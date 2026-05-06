Войска РФ сразу же сорвали объявленный Зеленским "режим тишины": под ударами - Харьковщина и Запорожье

Российские оккупационные войска уже в первые минуты нарушили объявленный Владимиром Зеленским "режим тишины", вступивший в силу в полночь 6 мая, нанеся удары по Украине с помощью ударных беспилотников и управляемых авиабомб.

Об этом свидетельствует карта воздушных тревог, а также данные местных СМИ и Воздушных сил, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, после полуночи, как сообщают Воздушные силы, была угроза дронов для Харьковской области. БПЛА фиксировались вблизи Изюма, Балаклеи и Харькова.

Также была угроза для Запорожья и Павлограда.

Уже утром враг нанес удары КАБами по объекту промышленной инфраструктуры в Запорожской области.

После 6 утра под вражеской атакой находится Харьков.

Таким образом, войска РФ в очередной раз демонстрируют игнорирование договоренностей о перемирии.

Перемирие на 9 мая

Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.

Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "день победы", который в России отмечают 9 мая.

Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.

В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "деньпобеды" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.

4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".

В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.

