Рашисты ударили ФАБами по центру Краматорска: 5 погибших и 12 раненых, вспыхнул пожар. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вечером во вторник, 5 мая, Россия сбросила три фугасные авиабомбы на центр Краматорска в Донецкой области. Есть погибшие и раненые.
Об этом сообщили в ОВА и написал президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
"В Краматорске в Донецкой области продолжается спасательная операция на месте российского удара авиабомбами. Ударили прямо по центру города, по людям. На данный момент известно как минимум о пяти раненых и пяти погибших. Искренние соболезнования родным и близким. К сожалению, количество жертв может увеличиться. Сейчас на месте работают все службы: спасатели, медики – оказывают помощь людям", – написал президент.
Обновленная информация. Число жертв в Краматорске возросло до 5 погибших и 9 раненых. Кроме жилых домов, повреждены также 4 админздания, сообщил руководитель ОВА Филашкин.
По состоянию на 21:00 известно уже о 12 раненых людях.
"После попадания вспыхнули 8 легковых автомобилей и загорелось здание учебного заведения. Также повреждены многоквартирные дома и транспорт. Спасатели обследовали территорию, помогли пострадавшим, деблокировали людей из квартир и ликвидировали пожар на площади 110 кв.м", - уточнили в МВД.
Атаки на Запорожье
- Ранее сообщалось, что в Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы. Россияне атаковали город КАБами. Есть погибшие, много раненых.
ФАБ - вільнопадаюча авіабомба.
це що, над Краматорськом кацапи вже вільно літають на літаках ?
довоювався про-сирський !
де ППО ?
- можливо ***** максимально хоче відбомбитися до "зєліного перемир'я" з 6го травня, щоб спокійніше відсвяткувати "парад смерті своїх дідів" 9го травня?..
чи ви - приколіст-гуманітарій?..
От подкатити Путлу Поганому безстрокове ПЕРЕМИР'Я з 6 травня - оце для ЦАРЯ Дуже Важливо!
.
А зєльман гєйсман їм подарує парад в спокійній обстановці!!