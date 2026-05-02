Сутки на Харьковщине: пострадали 19 человек, среди них - ребенок
Враг обстрелял Харьков и 27 населенных пунктов области. Пострадали 19 человек, повреждены жилые дома, предприятия и инфраструктура.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.
Ночью 2 мая вражеские БПЛА нанесли удар по частному сектору в с. Васищево Харьковского района. Возник пожар площадью 300 кв. м. Горели 2 частных дома и гараж. Взрывами также повреждены соседние дома и приусадебные постройки. В результате массированной атаки россиян пострадали женщины 62, 38, 67, 65 лет, 49-летний мужчина и 16-летний юноша.
В поселке Печенеги получил ранения 31-летний мужчина.
В Богодухове пострадали мужчины 60, 60, 34, 33, 55, 55, 54 лет и 67-летняя женщина.
В Харькове пострадали 23-летний и 25-летний мужчины и 77-летняя женщина;
В селе Шиповатое Великобурлукской громады пострадал 31-летний мужчина.
Россия применила различные виды вооружения
Для комбинированных атак по Харьковской области армия РФ применила широкий спектр вооружения — от реактивных систем залпового огня до различных типов беспилотников, в частности ударных и FPV-дронов.
По региону были запущены РСЗО, БПЛА типа "Герань-2", "Ланцет", "Молния", FPV-дроны, а также десятки беспилотников неустановленного типа.
В Харькове и области повреждены гражданские объекты
В самом Харькове в результате ударов повреждены многоквартирный жилой дом и ангар. Пострадала исключительно гражданская инфраструктура.
Наиболее масштабные разрушения зафиксированы в Богодуховском районе:
- автомобиль (с. Корбино-Ивани);
- 4 частных дома (с. Лютовка);
- 5 гражданских предприятий, учебное заведение, автомобиль, 3 частных дома, электросети (г. Богодухов);
- 2 АЗС (с. Максимовка);
- автомобиль (с. Щербаки);
- частный дом (с. Хворостово);
- электросети (с. Гуты);
- АЗС (п. Золочев);
- сельхозпредприятие (с. Сковородиновка).
В Купянском районе повреждены частные дома и железнодорожная инфраструктура, в частности в районе Шевченково.
В Изюмском районе пострадали медицинское учреждение и гараж в Балаклее.
В Харьковском районе разрушениям подверглись частные дома, хозяйственные постройки и инфраструктура в селах Васищево и Зеленый Гай.
В Чугуевском районе повреждены жилые дома, электросети, гражданское предприятие, автозаправочная станция и автомобили.
Последствия атаки
