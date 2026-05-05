У Запоріжжі 6 травня оголосили День жалоби після російського удару. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Запоріжжі 6 травня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російського удару керованими авіаційними бомбами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За оновленими даними, кількість жертв атаки зросла до 12 осіб, ще 37 людей дістали поранення. Частина постраждалих перебуває у лікарнях, інші проходять обстеження та отримують необхідну допомогу.
Масований удар і цинічна атака ворога
Російські війська завдали ударів КАБами по цивільній інфраструктурі міста. Під обстріл потрапили підприємства, станція технічного обслуговування, автомийка та інші об’єкти.
"Це абсолютно цинічний, позбавлений будь-якого військового сенсу терористичний удар", — зазначив Іван Федоров.
Після першого удару, коли на місце прибули рятувальники, медики та правоохоронці, окупанти повторно атакували територію ударними безпілотниками.
Наслідки атаки і робота служб
На місцях влучань виникли пожежі, які вдалося ліквідувати підрозділам ДСНС. Психологи надали допомогу 38 людям, серед яких шестеро дітей та двоє маломобільних осіб.
Аварійно-рятувальні роботи тривають, усі екстрені служби продовжують працювати. Водночас у регіоні періодично оголошується повітряна тривога через загрозу нових атак безпілотників.
Місцева влада закликає жителів не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати у безпечних місцях.
але чого ми б'ємо по літаках десь в глибинці параші, коли є непахане поле з російських літаків біля кордону, які якраз і вбивають українців каб-ами?
Це сране "дівятоє мая" вже клясти треба!!! А совок зєлєсскій хоче подарувати кремлю знову парад