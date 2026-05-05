3 942 19

Рашисти вдарили ФАБами по центру Краматорська: 5 загиблих та 12 поранених, палає пожежа. ФОТОрепортаж

Росія увечері у вівторок, 5 травня, скинула три фугасні авіабомби на центр Краматорська Донецької області. Є загиблі та поранені.

Про це повідомили в ОВА та написав президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"У Краматорську на Донеччині триває рятувальна операція на місці російського удару авіабомбами. Вдарили просто по центру міста, по людях. Станом на зараз відомо щонайменше про п’ятьох поранених та п’ятьох убитих людей. Щирі співчуття рідним і близьким. На жаль, кількість жертв може стати більшою. Зараз на місці працюють усі служби: рятувальники, медики – надають допомогу людям", - написав президент.

Оновлена інформація. Кількість жертв у Краматорську зросла до 5 загиблих і 9 поранених. Окрім житлових будинків, пошкоджено також 4 адмінбудівлі, повідомив керівник ОВА Філашкін.

Станом на 21:00 відомо вже про 12 поранених людей

"Після влучання виникла пожежа 8 легкових автомобілів і будівлі закладу освіти. Також пошкоджено багатоквартирні будинки й транспорт. Рятувальники обстежили територію, допомогли постраждалим, деблокували людей із квартир і ліквідували пожежу на площі 110 кв.м", - уточнили в МВС.

Удар по Краматорську 5 травня 2026 року

Фото: Ольга Кириленко, "Українська правда"
Фото: Ольга Кириленко, "Українська правда"
Фото: Ольга Кириленко, "Українська правда"
Фото: Ольга Кириленко, "Українська правда"


Атаки на Запоріжжя

  • Раніше повідомлялося, що У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Росіяни атакували місто КАБами. Є загиблі, багато поранених.

Топ коментарі
А треба було сказати, що "перемірія" на 9 травня вже не буде. Кацапня сьогодні вже "наколядувала" на повноцінний удар у відповідь
05.05.2026 19:13 Відповісти
Зєлєнський - каталізатор інтенсивніших кацапських бомбардувань..
- можливо ***** максимально хоче відбомбитися до "зєліного перемир'я" з 6го травня, щоб спокійніше відсвяткувати "парад смерті своїх дідів" 9го травня?..
05.05.2026 19:15 Відповісти
Ось це перемиря по рашиськи ,побільше вбити і більше зруйнувати ,це терористи варвари будь проклята фашиська росія і народ цього злочинного терористичного утворення .
05.05.2026 19:27 Відповісти
05.05.2026 19:13 Відповісти
Прутін наказав Оманському не бити по Параду бо це підриває авторитет Прутіна. Так що Прутіна ніхто і не збирається ліквідувати і знищення Українського народу та України буде продовжено на жаль.
05.05.2026 21:27 Відповісти
Росія увечері у вівторок, 5 травня, скинула три фугасні авіабомби

ФАБ - вільнопадаюча авіабомба.
це що, над Краматорськом кацапи вже вільно літають на літаках ?

довоювався про-сирський !
де ППО ?
05.05.2026 22:58 Відповісти
05.05.2026 19:15 Відповісти
Серйозно ?! От прям в Зеленському причина цього цього обстрілу (ів)?
06.05.2026 01:17 Відповісти
05.05.2026 19:27 Відповісти
Немає ППО, як каже зелемьский. Ось такий я командир.
05.05.2026 19:36 Відповісти
Навіть якщо відбудеться зе-перемир'я, подальші дії Мордору цілком зрозумілі.
05.05.2026 19:37 Відповісти
ЗЕленський,вмандяч по кроваво-красній площі,щоб ця **** плєшива по стіні кремлівській позмагалась 9 травня.
05.05.2026 19:38 Відповісти
Щось пан розмріявся про наміри ЦАРЯ. ЦАР зараз в Єревані вирішує проблеми Європейського Масштабу, а проблеми Краматорська то для нього не той рівень !

От подкатити Путлу Поганому безстрокове ПЕРЕМИР'Я з 6 травня - оце для ЦАРЯ Дуже Важливо!
05.05.2026 20:36 Відповісти
Чому фламінги по тих складах чи аеродромах не лупнули?
05.05.2026 21:09 Відповісти
Бо Фламінги тільки для реклами щоб допомогу від європейців попиляти.
05.05.2026 21:22 Відповісти
Та ні,людину одну слухав сьогодні ,каже,що з 5ти запущених все таки один в чєбаксари долетів.
05.05.2026 21:26 Відповісти
Так і є. Я ж і кажу що є декілька сирих ракет для реклами.
05.05.2026 21:29 Відповісти
Вони вдарили кабами.КАБ,це ФАБ з крилами.
05.05.2026 21:51 Відповісти
написано ФАБ

.
05.05.2026 22:59 Відповісти
Написана помилка.Чи до Краматорська москальські літаки вже долітають?
05.05.2026 23:26 Відповісти
зате в зескотви перемир"я
05.05.2026 22:06 Відповісти
Здається що втрати більше і більше кожного дня
А зєльман гєйсман їм подарує парад в спокійній обстановці!!
06.05.2026 00:20 Відповісти
 
 