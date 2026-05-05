Новости Обстрел энергетической и газовой инфраструктуры
Атака на объекты "Нафтогаз": нанесен серьезный ущерб газодобывающей инфраструктуре, есть погибшие

Россия нанесла удары по объектам "Нафтогаза" в Полтавской и Харьковской областях

В ночь на 5 мая российские войска атаковали газодобывающие объекты в Полтавской и Харьковской областях. Есть погибшие, десятки раненых и значительные разрушения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Группы "Нафтогаз".

"В ночь с 4 на 5 мая российские войска совершили массированную атаку на объекты Группы "Нафтогаз". Под ударами оказались газодобывающие предприятия в Полтавской и Харьковской областях. Враг применил комбинированную тактику - беспилотники и баллистические ракеты", - говорится в сообщении.

Атака привела к значительным разрушениям и потере добычи газа.

"Самое болезненное - это потери среди коллег. Погибли трое сотрудников Группы "Нафтогаз" и двое спасателей ГСЧС, еще 37 человек получили ранения. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших", - подчеркнул председатель правления НАК "Нафтогаз України" Сергей Корецкий.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На местах атаки работают все соответствующие службы. Как только позволит ситуация с безопасностью, специалисты приступят к оценке последствий и восстановительным работам.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что российские дроны атаковали Бровары: есть пострадавшие и разрушения.
  • Кроме того, враг атаковал Полтавскую область ракетами и дронами: 4 человека погибли, более 30 пострадали. Без газа остались 3480 абонентов.
  • Также под вражескими атаками находилось Запорожье. Оккупанты нанесли удар по городу баллистическими ракетами.
  • Утром 5 мая российские захватчики нанесли серию ударов по Харькову. Атаковано ряд районов города.
 

