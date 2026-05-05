В Краматорске россияне атакуют гражданские автомобили дронами на оптоволокне. ФОТОрепортаж

В Краматорске российские войска используют дроны на оптоволокне для нанесения ударов по гражданскому транспорту.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-офицер 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Холодний Яр" Ирина Рыбакова.

Где зафиксированы атаки

Один из случаев недавно произошел непосредственно в центре города.

По словам военной, под удар попадают гражданские автомобили, которые просто движутся по улицам.

Кого атакуют

"Под удары попадают любые автомобили, которые движутся по городу", – отметила Рыбакова.

Речь идет именно о гражданском транспорте, без признаков военных целей.

В Краматорске россияне атакуют автомобили дронами
Что известно о тактике

Для атак используют дроны на оптоволокне, которые сложнее подавить средствами радиоэлектронной борьбы.

Это позволяет оккупантам точнее поражать движущиеся цели даже в пределах города.

Для атак використовують дрони на оптоволокні, які складніше подавити засобами радіоелектронної боротьби. Джерело: https://censor.net/ua/p4001630

Складно не означає неможливо! Продовжуйте працювати в даному напрямку.
05.05.2026 16:15 Ответить
Ти вже працюєш?
05.05.2026 16:46 Ответить
 
 