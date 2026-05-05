Ворог ударив по порту Одеси: пошкоджене судно під прапором Островів Кука

Вранці 5 травня російські війська атакували порт Великої Одеси. Пошкоджено цивільне судно під прапором Островів Кука, екіпаж не постраждав.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило ДП "Адміністрація морських портів України".

"Це чергова атака на об’єкти цивільного судноплавства. Попри загрози, порт продовжує роботу з урахуванням безпекової ситуації. На місці триває ліквідація наслідків удару, залучено профільні служби", - зазначили в Адміністрації.

