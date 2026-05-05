В Запорожье 6 мая объявили День траура после российского удара. ВИДЕО+ФОТО

В Запорожье 6 мая объявлен День траура по погибшим вследствие российского удара управляемыми авиационными бомбами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По обновленным данным, число жертв атаки возросло до 12 человек, еще 37 человек получили ранения. Часть пострадавших находится в больницах, остальные проходят обследование и получают необходимую помощь.

Массированный удар и циничная атака врага

Российские войска нанесли удары КАБами по гражданской инфраструктуре города. Под обстрел попали предприятия, станция технического обслуживания, автомойка и другие объекты.

"Это абсолютно циничный, лишенный какого-либо военного смысла террористический удар", — отметил Иван Федоров.

После первого удара, когда на место прибыли спасатели, медики и правоохранители, оккупанты повторно атаковали территорию ударными беспилотниками.

Последствия атаки и работа служб

В местах попаданий возникли пожары, которые удалось ликвидировать подразделениям ГСЧС. Психологи оказали помощь 38 людям, среди которых шестеро детей и двое маломобильных лиц.

Аварийно-спасательные работы продолжаются, все экстренные службы продолжают работать. В то же время в регионе периодически объявляется воздушная тревога из-за угрозы новых атак беспилотников.

Местные власти призывают жителей не игнорировать сигналы тревоги и находиться в безопасных местах.

