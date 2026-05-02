Нічна атака "шахедів" на Харків: влучання в будинок і пожежі (оновлено). ФОТО

Російські безпілотники атакували Харків уночі 2 травня. Є влучання у житловий будинок, пошкоджені авто та поранений чоловік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Наслідки ворожої атаки зафіксовані у Шевченківському, Холодногірському та Салтівському районах.

Один із "шахедів" влучив у 12-й поверх багатоквартирного житлового будинку в Шевченківському районі.

"Уламки "шахеда" буквально влетіли всередину. На щастя, він не здетонував", - зазначив Терехов.

Внаслідок атаки чоловік зазнав осколкових поранень грудної клітини

У Холодногірському районі Харкова ударний БпЛА поцілив по автомобілях. Виникла пожежа. Внаслідок влучання 2 авто знищено, ще 7 – пошкоджено.

В Салтівському районі після нічного ворожого обстрілу біля житлового будинку виявлено залишки БпЛА типу "шахед". Постраждалих немає. На місці працюють відповідні служби.

Постраждалі

Станом на 8:00 2 травня у Харкові троє постраждалих внаслідок російської атаки.

"23-річний чоловік постраждав внаслідок влучання ворожого БпЛА у багатоповерхівку в Шевченківському районі.

Також гострої реакції на стрес зазнали 25-річний чоловік та 77-річна жінка. Медики надали постраждалим всю необхідну допомогу", - повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог атакує Кривий Ріг: під ударом об’єкт інфраструктури

Наслідки атаки



