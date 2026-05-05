Рашисты ударили ФАБами по центру Краматорска: 5 погибших и 12 раненых, вспыхнул пожар. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером во вторник, 5 мая, Россия сбросила три фугасные авиабомбы на центр Краматорска в Донецкой области. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщили в ОВА и написал президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

"В Краматорске в Донецкой области продолжается спасательная операция на месте российского удара авиабомбами. Ударили прямо по центру города, по людям. На данный момент известно как минимум о пяти раненых и пяти погибших. Искренние соболезнования родным и близким. К сожалению, количество жертв может увеличиться. Сейчас на месте работают все службы: спасатели, медики – оказывают помощь людям", – написал президент.

Обновленная информация. Число жертв в Краматорске возросло до 5 погибших и 9 раненых. Кроме жилых домов, повреждены также 4 админздания, сообщил руководитель ОВА Филашкин.

По состоянию на 21:00 известно уже о 12 раненых людях.

"После попадания вспыхнули 8 легковых автомобилей и загорелось здание учебного заведения. Также повреждены многоквартирные дома и транспорт. Спасатели обследовали территорию, помогли пострадавшим, деблокировали людей из квартир и ликвидировали пожар на площади 110 кв.м", - уточнили в МВД.

Удар по Краматорску 5 мая 2026 года

Фото: Ольга Кириленко, "Украинская правда"
Фото: Ольга Кириленко, "Украинская правда"
Фото: Ольга Кириленко, "Украинская правда"
Фото: Ольга Кириленко, "Украинская правда"


Атаки на Запорожье

  • Ранее сообщалось, что в Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы. Россияне атаковали город КАБами. Есть погибшие, много раненых.

А треба було сказати, що "перемірія" на 9 травня вже не буде. Кацапня сьогодні вже "наколядувала" на повноцінний удар у відповідь
05.05.2026 19:13 Ответить
Зєлєнський - каталізатор інтенсивніших кацапських бомбардувань..
- можливо ***** максимально хоче відбомбитися до "зєліного перемир'я" з 6го травня, щоб спокійніше відсвяткувати "парад смерті своїх дідів" 9го травня?..
05.05.2026 19:15 Ответить
Ось це перемиря по рашиськи ,побільше вбити і більше зруйнувати ,це терористи варвари будь проклята фашиська росія і народ цього злочинного терористичного утворення .
05.05.2026 19:27 Ответить
А треба було сказати, що "перемірія" на 9 травня вже не буде. Кацапня сьогодні вже "наколядувала" на повноцінний удар у відповідь
05.05.2026 19:13 Ответить
Прутін наказав Оманському не бити по Параду бо це підриває авторитет Прутіна. Так що Прутіна ніхто і не збирається ліквідувати і знищення Українського народу та України буде продовжено на жаль.
05.05.2026 21:27 Ответить
По Москві потрібно нанести удар ядерною зброєю!
06.05.2026 15:07 Ответить
Росія увечері у вівторок, 5 травня, скинула три фугасні авіабомби

ФАБ - вільнопадаюча авіабомба.
це що, над Краматорськом кацапи вже вільно літають на літаках ?

довоювався про-сирський !
де ППО ?
05.05.2026 22:58 Ответить
Зєлєнський - каталізатор інтенсивніших кацапських бомбардувань..
- можливо ***** максимально хоче відбомбитися до "зєліного перемир'я" з 6го травня, щоб спокійніше відсвяткувати "парад смерті своїх дідів" 9го травня?..
05.05.2026 19:15 Ответить
Серйозно ?! От прям в Зеленському причина цього цього обстрілу (ів)?
06.05.2026 01:17 Ответить
Каталіза́тор - речовина, яка змінює швидкість хімічних реакцій (найчастіше знижуючи її енергію активації)
чи ви - приколіст-гуманітарій?..
06.05.2026 06:22 Ответить
Так в зеленському причина,бо при адекватних відповідях такого можна було би уникнути, при виробництві своїх дальнобійних ракет ,а не відосиків,такого теж можна було уникнути,при підготовки країни до війни,а не до травневих шашликів,такого теж можна було уникнути,але для цього в країні має бути ПРЕЗИДЕНТ,а не ганебна пародія президента,має бути ЛІДЕР ,а не самозакохане,жадібне,брехливе,мстиве лайно.
06.05.2026 09:07 Ответить
Ось це перемиря по рашиськи ,побільше вбити і більше зруйнувати ,це терористи варвари будь проклята фашиська росія і народ цього злочинного терористичного утворення .
05.05.2026 19:27 Ответить
Немає ППО, як каже зелемьский. Ось такий я командир.
05.05.2026 19:36 Ответить
Навіть якщо відбудеться зе-перемир'я, подальші дії Мордору цілком зрозумілі.
05.05.2026 19:37 Ответить
ЗЕленський,вмандяч по кроваво-красній площі,щоб ця **** плєшива по стіні кремлівській позмагалась 9 травня.
05.05.2026 19:38 Ответить
Щось пан розмріявся про наміри ЦАРЯ. ЦАР зараз в Єревані вирішує проблеми Європейського Масштабу, а проблеми Краматорська то для нього не той рівень !

От подкатити Путлу Поганому безстрокове ПЕРЕМИР'Я з 6 травня - оце для ЦАРЯ Дуже Важливо!
05.05.2026 20:36 Ответить
Чому фламінги по тих складах чи аеродромах не лупнули?
05.05.2026 21:09 Ответить
Бо Фламінги тільки для реклами щоб допомогу від європейців попиляти.
05.05.2026 21:22 Ответить
Та ні,людину одну слухав сьогодні ,каже,що з 5ти запущених все таки один в чєбаксари долетів.
05.05.2026 21:26 Ответить
Так і є. Я ж і кажу що є декілька сирих ракет для реклами.
05.05.2026 21:29 Ответить
Вони вдарили кабами.КАБ,це ФАБ з крилами.
05.05.2026 21:51 Ответить
написано ФАБ

.
05.05.2026 22:59 Ответить
Написана помилка.Чи до Краматорська москальські літаки вже долітають?
05.05.2026 23:26 Ответить
зате в зескотви перемир"я
05.05.2026 22:06 Ответить
Здається що втрати більше і більше кожного дня
А зєльман гєйсман їм подарує парад в спокійній обстановці!!
06.05.2026 00:20 Ответить
06.05.2026 10:34 Ответить
А чого Україна не б'є по Тульскому оружейному заводу, чого ще й досі не рознесли найбільший завод з виробництва Гераней десь під Казан'ю, вже є чім
06.05.2026 12:30 Ответить
 
 