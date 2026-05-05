У Запоріжжі 6 травня оголосили День жалоби після російського удару. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Запоріжжі 6 травня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російського удару керованими авіаційними бомбами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За оновленими даними, кількість жертв атаки зросла до 12 осіб, ще 37 людей дістали поранення. Частина постраждалих перебуває у лікарнях, інші проходять обстеження та отримують необхідну допомогу.

Масований удар і цинічна атака ворога

Російські війська завдали ударів КАБами по цивільній інфраструктурі міста. Під обстріл потрапили підприємства, станція технічного обслуговування, автомийка та інші об’єкти.

"Це абсолютно цинічний, позбавлений будь-якого військового сенсу терористичний удар", — зазначив Іван Федоров.

Після першого удару, коли на місце прибули рятувальники, медики та правоохоронці, окупанти повторно атакували територію ударними безпілотниками.

Наслідки атаки і робота служб

На місцях влучань виникли пожежі, які вдалося ліквідувати підрозділам ДСНС. Психологи надали допомогу 38 людям, серед яких шестеро дітей та двоє маломобільних осіб.

Аварійно-рятувальні роботи тривають, усі екстрені служби продовжують працювати. Водночас у регіоні періодично оголошується повітряна тривога через загрозу нових атак безпілотників.

Місцева влада закликає жителів не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати у безпечних місцях.

Удар по Запоріжжю 5 травня

Тобто, кацапам буде перемир'я а нам день жалоби? На дєнь побєдобєсія те ж саме буде?
05.05.2026 21:55 Відповісти
На жаль Вова Олександрович фаберже не покаже бо ці фаберже в руках Прутіна як мінімум з часу зустрічі Вови з Патрушевим в Омані. Як Прутін наказав так Оманський і зробить. Наказав не чіпати Парад Прутіна він і не буде чіпати як і 4 роки до цього. Парад важливий для авторитету Прутіна.
05.05.2026 22:04 Відповісти
Кацапи перед своїм сатанинським святом нас вбивають вже без розбору. А самі просять миру на 9.... 🤬. Вова Олександрович хоч тут покажи фаберже.
05.05.2026 21:42 Відповісти
73% Зебылов-лишь бы не Порох.хуже не будет.хоть паржем.ржите...жаль,что в мясорубку попали не только зеБилы.
05.05.2026 22:09 Відповісти
воно показало фаберже запустивши нафту територією України від терористів
05.05.2026 22:11 Відповісти
Немає їх у нього...засцить...
05.05.2026 23:20 Відповісти
Надо бить балистикой 9 мая по красной площаде! Мстить за украинцев! Чего мы ждём??
05.05.2026 22:10 Відповісти
Ждем когда будет "баллистика").
05.05.2026 22:11 Відповісти
уже есть ракеты FP-7 и FP-9. До мацквы долетают аж бегом!
05.05.2026 22:34 Відповісти
Есть, но только в интервью Штилермана.
05.05.2026 22:35 Відповісти
Всі хто чули плівки міньдіча не розуміють яке сруязике лайно керує Україною?? Чого ви чекаєте від внутрішніх ворогів??
05.05.2026 22:12 Відповісти
побийте мене за дивні питання:

але чого ми б'ємо по літаках десь в глибинці параші, коли є непахане поле з російських літаків біля кордону, які якраз і вбивають українців каб-ами?
05.05.2026 22:17 Відповісти
Сие есть великое таинство. Оперативно-стратегическое).
05.05.2026 22:19 Відповісти
І так щодня... 😓
Це сране "дівятоє мая" вже клясти треба!!! А совок зєлєсскій хоче подарувати кремлю знову парад
06.05.2026 00:18 Відповісти
Сволота путінська !
06.05.2026 00:50 Відповісти
Зато они продвигаются очень медленно. А то что Запорожье уже кабами сносят, это ничего. Интересно как этому помешает бусификация ещё пары сотен тысяч, я хрен его знает. Наверное никто не знает. Но что-то делать надо.
06.05.2026 01:31 Відповісти
 
 