Новости
РФ вторые сутки атакует объекты "Нафтогаза": на Запорожье поврежден газопровод, на Днепропетровщине ранен работник

Российские войска уже вторые сутки атакуют критически важную инфраструктуру "Группы Нафтогаз", в частности в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, передает Цензор.НЕТ.

Запорожская область

Отмечается, что сегодня вследствие попадания вражеской авиабомбы поврежден газопровод в Запорожской области.

Часть потребителей временно осталась без газоснабжения.

Ремонтные службы координируют действия с военными и приступят к ликвидации, как только позволит ситуация с безопасностью.

Днепропетровщина

Также сегодня один из сотрудников "Группы Нафтогаз" получил ранения вследствие вражеского обстрела в Днепропетровской области. Ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Харьковщина

Также он напомнил, что вчера обстрелу подвергся газодобывающий объект в Харьковской области. Имеются повреждения оборудования. Специалисты компании работают на месте, продолжается оценка последствий.

"Только в этом году россияне 99 раз атаковали объекты Группы Нафтогаз", - добавил Корецкий.

Нуу, про відповідь "фламінгою", навіть шуткувати не буду...
02.05.2026 17:21 Ответить
нема ракет є ФЛАМІНДІЧІ - а точніше десятки міліардів баксів взяті в кредит і переведені відразу в Ізраїль

ОБРАНИЙ НАРОД - якщо чесно я уже розумію і іспанців і турків і німців і англічан і всіх хто копняками гнав цей народ нафіг
02.05.2026 17:40 Ответить
то які проблеми? нема координат газокомпресорних станцій на расії?
02.05.2026 18:44 Ответить
 
 