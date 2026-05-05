В Краматорске россияне атакуют гражданские автомобили дронами на оптоволокне. ФОТОрепортаж
В Краматорске российские войска используют дроны на оптоволокне для нанесения ударов по гражданскому транспорту.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-офицер 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Холодний Яр" Ирина Рыбакова.
Где зафиксированы атаки
Один из случаев недавно произошел непосредственно в центре города.
По словам военной, под удар попадают гражданские автомобили, которые просто движутся по улицам.
Кого атакуют
"Под удары попадают любые автомобили, которые движутся по городу", – отметила Рыбакова.
Речь идет именно о гражданском транспорте, без признаков военных целей.
Что известно о тактике
Для атак используют дроны на оптоволокне, которые сложнее подавить средствами радиоэлектронной борьбы.
Это позволяет оккупантам точнее поражать движущиеся цели даже в пределах города.
