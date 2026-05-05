Троє працівників "Нафтогазу" загинули внаслідок ударів РФ по Харківщині та Полтавщині

Внаслідок російської атаки на Полтавщину та Харківщину загинули троє працівників "Нафтогазу".

Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу", передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Вони були газовиками, які працювали не зважаючи на регулярні обстріли інфраструктури, щоб зберегти тепло і газ для країни. Сьогодні вночі вони загинули від російського удару — після відбою тривоги, коли ліквідовували наслідки попередньої атаки разом з ДСНС України", - зазначили у компанії.

Козін Олександр Валерійович, 49 років. Начальник технологічного цеху стабілізації конденсату. Олександр неодноразово брав участь в ліквідації попередніх ударів. За мужність він був нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня від Президента України.

Мусієнко Юрій Миколайович, 49 років. Машиніст технологічних насосів технологічного цеху стабілізації конденсату.



Дуб Михайло Анатолійович, 47 років. Змінний інженер відділення з переробки газового конденсату і нафти.

Ще 12 працівників дістали поранення внаслідок російського удару.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що російські дрони атакували Бровари: є постраждалі та руйнування.

Окрім того, ворог атакував Полтавщину ракетами та дронами: 4 людини загинули, понад 30 постраждалих. Без газу 3480 абонентів.

Також під ворожими атаками перебувало Запоріжжя. Окупанти вдарили по місту балістичними ракетами.

Зранку 5 травня російські загарбники завдали серії ударів по Харкову. Атаковано низка районів міста.

