Росія повинна довести серйозність намірів щодо миру, - Цахкна
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна різко відреагував на погрози Росії атакувати Київ на тлі заяв про "перемир’я" до 9 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у його дописі у соцмережі Х.
"Росія просить про припинення вогню для проведення "параду", хоча лише кілька днів тому вона запускала ракети та безпілотники по Україні", – заявив естонський міністр.
Він наголосив, що Україна пропонує "справжнє припинення вогню, яке має розпочатися вже сьогодні ввечері".
"Саме зараз настав час Росії продемонструвати, що вона серйозно ставиться до миру, а не лише до символічних "святкувань", – додав Цахкна.
Що передувало?
Росія оголосила так зване перемир’я з нагоди свята перемоги у Другій світовій війні, яке діятиме 8 і 9 травня. При цьому наголосивши, якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
- Раніше повідомлялося, що російські дрони атакували Бровари: є постраждалі та руйнування.
- Окрім того, ворог атакував Полтавщину ракетами та дронами: 4 людини загинули, понад 30 постраждалих. Без газу 3480 абонентів.
- Через повторний ракетний удар РФ по Полтавщині загинули рятувальники Дмитро Скриль та Герой України Віктор Кузьменко, троє людей у важкому стані.
- Також під ворожими атаками перебувало Запоріжжя. Окупанти вдарили по місту балістичними ракетами.
- Зранку 5 травня російські загарбники завдали серії ударів по Харкову. Атаковано низка районів міста.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а ми повинні дати цій сволоті спокійно святкувати 9- е травня ,
бо вони так хочуть продемострувати вЯлічіє !! ?