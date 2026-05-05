Ворог ударив по порту Одеси: пошкоджене судно під прапором Островів Кука
Вранці 5 травня російські війська атакували порт Великої Одеси. Пошкоджено цивільне судно під прапором Островів Кука, екіпаж не постраждав.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило ДП "Адміністрація морських портів України".
"Це чергова атака на об’єкти цивільного судноплавства. Попри загрози, порт продовжує роботу з урахуванням безпекової ситуації. На місці триває ліквідація наслідків удару, залучено профільні служби", - зазначили в Адміністрації.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що російські дрони атакували Бровари: є постраждалі та руйнування.
- Окрім того, ворог атакував Полтавщину ракетами та дронами: 4 людини загинули, понад 30 постраждалих. Без газу 3480 абонентів.
- Через повторний ракетний удар РФ по Полтавщині загинули рятувальники Дмитро Скриль та Герой України Віктор Кузьменко, троє людей у важкому стані.
- Також під ворожими атаками перебувало Запоріжжя. Окупанти вдарили по місту балістичними ракетами.
- Зранку 5 травня російські загарбники завдали серії ударів по Харкову. Атаковано низка районів міста.
і їх король - король Британії
Вспомните, как к берегам Австралии, подплывал покойный ныне Кук.
Как в кружок, усевшись под азалии, поедом с восхода до зари,
Ели в этой солнечной Австралии друга дружку злые дикари.
Но почему аборигены съели Кука? За что - неясно, - молчит наука.
Мне представляется совсем простая штука: Хотели кушать - и съели Кука.
Есть вариант, что ихний вождь - большая бука, - кричал, что очень вкусный кок на судне Кука.
Ошибка вышла - вот о чем молчит наука, - хотели кока, а съели Кука.
И вовсе не было подвоха или трюка, вошли без стука, почти без звука,
Пустили в действие дубинку из бамбука - тюк!- прямо в темя - и нету Кука.
Но есть, однако же, еще предположенье, что Кука съели из большого уваженья.
Что всех науськивал колдун - хитрец и злюка: - Ату, ребята! хватайте Кука!
Кто уплетет его без соли и без лука, тот сильным, смелым, добрым будет, вроде Кука!-
Кому-то под руку попался каменюка, - метнул, гадюка, и нету Кука.
А дикари теперь заламывают руки, ломают копья, ломают луки,
Сожгли и бросили дубинки из бамбука, - переживают, что съели Кука.