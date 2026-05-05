Рашисты ударили ФАБами по центру Краматорска: 5 погибших и 12 раненых, вспыхнул пожар. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером во вторник, 5 мая, Россия сбросила три фугасные авиабомбы на центр Краматорска в Донецкой области. Есть погибшие и раненые.

Об этом сообщили в ОВА и написал президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

"В Краматорске в Донецкой области продолжается спасательная операция на месте российского удара авиабомбами. Ударили прямо по центру города, по людям. На данный момент известно как минимум о пяти раненых и пяти погибших. Искренние соболезнования родным и близким. К сожалению, количество жертв может увеличиться. Сейчас на месте работают все службы: спасатели, медики – оказывают помощь людям", – написал президент.

Обновленная информация. Число жертв в Краматорске возросло до 5 погибших и 9 раненых. Кроме жилых домов, повреждены также 4 админздания, сообщил руководитель ОВА Филашкин.

По состоянию на 21:00 известно уже о 12 раненых людях.

"После попадания вспыхнули 8 легковых автомобилей и загорелось здание учебного заведения. Также повреждены многоквартирные дома и транспорт. Спасатели обследовали территорию, помогли пострадавшим, деблокировали людей из квартир и ликвидировали пожар на площади 110 кв.м", - уточнили в МВД.

Фото: Ольга Кириленко, "Украинская правда"

