У Запоріжжі 6 травня оголосили День жалоби після російського удару. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Запоріжжі 6 травня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російського удару керованими авіаційними бомбами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За оновленими даними, кількість жертв атаки зросла до 12 осіб, ще 37 людей дістали поранення. Частина постраждалих перебуває у лікарнях, інші проходять обстеження та отримують необхідну допомогу.

Також читайте: Рашисти вдарили ФАБами по центру Краматорська: 5 загиблих та 12 поранених, палає пожежа. ФОТОрепортаж

Масований удар і цинічна атака ворога

Російські війська завдали ударів КАБами по цивільній інфраструктурі міста. Під обстріл потрапили підприємства, станція технічного обслуговування, автомийка та інші об’єкти.

"Це абсолютно цинічний, позбавлений будь-якого військового сенсу терористичний удар", — зазначив Іван Федоров.

Після першого удару, коли на місце прибули рятувальники, медики та правоохоронці, окупанти повторно атакували територію ударними безпілотниками.

Читайте також: Троє працівників "Нафтогазу" загинули внаслідок ударів РФ по Харківщині та Полтавщині

Наслідки атаки і робота служб

На місцях влучань виникли пожежі, які вдалося ліквідувати підрозділам ДСНС. Психологи надали допомогу 38 людям, серед яких шестеро дітей та двоє маломобільних осіб.

Аварійно-рятувальні роботи тривають, усі екстрені служби продовжують працювати. Водночас у регіоні періодично оголошується повітряна тривога через загрозу нових атак безпілотників.

Місцева влада закликає жителів не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати у безпечних місцях.

Також читайте: Росія повинна довести серйозність намірів щодо миру, - Цахкна