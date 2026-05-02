Сутки в Донецкой области: более 1100 ударов РФ, ранен один человек. ФОТОрепортаж
За сутки в Донецкой области зафиксировано более 1100 ударов. Под ударами оказались Краматорск, Славянск и другие населенные пункты. Повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Вадим Филашкин и в полиции области.
Краматорский район
Славянск подвергся трем атакам, в том числе с использованием дронов – повреждены частный дом, административное здание, гараж, хозяйственная постройка.
В Краматорске повреждено административное здание и автомобиль, в Никольском – нежилое помещение, в Тетяновке – частный дом. В Иверском Новодонецкой громады повреждено предприятие.
По Дружковке враги нанесли удар четырьмя беспилотниками – ранили гражданское лицо, повредили 2 многоквартирных и 1 частный дома.
Бахмутский район
В Ризниковке Северской громады повреждены частные дома.
Последствия вражеских ударов
