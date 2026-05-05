У Краматорську росіяни атакують цивільні авто дронами на оптоволокні. ФОТОрепортаж

У Краматорську російські війська застосовують дрони на оптоволокні для ударів по цивільному транспорту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує пресофіцерка 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Холодний Яр" Ірина Рибакова.

Де зафіксовані атаки

Один із випадків нещодавно стався безпосередньо в центрі міста.

За словами військової, під удар потрапляють цивільні автомобілі, які просто рухаються вулицями.

Кого атакують

"Під удари потрапляють будь-які автівки, які рухаються містом", – зазначила Рибакова.

Йдеться саме про цивільний транспорт, без ознак військових цілей.









Що відомо про тактику

Для атак використовують дрони на оптоволокні, які складніше подавити засобами радіоелектронної боротьби.

Це дозволяє окупантам точніше вражати рухомі цілі навіть у межах міста.

