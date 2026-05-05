Враг нанес удар по порту Одессы: повреждено судно под флагом Островов Кука

Утром 5 мая российские войска атаковали порт Большой Одессы. Повреждено гражданское судно под флагом Островов Кука, экипаж не пострадал.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило ГП "Администрация морских портов Украины".

"Это очередная атака на объекты гражданского судоходства. Несмотря на угрозы, порт продолжает работу с учетом ситуации с безопасностью. На месте продолжается ликвидация последствий удара, привлечены профильные службы", - отметили в Администрации.

