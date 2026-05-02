РФ другу добу атакує об’єкти "Нафтогазу": на Запоріжжі пошкоджено газопровід, на Дніпропетровщині поранено працівника

Російські війська другу добу атакують критичну інфраструктуру "Групи Нафтогаз", зокрема на Харківщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, передає Цензор.НЕТ.

Запорізька область

Зазначається, що сьогодні після влучання ворожої авіабомби пошкоджено газопровід у Запорізькій області.

Частина споживачів тимчасово залишилася без газопостачання.

Ремонтні служби координують дії з військовими та приступлять до ліквідації, щойно дозволить безпекова ситуація.

Дніпропетровська область

Також сьогодні один із працівників "Групи Нафтогаз" дістав поранення внаслідок ворожого обстрілу на Дніпропетровщині. Йому надається необхідна медична допомога.

Харківська область

Також він нагадав, що вчора обстрілів зазнав газовидобувний обʼєкт на Харківщині. Є пошкодження обладнання. Фахівці компанії працюють на місці, триває оцінка наслідків.

"Лише цього року росіяни 99 разів атакували об’єкти Групи Нафтогаз", - додав Корецький.