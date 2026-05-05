Рашисти вдарили ФАБами по центру Краматорська: 5 загиблих та 12 поранених, палає пожежа. ФОТОрепортаж

Росія увечері у вівторок, 5 травня, скинула три фугасні авіабомби на центр Краматорська Донецької області. Є загиблі та поранені.

Про це повідомили в ОВА та написав президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"У Краматорську на Донеччині триває рятувальна операція на місці російського удару авіабомбами. Вдарили просто по центру міста, по людях. Станом на зараз відомо щонайменше про п’ятьох поранених та п’ятьох убитих людей. Щирі співчуття рідним і близьким. На жаль, кількість жертв може стати більшою. Зараз на місці працюють усі служби: рятувальники, медики – надають допомогу людям", - написав президент.

Оновлена інформація. Кількість жертв у Краматорську зросла до 5 загиблих і 9 поранених. Окрім житлових будинків, пошкоджено також 4 адмінбудівлі, повідомив керівник ОВА Філашкін.

Станом на 21:00 відомо вже про 12 поранених людей.

"Після влучання виникла пожежа 8 легкових автомобілів і будівлі закладу освіти. Також пошкоджено багатоквартирні будинки й транспорт. Рятувальники обстежили територію, допомогли постраждалим, деблокували людей із квартир і ліквідували пожежу на площі 110 кв.м", - уточнили в МВС.

Фото: Ольга Кириленко, "Українська правда"

