Россия должна доказать серьезность намерений относительно мира, - Цахкна

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна резко отреагировал на угрозы России атаковать Киев на фоне заявлений о "перемирии" до 9 мая.

Об этом говорится в его посте в соцсети Х.

"Россия просит о прекращении огня для проведения "парада", хотя всего несколько дней назад она запускала ракеты и беспилотники по Украине", - заявил эстонский министр.

Он подчеркнул, что Украина предлагает "настоящее прекращение огня, которое должно начаться уже сегодня вечером".

"Именно сейчас настало время России продемонстрировать, что она серьезно относится к миру, а не только к символическим "празднествам", – добавил Цахкна.

Что предшествовало?

Россия объявила так называемое перемирие по случаю празднования Победы во Второй мировой войне, которое будет действовать 8 и 9 мая. При этом подчеркнув, что если Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".

Ранее сообщалось, что российские дроны атаковали Бровары: есть пострадавшие и разрушения.

Кроме того, враг атаковал Полтавскую область ракетами и дронами: 4 человека погибли, более 30 пострадавших. Без газа остались 3480 абонентов.

В результате повторного ракетного удара РФ по Полтавской области погибли спасатели Дмитрий Скриль и Герой Украины Виктор Кузьменко, трое человек находятся в тяжелом состоянии.

Также под вражескими атаками находилось Запорожье. Оккупанты нанесли удар по городу баллистическими ракетами.

Утром 5 мая российские захватчики нанесли серию ударов по Харькову. Атаковано ряд районов города.

