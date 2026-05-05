РФ атакувала КАБами кілька підприємств у Запоріжжі: вже 12 загиблих. ВIДЕО (оновлено)

У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Росіяни атакували місто КАБами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Подробиці

Влада попередила про загрозу застосування КАБів.

Згодом у місті пролунали вибухи. Над містом здіймався дим, зазначив глава ОВА Федоров.

Пізніше він додав, що російському окупанти атакували КАБами кілька підприємств Запоріжжя.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

На місці атаки горять автомобілі, магазин та підприємство. Пошкоджено житлові будинки, СТО та автомийку.

Внаслідок удару РФ постраждали 6 осіб.

Згодом Нацполіція уточнила, що росіяни завдали 4 удари керованими авіабомбами по житловому району обласного центру. Били по об’єкту інфраструктури, станції технічного обслуговування та автомийці.

Коли поліцейські, рятувальники та медичні служби почали надавати екстрену допомогу пораненим, окупанти підступно скерували на місце обстрілу ударні дрони.

О 18:59 ДСНС повідомила про 9 загиблих внаслідок авіаудару по Запоріжжю. За даними рятувальників дві людини поранені.

Постраждалий, якого деблокували з-під завалів, помер у лікарні.

Працівники ДСНС ліквідували усі осередки пожеж на місцях влучань, психологи надали допомогу 38 людям, серед яких 6 дітей та 2 маломобільні особи.



На місцях подій працюють усі екстрені служби. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Згодом очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що кількість загиблих внаслідок авіаудару по Запоріжжю зросла до 12 людей.

"На жаль, кількість загиблих через ворожу атаку зросла. Росіяни обірвали життя 12 людей", – написав він у Телеграмі.