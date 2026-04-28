Сутки на Донетчине: РФ атаковала Славянск, Николаевку и Святогорскую громаду. ФОТОрепортаж

В Краматорском районе повреждены многоэтажные дома, жилые дома и административные здания, в Бахмутском - частное жилье. Россия применяла FPV-дроны и обстрелы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.

Краматорский район

В Тетяновке Святогорской громады 1 дом разрушен и 7 повреждены.

В Николаевке повреждено 7 многоэтажек. Также сегодня около 01:00 россияне атаковали город – разрушили магазин.

Под обстрелом находились город Славянск и поселок Беленькое. Разрушениям подвергся 1 гражданский объект.

По Славянску войска РФ нанесли удар FPV-дроном – повредили здание. В Беленьком российский беспилотник попал в дорожное покрытие.

Бахмутский район

В Резниковке Сиверской громады повреждены частные дома.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки на Донетчине: под ударами РФ три района, есть жертвы и разрушения. ФОТО

