Ночная атака "шахедов" на Харьков: попадание в дом и пожары. ФОТО

Российские беспилотники атаковали Харьков ночью 2 мая. Пострадал жилой дом, повреждены автомобили, один человек получил ранения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Последствия вражеской атаки зафиксированы в Шевченковском, Холодногорском и Салтовском районах.

Один из "шахедов" попал в 12-й этаж многоквартирного жилого дома в Шевченковском районе.

"Осколки "шахеда" буквально влетели внутрь. К счастью, он не взорвался", — отметил Терехов.

В результате атаки мужчина получил осколочные ранения грудной клетки

В Холодногорском районе Харькова ударный БПЛА попал в автомобили. Возник пожар. В результате попадания 2 автомобиля уничтожены, еще 7 – повреждены.

В Салтовском районе после ночного вражеского обстрела возле жилого дома обнаружены остатки БПЛА типа "шахед". Пострадавших нет. На месте работают соответствующие службы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг атакует Кривой Рог: под ударом объект инфраструктуры

Последствия атаки



