Враг нанес удар по порту Одессы: повреждено судно под флагом Островов Кука
Утром 5 мая российские войска атаковали порт Большой Одессы. Повреждено гражданское судно под флагом Островов Кука, экипаж не пострадал.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило ГП "Администрация морских портов Украины".
"Это очередная атака на объекты гражданского судоходства. Несмотря на угрозы, порт продолжает работу с учетом ситуации с безопасностью. На месте продолжается ликвидация последствий удара, привлечены профильные службы", - отметили в Администрации.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что российские дроны атаковали Бровары: есть пострадавшие и разрушения.
- Кроме того, враг атаковал Полтавскую область ракетами и дронами: 4 человека погибли, более 30 пострадали. Без газа остались 3480 абонентов.
- В результате повторного ракетного удара РФ по Полтавской области погибли спасатели Дмитрий Скриль и Герой Украины Виктор Кузьменко, трое человек находятся в тяжелом состоянии.
- Также под вражескими атаками находилось Запорожье. Оккупанты нанесли удар по городу баллистическими ракетами.
- Утром 5 мая российские захватчики нанесли серию ударов по Харькову. Атаковано ряд районов города.
і їх король - король Британії
Вспомните, как к берегам Австралии, подплывал покойный ныне Кук.
Как в кружок, усевшись под азалии, поедом с восхода до зари,
Ели в этой солнечной Австралии друга дружку злые дикари.
Но почему аборигены съели Кука? За что - неясно, - молчит наука.
Мне представляется совсем простая штука: Хотели кушать - и съели Кука.
Есть вариант, что ихний вождь - большая бука, - кричал, что очень вкусный кок на судне Кука.
Ошибка вышла - вот о чем молчит наука, - хотели кока, а съели Кука.
И вовсе не было подвоха или трюка, вошли без стука, почти без звука,
Пустили в действие дубинку из бамбука - тюк!- прямо в темя - и нету Кука.
Но есть, однако же, еще предположенье, что Кука съели из большого уваженья.
Что всех науськивал колдун - хитрец и злюка: - Ату, ребята! хватайте Кука!
Кто уплетет его без соли и без лука, тот сильным, смелым, добрым будет, вроде Кука!-
Кому-то под руку попался каменюка, - метнул, гадюка, и нету Кука.
А дикари теперь заламывают руки, ломают копья, ломают луки,
Сожгли и бросили дубинки из бамбука, - переживают, что съели Кука.