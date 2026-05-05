Новости 9 мая в России Путин объявил перемирие на 9 мая
Россия должна доказать серьезность намерений относительно мира, - Цахкна

Эстония отреагировала на шантаж РФ относительно парада 9 мая и ударов по Киеву

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна резко отреагировал на угрозы России атаковать Киев на фоне заявлений о "перемирии" до 9 мая.

"Россия просит о прекращении огня для проведения "парада", хотя всего несколько дней назад она запускала ракеты и беспилотники по Украине", - заявил эстонский министр.

Он подчеркнул, что Украина предлагает "настоящее прекращение огня, которое должно начаться уже сегодня вечером".

"Именно сейчас настало время России продемонстрировать, что она серьезно относится к миру, а не только к символическим "празднествам", – добавил Цахкна.

Что предшествовало?

Россия объявила так называемое перемирие по случаю празднования Победы во Второй мировой войне, которое будет действовать 8 и 9 мая. При этом подчеркнув, что если Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".

  • Ранее сообщалось, что российские дроны атаковали Бровары: есть пострадавшие и разрушения.
  • Кроме того, враг атаковал Полтавскую область ракетами и дронами: 4 человека погибли, более 30 пострадавших. Без газа остались 3480 абонентов.
  • В результате повторного ракетного удара РФ по Полтавской области погибли спасатели Дмитрий Скриль и Герой Украины Виктор Кузьменко, трое человек находятся в тяжелом состоянии.
  • Также под вражескими атаками находилось Запорожье. Оккупанты нанесли удар по городу баллистическими ракетами.
  • Утром 5 мая российские захватчики нанесли серию ударов по Харькову. Атаковано ряд районов города.

Ну де де, а в Естонії повинні були б знати, що рашка ніякого миру не хоче, вона хоче воювати і захоплювати чужі теріторїї. Так шо такі заяви ні про що...
05.05.2026 12:49 Ответить
Мразь кремлівська цілодобово лупить по Украіні шахедами і ракетами ,
а ми повинні дати цій сволоті спокійно святкувати 9- е травня ,
бо вони так хочуть продемострувати вЯлічіє !! ?
05.05.2026 13:02 Ответить
"Саме зараз настав час Росії продемонструвати, що вона серйозно ставиться до миру, а не лише до символічних "святкувань", - додав Цахкна. яка наївна дитяча куйня..час давно настав.З часів рашистської війни в Ічкерії
05.05.2026 13:12 Ответить
 
 