 99 разів атакували об’єкти Групи Нафтогаз", - додав Корецький.

Автор: 

Нафтогаз (4434) обстріл (33737) Запорізька область (4823) Дніпропетровська область (4953) Харківська область (2635)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нуу, про відповідь "фламінгою", навіть шуткувати не буду...
показати весь коментар
02.05.2026 17:21 Відповісти
нема ракет є ФЛАМІНДІЧІ - а точніше десятки міліардів баксів взяті в кредит і переведені відразу в Ізраїль

ОБРАНИЙ НАРОД - якщо чесно я уже розумію і іспанців і турків і німців і англічан і всіх хто копняками гнав цей народ нафіг
показати весь коментар
02.05.2026 17:40 Відповісти
то які проблеми? нема координат газокомпресорних станцій на расії?
показати весь коментар
02.05.2026 18:44 Відповісти
 
 