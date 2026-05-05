Новини 9 травня у Росії Путін оголосив перемир'я на 9 травня
Росія повинна довести серйозність намірів щодо миру, - Цахкна

Естонія відреагувала на шантаж РФ щодо параду 9 травня та ударів по Києву

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна різко відреагував на погрози Росії атакувати Київ на тлі заяв про "перемир’я" до 9 травня.

"Росія просить про припинення вогню для проведення "параду", хоча лише кілька днів тому вона запускала ракети та безпілотники по Україні", – заявив естонський міністр.

Він наголосив, що Україна пропонує "справжнє припинення вогню, яке має розпочатися вже сьогодні ввечері".

"Саме зараз настав час Росії продемонструвати, що вона серйозно ставиться до миру, а не лише до символічних "святкувань", – додав Цахкна.

Що передувало?

Росія оголосила так зване перемир’я з нагоди свята перемоги у Другій світовій війні, яке діятиме 8 і 9 травня. При цьому наголосивши, якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".

  • Раніше повідомлялося, що російські дрони атакували Бровари: є постраждалі та руйнування.
  • Окрім того, ворог атакував Полтавщину ракетами та дронами: 4 людини загинули, понад 30 постраждалих. Без газу 3480 абонентів.
  • Через повторний ракетний удар РФ по Полтавщині загинули рятувальники Дмитро Скриль та Герой України Віктор Кузьменко, троє людей у важкому стані.
  • Також під ворожими атаками перебувало Запоріжжя. Окупанти вдарили по місту балістичними ракетами.
  • Зранку 5 травня російські загарбники завдали серії ударів по Харкову. Атаковано низка районів міста.

У відповідь на пропозицію України про припинення вогню РФ демонструє своє справжнє обличчя терориста, - Сибіга

Ну де де, а в Естонії повинні були б знати, що рашка ніякого миру не хоче, вона хоче воювати і захоплювати чужі теріторїї. Так шо такі заяви ні про що...
05.05.2026 12:49 Відповісти
Мразь кремлівська цілодобово лупить по Украіні шахедами і ракетами ,
а ми повинні дати цій сволоті спокійно святкувати 9- е травня ,
бо вони так хочуть продемострувати вЯлічіє !! ?
05.05.2026 13:02 Відповісти
"Саме зараз настав час Росії продемонструвати, що вона серйозно ставиться до миру, а не лише до символічних "святкувань", - додав Цахкна. яка наївна дитяча куйня..час давно настав.З часів рашистської війни в Ічкерії
05.05.2026 13:12 Відповісти
 
 