Сутки в Донецкой области: более 1100 ударов РФ, ранен один человек. ФОТОрепортаж

За сутки в Донецкой области зафиксировано более 1100 ударов. Под ударами оказались Краматорск, Славянск и другие населенные пункты. Повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОГА Вадим Филашкин и в полиции области.

Краматорский район

Славянск подвергся трем атакам, в том числе с использованием дронов – повреждены частный дом, административное здание, гараж, хозяйственная постройка.

В Краматорске повреждено административное здание и автомобиль, в Никольском – нежилое помещение, в Тетяновке – частный дом. В Иверском Новодонецкой громады повреждено предприятие.

По Дружковке враги нанесли удар четырьмя беспилотниками – ранили гражданское лицо, повредили 2 многоквартирных и 1 частный дома.

Бахмутский район

В Ризниковке Северской громады повреждены частные дома.

