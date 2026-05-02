Доба на Харківщині: постраждали 19 людей, серед них - дитина
Ворог обстріляв Харків і 27 населених пунктів області. Постраждали 19 людей, пошкоджено житлові будинки, підприємства та інфраструктуру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
Вночі 2 травня ворожі БпЛА вдарили по приватному сектору у с. Васищеве Харківського району. Виникла пожежа площею 300 м кв. Горіли 2 приватні будинки та гараж. Вибухами також пошкоджені сусідні оселі на надвірні забудови. Внаслідок масованої атаки росіян постраждали жінки 62, 38, 67, 65 років, 49-річний чоловік і 16-річний хлопець.
У селищі Печеніги зазнав поранень 31-річний чоловік.
У Богодухові постраждали чоловіки 60, 60, 34, 33, 55, 55, 54 років і 67-річна жінка.
У Харкові постраждали 23-річний і 25-річний чоловіки та 77-річна жінка;
У селі Шипувате Великобурлуцької громади постраждав 31-річний чоловік.
Росія застосувала різні види озброєння
Для комбінованих атак по Харківській області армія РФ застосувала широкий спектр озброєння - від реактивних систем залпового вогню до різних типів безпілотників, зокрема ударних і FPV-дронів.
По регіону було випущено РСЗВ, БпЛА типу "Герань-2", "Ланцет", "Молнія", FPV-дрони, а також десятки безпілотників невстановленого типу.
У Харкові та області пошкоджено цивільні об’єкти
У самому Харкові внаслідок ударів пошкоджено багатоквартирний житловий будинок та ангар. Постраждала виключно цивільна інфраструктура.
Найбільш масштабні руйнування зафіксовані в Богодухівському районі:
- автомобіль (с. Корбині Івани);
- 4 приватні будинки (с. Лютівка);
- 5 цивільних підприємств, навчальний заклад, автомобіль, 3 приватні будинки, електромережі (м. Богодухів);
- 2 АЗС (с. Максимівка);
- автомобіль (с. Щербаки);
- приватний будинок (с. Хворостове);
- електромережі (с. Гути);
- АЗС (сел. Золочів);
- сільгосппідприємство (с. Сковородинівка).
У Куп’янському районі пошкоджено приватні будинки та залізничну інфраструктуру, зокрема в районі Шевченкового.
В Ізюмському районі постраждали медичний заклад і гараж у Балаклії.
У Харківському районі руйнувань зазнали приватні будинки, господарчі споруди та інфраструктура в селах Васищеве і Зелений Гай.
У Чугуївському районі пошкоджено житлові будинки, електромережі, цивільне підприємство, автозаправну станцію та автомобілі.
Наслідки атаки
