Сутки на Донетчине: РФ атаковала Славянск, Николаевку и Святогорскую громаду. ФОТОрепортаж
В Краматорском районе повреждены многоэтажные дома, жилые дома и административные здания, в Бахмутском - частное жилье. Россия применяла FPV-дроны и обстрелы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и в полиции области.
Краматорский район
В Тетяновке Святогорской громады 1 дом разрушен и 7 повреждены.
В Николаевке повреждено 7 многоэтажек. Также сегодня около 01:00 россияне атаковали город – разрушили магазин.
Под обстрелом находились город Славянск и поселок Беленькое. Разрушениям подвергся 1 гражданский объект.
По Славянску войска РФ нанесли удар FPV-дроном – повредили здание. В Беленьком российский беспилотник попал в дорожное покрытие.
Бахмутский район
В Резниковке Сиверской громады повреждены частные дома.
Последствия атаки
