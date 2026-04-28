Доба на Донеччині: РФ атакувала Слов’янськ, Миколаївку та Святогірську громаду. ФОТОрепортаж

У Краматорському районі пошкоджено багатоповерхівки, будинки та адмінбудівлі, у Бахмутському - приватне житло. Росія застосовувала FPV-дрони та обстріли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Вадим ФІлашкін та у поліції області.

Краматорський район

У Тетянівці Святогірської громади 1 будинок зруйновано і 7 пошкоджено.

У Миколаївці пошкоджено 7 багатоповерхівок. Також сьогодні близько 01:00 росіяни атакували місто – зруйнували магазин.

Під вогнем перебували місто Слов’янськ і селище Біленьке. Руйнувань зазнав 1 цивільний об’єкт.

По Слов’янську війська РФ вдарили FPV-дроном - пошкодили адмінбудівлю. У Біленькому російський безпілотник влучив у дорожнє покриття.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: під ударами РФ три райони, є жертви та руйнування. ФОТО

