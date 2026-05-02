Ночная атака "шахедов" на Харьков: попадание в дом и пожары. ФОТО
Российские беспилотники атаковали Харьков ночью 2 мая. Пострадал жилой дом, повреждены автомобили, один человек получил ранения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
Последствия вражеской атаки зафиксированы в Шевченковском, Холодногорском и Салтовском районах.
Один из "шахедов" попал в 12-й этаж многоквартирного жилого дома в Шевченковском районе.
"Осколки "шахеда" буквально влетели внутрь. К счастью, он не взорвался", — отметил Терехов.
В результате атаки мужчина получил осколочные ранения грудной клетки
В Холодногорском районе Харькова ударный БПЛА попал в автомобили. Возник пожар. В результате попадания 2 автомобиля уничтожены, еще 7 – повреждены.
В Салтовском районе после ночного вражеского обстрела возле жилого дома обнаружены остатки БПЛА типа "шахед". Пострадавших нет. На месте работают соответствующие службы.
Последствия атаки
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль