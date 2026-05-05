РФ атакувала КАБами кілька підприємств у Запоріжжі: вже 12 загиблих. ВIДЕО (оновлено)

У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Росіяни атакували місто КАБами.

Влада попередила про загрозу застосування КАБів.

Згодом у місті пролунали вибухи. Над містом здіймався дим, зазначив глава ОВА Федоров.

Пізніше він додав, що російському окупанти атакували КАБами кілька підприємств Запоріжжя. 

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

На місці атаки горять автомобілі, магазин та підприємство. Пошкоджено житлові будинки, СТО та автомийку.

Внаслідок удару РФ постраждали 6 осіб.

Згодом Нацполіція уточнила, що росіяни завдали 4 удари керованими авіабомбами по житловому району обласного центру. Били по об’єкту інфраструктури, станції технічного обслуговування та автомийці.

Коли поліцейські, рятувальники та медичні служби почали надавати екстрену допомогу пораненим, окупанти підступно скерували на місце обстрілу ударні дрони.

О 18:59 ДСНС повідомила про 9 загиблих внаслідок авіаудару по Запоріжжю. За даними рятувальників дві людини поранені. 

Постраждалий, якого деблокували з-під завалів, помер у лікарні.

Працівники ДСНС ліквідували усі осередки пожеж на місцях влучань, психологи надали допомогу 38 людям, серед яких 6 дітей та 2 маломобільні особи.

На місцях подій працюють усі екстрені служби. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Згодом очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що кількість загиблих внаслідок авіаудару по Запоріжжю зросла до 12 людей.

"На жаль, кількість загиблих через ворожу атаку зросла. Росіяни обірвали життя 12 людей", – написав він у Телеграмі.

  • Допомогу постраждалим надають парамедики поліції, також на місцях працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки, рятувальники та інші відповідні служби.

Запоріжжя обстріл Запорізька область КАБ Запорізький район
І після цього дати Ху'йлу безперешкодно провести парад побєдобєсія в моцкві? Це буде харчок на могили загиблих від Зелі.
05.05.2026 19:34 Відповісти
Країни Затоки потерпаюпають! Всі немногочісленниє думки Зелемського там. на Бліжнем Востоке!
05.05.2026 18:43 Відповісти
Горіти всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
05.05.2026 18:44 Відповісти
05.05.2026 18:43 Відповісти
Там бабло і відволікуха для наріда
05.05.2026 18:44 Відповісти
Звісно, що мацковитам тільки в ПЕКЛО!

А що робити з ЦАРЕМ, який сьогодні підігнав Путлу Поганому безстрокове ПЕРЕМИР'Я з 6 травня ... щоб Путло не хвилювалось у себе в Мацкві 8 та 9 травня?
05.05.2026 20:23 Відповісти
Земля пухом загиблим, а пораненим одужання та сили, пережити цей жах.
05.05.2026 19:32 Відповісти
05.05.2026 19:34 Відповісти
Тю.На людей ложив,на могили срав.Ви тільки можливий харчок помітили,кмітливий
05.05.2026 19:49 Відповісти
Пан такий дивний! А коли 10 років тому ВОНО в Юрмалі радісно називало Неньку порнодівкою з німецьких дорослих фільмів - це ВОНО так повагу українцям висловлювало?!
05.05.2026 20:26 Відповісти
Не просто так Осел Апокаліпсису зустрічались з Патрушевим в Омані. Схоже Оманський та його шеф Прутін зацікавлені в знищенні Українського народу та України.
05.05.2026 21:08 Відповісти
Не думаю що Зеля з рашистами таке обговорював. Скоріше в Україні є свої пацюки які тиснуть на Зелю щоб йшов на всі умови Ху'йла бо їм вже нетерпиться відновити відносини і бізнес з московськими людоїдами
05.05.2026 21:59 Відповісти
Не знаю що вони там обговорювали але бачу результат і дії Оманського та Путлера.
П.С. По їхніх плодах (ділах) ви пізнаєте їх» - Матвія 7:16-20
05.05.2026 23:09 Відповісти
Зєлєнський - каталізатор інтенсивніших кацапських бомбардувань..
- можливо ***** максимально хоче відбомбитися до "зєліного перемир'я" з 6го травня, щоб спокійніше відсвяткувати "парад смерті своїх дідів" 9го травня?..
05.05.2026 19:38 Відповісти
100%
05.05.2026 19:47 Відповісти
Та що ви творити рашиські варвари ,вас треба тільки знищувати свідомий геноцид ,а президент корчить дурника про якесь перемиря ,не може ніякого перемиря бути з варварим ,путін **** коли ти вже нарешті здохнеш ****. ?
05.05.2026 19:38 Відповісти
Взагалі всі це ''перемир'я '' з русофашистами всі вони кров'ю политі. Про яке перемир'я може йти мова якщо рашисти до і після або даже під час ''перемир'я'' наносять маосвані удари по цивільним? Оголосити ''перемир'я'' тільки заради піару, це як в лікарні влаштувати святковий обід в той час коли в палатах помирають важкохворі.
05.05.2026 19:39 Відповісти
Портрету прийшла вказівка від куйла,портрет її виконав.Якй нах піар?Просто обісрався Вова
05.05.2026 19:54 Відповісти
На 9 травня плєшива ****,оте ***** повинне бути розмазаним по кремлівській стіні.
05.05.2026 19:40 Відповісти
яке на хєр перемир'я? думай-ти.
05.05.2026 19:46 Відповісти
05.05.2026 19:48 Відповісти
Наслідки війни з нафтобазами замість військових аеродромів і повної імпотенції нашої ППО
05.05.2026 19:55 Відповісти
Сирійський сценарій РФ безкарно кабами знищуватиме наші міста-укріплення, а ми відступатимемо... поки нам не дадуть зброї, щоб знищувати носії... але її нам ніхто давати не збирається...
05.05.2026 20:00 Відповісти
ЄС влаштовує, що пуйло воює з Україною, а не з НАТО. Доки Зе може наловити людей на війну в окопі, бабло буде, але далекобійна зброя, чи перспектива перемоги України ні, бо це їм не потрібно...
Західна політика щодо війни за останні три роки Джеймс Ніксі бувший представник НАТО в РФ.
https://www.facebook.com/reel/1169228748066337
05.05.2026 20:02 Відповісти
ЄС має великий прой* б у своєї політиці ,по перше ,не прийняли Україну вчасно при Пороху до ЄС ,по друге привели до влади банду слуг ,зеленського 🤡мафіозі ...таким чином , гаряча фаза біля кордонів ЄС дуже близько ,тим більше ,шо китай не приховує своїх інтересів ,а США вичікують геополітичного дерібану на трьох + племя буде де розселити ...нах...й українці світу потрібні ?!! Їм сер* ть на голову і розмазуютьа вони по приколу пожити хочуть ....
05.05.2026 20:10 Відповісти
Це спроба перемир'я ,оголошеного нашим?((((
05.05.2026 20:12 Відповісти
Йому показують його місце.
Не буде ніякого перемир'я, як і ударів у відповідь по червоній площі та Кремлю.
05.05.2026 21:57 Відповісти
Якраз цього я й боюсь,що вся та бравада що ми йому(Що ви йому?Морду би йому набити.Морду ми завжди встигнемо йому пощупати.Нічого не нагадує?Тому найгірший сценарій це розповіді про карти,а карт нема, і ***** спокійно проведе парад,нехай не пишно,без літаків та танків,але "ми з вами ,кіса, чужиє на етам празнікє жизні"((
05.05.2026 22:06 Відповісти
захисту нема ні від дронів ні від кабів, лише гандон ігнат кожного дня з кислою рожею руками розводить.
05.05.2026 20:46 Відповісти
От вам і перемір'я... Підари рашистські горіти вам в пеклі.
05.05.2026 20:57 Відповісти
ЗЕ лох і терпіло , немає стратегії немає самостійних рішень дипломатії , більше некуй сказати...
05.05.2026 21:13 Відповісти
The- перемирря
05.05.2026 21:55 Відповісти
12 написали. А натомість може бути набагато більше. І що ви думаєте що Зеленський зверне на це увагу? Плював він на всіх. Війна воююється-бабло малюється.
Маю 100% що завтра він не слова про це не скаже, і день жалоби не об'являть.
05.05.2026 22:02 Відповісти
Як це можливо??? Як КАБи могли долетiти до Запорiжжя? Це звiдки вони скидувались, з Орiхова? Як орковi лiтаки могли пiдходити достатньо близько до мiста?
05.05.2026 22:44 Відповісти
Кілометри скорочуються, відсутьність власної системи ППО-ПРО - він жеж і зупинив всі ракетні програми. Він то вовочка, з плівок міндіча.
05.05.2026 22:49 Відповісти
вова гєйсман ? Що за вова такий, якого ніхто не називає
06.05.2026 00:25 Відповісти
А гнида був у Вірменії. Сьогодні у Бахрейні. Цензор скоро виложить відосік з гнівними пред'явами шо ми ж хотіли перемир'я, а тут таке. Господи, де справедливість - чому віе ще живий.
05.05.2026 22:48 Відповісти
Там дебіли з картонками проти якогось закону,не проти Вови.Ця країна приречена
05.05.2026 23:04 Відповісти
 
 