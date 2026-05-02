РФ вторые сутки атакует объекты "Нафтогаза": на Запорожье поврежден газопровод, на Днепропетровщине ранен работник

Российские войска уже вторые сутки атакуют критически важную инфраструктуру "Группы Нафтогаз", в частности в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Запорожская область

Отмечается, что сегодня вследствие попадания вражеской авиабомбы поврежден газопровод в Запорожской области.

Часть потребителей временно осталась без газоснабжения.

Ремонтные службы координируют действия с военными и приступят к ликвидации, как только позволит ситуация с безопасностью.

Читайте также: Россия с начала года 96 раз атаковала объекты "Нафтогаза"

Днепропетровщина

Также сегодня один из сотрудников "Группы Нафтогаз" получил ранения вследствие вражеского обстрела в Днепропетровской области. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Харьковщина

Также он напомнил, что вчера обстрелу подвергся газодобывающий объект в Харьковской области. Имеются повреждения оборудования. Специалисты компании работают на месте, продолжается оценка последствий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне нанесли 52 удара по газовым сетям в Донецкой области за неделю, - "Нафтогаз"

"Только в этом году россияне 99 раз атаковали объекты Группы Нафтогаз", - добавил Корецкий.