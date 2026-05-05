3 051 17

В Запорожье 6 мая объявили День траура после российского удара. ВИДЕО+ФОТО

В Запорожье 6 мая объявлен День траура по погибшим вследствие российского удара управляемыми авиационными бомбами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

По обновленным данным, число жертв атаки возросло до 12 человек, еще 37 человек получили ранения. Часть пострадавших находится в больницах, остальные проходят обследование и получают необходимую помощь.

Массированный удар и циничная атака врага

Российские войска нанесли удары КАБами по гражданской инфраструктуре города. Под обстрел попали предприятия, станция технического обслуживания, автомойка и другие объекты.

"Это абсолютно циничный, лишенный какого-либо военного смысла террористический удар", — отметил Иван Федоров.

После первого удара, когда на место прибыли спасатели, медики и правоохранители, оккупанты повторно атаковали территорию ударными беспилотниками.

Последствия атаки и работа служб

В местах попаданий возникли пожары, которые удалось ликвидировать подразделениям ГСЧС. Психологи оказали помощь 38 людям, среди которых шестеро детей и двое маломобильных лиц.

Аварийно-спасательные работы продолжаются, все экстренные службы продолжают работать. В то же время в регионе периодически объявляется воздушная тревога из-за угрозы новых атак беспилотников.

Местные власти призывают жителей не игнорировать сигналы тревоги и находиться в безопасных местах.

Удар по Запорожью 5 мая

Кацапи перед своїм сатанинським святом нас вбивають вже без розбору. А самі просять миру на 9.... 🤬. Вова Олександрович хоч тут покажи фаберже.
05.05.2026 21:42 Ответить
На жаль Вова Олександрович фаберже не покаже бо ці фаберже в руках Прутіна як мінімум з часу зустрічі Вови з Патрушевим в Омані. Як Прутін наказав так Оманський і зробить. Наказав не чіпати Парад Прутіна він і не буде чіпати як і 4 роки до цього. Парад важливий для авторитету Прутіна.
05.05.2026 22:04 Ответить
73% Зебылов-лишь бы не Порох.хуже не будет.хоть паржем.ржите...жаль,что в мясорубку попали не только зеБилы.
05.05.2026 22:09 Ответить
воно показало фаберже запустивши нафту територією України від терористів
05.05.2026 22:11 Ответить
Немає їх у нього...засцить...
05.05.2026 23:20 Ответить
Тобто, кацапам буде перемир'я а нам день жалоби? На дєнь побєдобєсія те ж саме буде?
05.05.2026 21:55 Ответить
Надо бить балистикой 9 мая по красной площаде! Мстить за украинцев! Чего мы ждём??
05.05.2026 22:10 Ответить
Ждем когда будет "баллистика").
05.05.2026 22:11 Ответить
уже есть ракеты FP-7 и FP-9. До мацквы долетают аж бегом!
05.05.2026 22:34 Ответить
Есть, но только в интервью Штилермана.
05.05.2026 22:35 Ответить
Всі хто чули плівки міньдіча не розуміють яке сруязике лайно керує Україною?? Чого ви чекаєте від внутрішніх ворогів??
05.05.2026 22:12 Ответить
побийте мене за дивні питання:

але чого ми б'ємо по літаках десь в глибинці параші, коли є непахане поле з російських літаків біля кордону, які якраз і вбивають українців каб-ами?
05.05.2026 22:17 Ответить
Сие есть великое таинство. Оперативно-стратегическое).
05.05.2026 22:19 Ответить
І так щодня... 😓
Це сране "дівятоє мая" вже клясти треба!!! А совок зєлєсскій хоче подарувати кремлю знову парад
06.05.2026 00:18 Ответить
Сволота путінська !
06.05.2026 00:50 Ответить
Зато они продвигаются очень медленно. А то что Запорожье уже кабами сносят, это ничего. Интересно как этому помешает бусификация ещё пары сотен тысяч, я хрен его знает. Наверное никто не знает. Но что-то делать надо.
