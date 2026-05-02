Нічна атака "шахедів" на Харків: влучання в будинок і пожежі (оновлено). ФОТО
Російські безпілотники атакували Харків уночі 2 травня. Є влучання у житловий будинок, пошкоджені авто та поранений чоловік.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Наслідки ворожої атаки зафіксовані у Шевченківському, Холодногірському та Салтівському районах.
Один із "шахедів" влучив у 12-й поверх багатоквартирного житлового будинку в Шевченківському районі.
"Уламки "шахеда" буквально влетіли всередину. На щастя, він не здетонував", - зазначив Терехов.
Внаслідок атаки чоловік зазнав осколкових поранень грудної клітини
У Холодногірському районі Харкова ударний БпЛА поцілив по автомобілях. Виникла пожежа. Внаслідок влучання 2 авто знищено, ще 7 – пошкоджено.
В Салтівському районі після нічного ворожого обстрілу біля житлового будинку виявлено залишки БпЛА типу "шахед". Постраждалих немає. На місці працюють відповідні служби.
Постраждалі
Станом на 8:00 2 травня у Харкові троє постраждалих внаслідок російської атаки.
"23-річний чоловік постраждав внаслідок влучання ворожого БпЛА у багатоповерхівку в Шевченківському районі.
Також гострої реакції на стрес зазнали 25-річний чоловік та 77-річна жінка. Медики надали постраждалим всю необхідну допомогу", - повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
Наслідки атаки
