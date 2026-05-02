Сутки на Харьковщине: пострадали 19 человек, среди них - ребенок

Враг обстрелял Харьков и 27 населенных пунктов области. Пострадали 19 человек, повреждены жилые дома, предприятия и инфраструктура.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

Ночью 2 мая вражеские БПЛА нанесли удар по частному сектору в с. Васищево Харьковского района. Возник пожар площадью 300 кв. м. Горели 2 частных дома и гараж. Взрывами также повреждены соседние дома и приусадебные постройки. В результате массированной атаки россиян пострадали женщины 62, 38, 67, 65 лет, 49-летний мужчина и 16-летний юноша.

В поселке Печенеги получил ранения 31-летний мужчина.

В Богодухове пострадали мужчины 60, 60, 34, 33, 55, 55, 54 лет и 67-летняя женщина.

В Харькове пострадали 23-летний и 25-летний мужчины и 77-летняя женщина; 

В селе Шиповатое Великобурлукской громады пострадал 31-летний мужчина.

Россия применила различные виды вооружения

Для комбинированных атак по Харьковской области армия РФ применила широкий спектр вооружения — от реактивных систем залпового огня до различных типов беспилотников, в частности ударных и FPV-дронов.

По региону были запущены РСЗО, БПЛА типа "Герань-2", "Ланцет", "Молния", FPV-дроны, а также десятки беспилотников неустановленного типа.

В Харькове и области повреждены гражданские объекты

В самом Харькове в результате ударов повреждены многоквартирный жилой дом и ангар. Пострадала исключительно гражданская инфраструктура.

Наиболее масштабные разрушения зафиксированы в Богодуховском районе:

  • автомобиль (с. Корбино-Ивани);
  • 4 частных дома (с. Лютовка);
  • 5 гражданских предприятий, учебное заведение, автомобиль, 3 частных дома, электросети (г. Богодухов);
  • 2 АЗС (с. Максимовка);
  • автомобиль (с. Щербаки);
  • частный дом (с. Хворостово);
  • электросети (с. Гуты);
  • АЗС (п. Золочев);
  • сельхозпредприятие (с. Сковородиновка).

В Купянском районе повреждены частные дома и железнодорожная инфраструктура, в частности в районе Шевченково.

В Изюмском районе пострадали медицинское учреждение и гараж в Балаклее.

В Харьковском районе разрушениям подверглись частные дома, хозяйственные постройки и инфраструктура в селах Васищево и Зеленый Гай.

В Чугуевском районе повреждены жилые дома, электросети, гражданское предприятие, автозаправочная станция и автомобили.

Последствия атаки

Обстрелы Харьковщины 2 мая
