Атака на об’єкти "Нафтогазу": завдано серйозної шкоди газовидобувній інфраструктурі, є загиблі

У ніч на 5 травня російські війська атакували газовидобувні об’єкти на Полтавщині та Харківщині. Є загиблі, десятки поранених і значні руйнування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили пресслужба Групи Нафтогазу.

"У ніч з 4 на 5 травня російські війська здійснили масовану атаку на об’єкти Групи Нафтогаз. Під ударами опинилися газовидобувні підприємства на Полтавщині та Харківщині. Ворог застосував комбіновану тактику - безпілотники та балістичні ракети", - йдеться у повідомленні.

Атака спричинила значні руйнування та втрату видобутку газу.

"Найболючіше - є втрати серед колег. Загинули троє працівників Групи Нафтогаз та двоє рятувальників ДСНС, ще 37 людей отримали поранення. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - наголосив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Постраждалим надається необхідна медична допомога. На місцях атаки працюють усі відповідні служби. Щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці розпочнуть оцінку наслідків та відновлювальні роботи.

