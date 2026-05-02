Доба на Донеччині: понад 1100 ударів РФ, поранено одну людину. ФОТОрепортаж

За добу зафіксовано понад 1100 ударів по Донеччині. Під ударами опинилися Краматорськ, Слов’янськ та інші населені пункти. Пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим Філашкін та у поліції області.

Краматорський район

Слов’янськ зазнав трьох атак, зокрема дронами – пошкоджено приватний будинок, адмінбудівлю, гараж, господарчу споруду.

У Краматорську пошкоджено адмінбудівлю та автомобіль, у Микільському – нежитлове приміщення, в Тетянівці – приватний будинок. В Іверському Новодонецької громади пошкоджено підприємство.

По Дружківці вороги вдарили чотирма безпілотниками – поранили цивільну особу, пошкодили 2 багатоквартирних і 1 приватний будинки.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.

Наслідки ворожих ударів


















