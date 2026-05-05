УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4986 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріл Краматорська
2 290 2

У Краматорську росіяни атакують цивільні авто дронами на оптоволокні. ФОТОрепортаж

У Краматорську російські війська застосовують дрони на оптоволокні для ударів по цивільному транспорту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує пресофіцерка 93-ї окремої механізованої бригади ЗСУ "Холодний Яр" Ірина Рибакова.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Де зафіксовані атаки

Один із випадків нещодавно стався безпосередньо в центрі міста.

За словами військової, під удар потрапляють цивільні автомобілі, які просто рухаються вулицями.

Кого атакують

"Під удари потрапляють будь-які автівки, які рухаються містом", – зазначила Рибакова.

Йдеться саме про цивільний транспорт, без ознак військових цілей.

У Краматорську росіяни атакують автівки дронами
У Краматорську росіяни атакують автівки дронами
У Краматорську росіяни атакують автівки дронами
У Краматорську росіяни атакують автівки дронами

Читайте: Ворог ударив по Краматорську: двоє загиблих, є поранений. ФОТОрепортаж

Що відомо про тактику

Для атак використовують дрони на оптоволокні, які складніше подавити засобами радіоелектронної боротьби.

Це дозволяє окупантам точніше вражати рухомі цілі навіть у межах міста.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували Краматорськ дронами "Герань-2": поранені двоє чоловіків

авто (6525) Краматорськ (895) атака (1412) дрони (8024)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для атак використовують дрони на оптоволокні, які складніше подавити засобами радіоелектронної боротьби. Джерело: https://censor.net/ua/p4001630

Складно не означає неможливо! Продовжуйте працювати в даному напрямку.
показати весь коментар
05.05.2026 16:15 Відповісти
Ти вже працюєш?
показати весь коментар
05.05.2026 16:46 Відповісти
 
 