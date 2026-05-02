РФ вторые сутки атакует объекты "Нафтогаза": на Запорожье поврежден газопровод, на Днепропетровщине ранен работник
Российские войска уже вторые сутки атакуют критически важную инфраструктуру "Группы Нафтогаз", в частности в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях.
Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, передает Цензор.НЕТ.
Запорожская область
Отмечается, что сегодня вследствие попадания вражеской авиабомбы поврежден газопровод в Запорожской области.
Часть потребителей временно осталась без газоснабжения.
Ремонтные службы координируют действия с военными и приступят к ликвидации, как только позволит ситуация с безопасностью.
Днепропетровщина
Также сегодня один из сотрудников "Группы Нафтогаз" получил ранения вследствие вражеского обстрела в Днепропетровской области. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Харьковщина
Также он напомнил, что вчера обстрелу подвергся газодобывающий объект в Харьковской области. Имеются повреждения оборудования. Специалисты компании работают на месте, продолжается оценка последствий.
"Только в этом году россияне 99 раз атаковали объекты Группы Нафтогаз", - добавил Корецкий.
