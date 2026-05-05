УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4914 відвідувачів онлайн
Новини Обстріл енергетичної і газової інфраструктури
1 594 6

Троє працівників "Нафтогазу" загинули внаслідок ударів РФ по Харківщині та Полтавщині

Троє працівників Нафтогазу загинули внаслідок удару РФ

Внаслідок російської атаки на Полтавщину та Харківщину загинули троє працівників "Нафтогазу".

Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу", передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Вони були газовиками, які працювали не зважаючи на регулярні обстріли інфраструктури, щоб зберегти тепло і газ для країни. Сьогодні вночі вони загинули від російського удару — після відбою тривоги, коли ліквідовували наслідки попередньої атаки разом з ДСНС України", - зазначили у компанії.

Козін Олександр Валерійович, 49 років. Начальник технологічного цеху стабілізації конденсату. Олександр неодноразово брав участь в ліквідації попередніх ударів. За мужність він був нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня від Президента України.

Троє працівників Нафтогазу загинули внаслідок удару РФ

Мусієнко Юрій Миколайович, 49 років. Машиніст технологічних насосів технологічного цеху стабілізації конденсату.

Троє працівників Нафтогазу загинули внаслідок удару РФ

Дуб Михайло Анатолійович, 47 років. Змінний інженер відділення з переробки газового конденсату і нафти.

Троє працівників Нафтогазу загинули внаслідок удару РФ

Ще 12 працівників дістали поранення внаслідок російського удару.

Читайте: Росія повинна довести серйозність намірів щодо миру, - Цахкна

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що російські дрони атакували Бровари: є постраждалі та руйнування.
  • Окрім того, ворог атакував Полтавщину ракетами та дронами: 4 людини загинули, понад 30 постраждалих. Без газу 3480 абонентів.
  • Також під ворожими атаками перебувало Запоріжжя. Окупанти вдарили по місту балістичними ракетами.
  • Зранку 5 травня російські загарбники завдали серії ударів по Харкову. Атаковано низка районів міста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог ударив по порту Одеси: пошкоджене судно під прапором Островів Кука

Автор: 

Нафтогаз (4437) обстріл (33798)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Царство небесне і вічная пам'ять .
показати весь коментар
05.05.2026 14:39 Відповісти
В.о. начальника СБУ Хмара, скажи, чому скажений Пуйло ще живий? Це твоя вина, що він живий, значить, ти вкрай погано виконуєш свої обов'язки.
показати весь коментар
05.05.2026 15:09 Відповісти
Світла памʼять нашим працівникам , які сумлінно виконували своі обовʼяки 😪😪😪
показати весь коментар
05.05.2026 15:51 Відповісти
😪😪😪
показати весь коментар
05.05.2026 16:52 Відповісти
Не на Харківщині, а на Полтавщині.
показати весь коментар
05.05.2026 19:55 Відповісти
Вчера днем в Мерефе, Харьковск обл на улицах и в транспорте погибло 7 чел жителей и несколько десятков ранены по разному, да почти не прошло по новостям. Пока не усвоим что надо сразу же так же отвечать и даже именно по жилмассивам рахи, они просто оскотинели от безнаказанности! Или они перебьют население к осени окончательно! Или садимся за стол переговоров. Пора реально вслух это говорить и конечно делать. Третьего здесь нет.
показати весь коментар
05.05.2026 20:56 Відповісти
 
 