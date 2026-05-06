РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7657 посетителей онлайн
Новости Пасхальное перемирие
5 739 48

Войска РФ сразу же сорвали объявленный Зеленским "режим тишины": под ударами - Харьковщина и Запорожье

Российские беспилотники атакуют во время перемирия

Российские оккупационные войска уже в первые минуты нарушили объявленный Владимиром Зеленским "режим тишины", вступивший в силу в полночь 6 мая, нанеся удары по Украине с помощью ударных беспилотников и управляемых авиабомб.

Об этом свидетельствует карта воздушных тревог, а также данные местных СМИ и Воздушных сил, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Детали

В частности, после полуночи, как сообщают Воздушные силы, была угроза дронов для Харьковской области. БПЛА фиксировались вблизи Изюма, Балаклеи и Харькова.

Также была угроза для Запорожья и Павлограда.

Уже утром враг нанес удары КАБами по объекту промышленной инфраструктуры в Запорожской области.

После 6 утра под вражеской атакой находится Харьков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС поддерживает инициативу Зеленского о прекращении огня в ночь на 6 мая, - Кошта

Таким образом, войска РФ в очередной раз демонстрируют игнорирование договоренностей о перемирии.

Перемирие на 9 мая

  • Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
  • Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "день победы", который в России отмечают 9 мая.
  • Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "деньпобеды" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.
  • 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
  • В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если объявленное Украиной прекращение огня будет взаимным, его продлят. Следующий шаг - за РФ, - Буданов

Автор: 

обстрел (32473) Харьков (7822) Запорожская область (4327) перемирие (1710) Харьковская область (2617) Харьковский район (838)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+34
Отже по логіці ми маємо повне право вїбати 9 травня.
показать весь комментарий
06.05.2026 06:49 Ответить
+26
Що і потрібно було довести.
Але далі-то як? Логічно було на цій підставі проігнорувати побєдобєсноє "пєрєміріє".
показать весь комментарий
06.05.2026 06:53 Ответить
+22
з "майськими",
мудрий український наріте !

тепер відповідь за ЗЄлєнським !
побачимо чого коштує його слово.
хоча, а хіба нам ще не повилазило дивитись на його пусті обіцянки та порожні клятви ?

.
показать весь комментарий
06.05.2026 06:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Отже по логіці ми маємо повне право вїбати 9 травня.
показать весь комментарий
06.05.2026 06:49 Ответить
Фламінгой по кремлю
показать весь комментарий
06.05.2026 06:53 Ответить
но не будемо
показать весь комментарий
06.05.2026 06:55 Ответить
якось дивно---------------путін оголосив про припинення вогню 8 та 9 травня. Це як-----зеленський припинив війну з 6. А путін з 8. Зеленський підставив нас на розстріл на 2 доби? А сам він в бункері?
показать весь комментарий
06.05.2026 08:59 Ответить
Клали росіянці на запропоноване Вовінє припинення вогню те саме, що він на рояль. Для них «режим тиші» має бути тільки на 9 травня, і тільки в Москві, і тільки в односторонньому порядку - звісно, для СБС. Їм головне - провести сакральний парад та показати його свому наріду по Кремль-ТВ.
показать весь комментарий
06.05.2026 08:01 Ответить
ну і ми тоді покладем на їхній парад.
показать весь комментарий
06.05.2026 09:56 Ответить
Єнакієвський-іванющенко, глибоко зтурбований???
показать весь комментарий
06.05.2026 08:36 Ответить
Що і потрібно було довести.
Але далі-то як? Логічно було на цій підставі проігнорувати побєдобєсноє "пєрєміріє".
показать весь комментарий
06.05.2026 06:53 Ответить
Сподіваюсь, саме для цього все і було організовано. Показати, що раїся тут взагалі не про перемир'я.
показать весь комментарий
06.05.2026 10:54 Ответить
Теоретично - так, і так виглядає. Але як на практиці - вже невдовзі побачимо.
Бо зєля залишається зєлєй, і Трамп - Трампом. Ну а ***** - само собою *****, це константа.
показать весь комментарий
06.05.2026 10:55 Ответить
Та ніби занадто розумний хід як для зе. Сподіваюсь, хтось більш досвідчений це все протягнув. Але так, подивимось.
показать весь комментарий
06.05.2026 11:04 Ответить
Нічого особливо геніального в цій ідеї немає, і все залежить від її реалізації.
показать весь комментарий
06.05.2026 11:05 Ответить
з "майськими",
мудрий український наріте !

тепер відповідь за ЗЄлєнським !
побачимо чого коштує його слово.
хоча, а хіба нам ще не повилазило дивитись на його пусті обіцянки та порожні клятви ?

.
показать весь комментарий
06.05.2026 06:54 Ответить
ЗЕбіл і "його слово" ? Ви жартуєте)))
показать весь комментарий
06.05.2026 06:56 Ответить
Ну невже не було зрозуміло що ворог не прийме від горе президента жодного пермиря ,саме зараз треба бити по логітиці і енергетиці ворога ,адже послаблене ППО ,багато перекинуто на москву.
показать весь комментарий
06.05.2026 06:57 Ответить
А хтось обіцяв дотримуватись перемир'я імені зельонського?... ***** лише прокачав м'яз перед своїм бидлом, типу нагнувши Україну жорстокою відповіддю саме 9 травня...
показать весь комментарий
06.05.2026 06:59 Ответить
А хтось обіцяв дотримуватись перемир'я імені путлєра?
показать весь комментарий
06.05.2026 07:20 Ответить
***** так то себе в пастку загнав цими перемир'ями.
показать весь комментарий
06.05.2026 08:05 Ответить
пуйло не приймало перемир'я
показать весь комментарий
06.05.2026 07:07 Ответить
Лідор його потужно оголосив, а домовлятися то вже не його царське діло.
показать весь комментарий
06.05.2026 07:17 Ответить
Зеля проводит багаторівневу спецоперацію, щоб пояснити офігевшим нє семітам, чому на 9 травня він забезпечів Путіну піар як переможцю нацизма.
показать весь комментарий
06.05.2026 07:19 Ответить
Трамп: Зеленський - хитрий, але мені подобається
показать весь комментарий
06.05.2026 07:40 Ответить
Цього року, з нетерпінням чекаю парад
показать весь комментарий
06.05.2026 08:53 Ответить
з нашої сторони був дуже сильний хід - тепер параду гаплик
показать весь комментарий
06.05.2026 07:38 Ответить
Зніміть вже ті рожеві окуляри, ніякого гаплика не буде.
показать весь комментарий
06.05.2026 09:01 Ответить
Зеленский дэбил??! Кому он объявил перемирие???? Сам себе??!! Кто он такой??? Человек обещавший нам шашлыки!? Человек не выполнивший ни одного своего предвыборного обещания,человек приведший своих друзей для обогащения и разграбления ?!!! Человек вместе со своей командой готовил Украину к сдаче кацапам!?
показать весь комментарий
06.05.2026 07:49 Ответить
а ***** кому об'явило перемир'я? сам-собі? так само і ZE.

я далеко не прихильник зеленого чма, але в даному випадку - все було зроблено правильно:
- ***** самостійно об'являє перемир'я на 8-9
- у відповідь ми пропонуємо не з 8, а з 6.
- якщо ***** погодиться - то він прогнувся перед наріком, якщо ні - то і ми не повинні нічого дотримуватися 8-9
показать весь комментарий
06.05.2026 09:17 Ответить
А тепер уявіть, що зелений очкане на 9 зробить москві сюрприз! Його ж ніхто за язик не тягнув, сам загнав себе в ситуацію, коли треба показати обіцяну "дзеркальність"
показать весь комментарий
06.05.2026 10:33 Ответить
Дві вовочки на один унітаз не сядуть.
показать весь комментарий
06.05.2026 08:06 Ответить
Хіба можливе перемир'я в односторонньому порядку? Один так вирішив, інший крутіше придумав. Начебто не війна, а конкурс капітанів у "квн".
показать весь комментарий
06.05.2026 08:21 Ответить
откуда столько москалей набежало ))))ну ***** то смог обьявить перемирие на 8-9 в одностороннем порядке нискем не договоряваясь
показать весь комментарий
06.05.2026 09:15 Ответить
Чим відрізняється суть вашого допису від мого? Нічим.Так як, і нічим себе більше висловити, окрім як причепити ярлики та образити.
показать весь комментарий
06.05.2026 10:13 Ответить
Походу, москаль тут ви. Бо кацапською розмовляти 🤮
показать весь комментарий
06.05.2026 10:52 Ответить
ну то московітам на їх шизопарад можна по красі зробити, зрозуміло що чим більше по моцквабаду летітиме тим московіти розумніші ставатимуть
показать весь комментарий
06.05.2026 08:27 Ответить
Жодних особистих домовленостей не було , між кремлівським ху-ом
і ЗепрезЕдентом , а були поодинокі хотєлки!
показать весь комментарий
06.05.2026 08:48 Ответить
За словами потужніча має бути дзеркальна відповідь,чи він знов потужно збрехав своїм лоховиборцям?
показать весь комментарий
06.05.2026 09:00 Ответить
Так зєльонкін же оголосив режим тиші на москаляндії, не в Україні.
показать весь комментарий
06.05.2026 09:14 Ответить
все одно зелений торчок не дозволить бамбить мацкву
показать весь комментарий
06.05.2026 09:17 Ответить
Та срали москалі на всіх,а на Зеленського тим більше.Не пробуйте заглянути в очі *****,лиш тоді,коли підвердити конєц : ліхтариком на зіницю ока.
показать весь комментарий
06.05.2026 09:20 Ответить
А тепер побачимо "дзеркальність" зечма 9-го травня.
Впевнена, обісреться і буде мовчки сопіти в тряпочку.
показать весь комментарий
06.05.2026 10:24 Ответить
А я бажаю москалям рязанського гексогенового цукру на красную площадь, зікурат з лєніном і святковими салютами до кожної оселі.
показать весь комментарий
06.05.2026 10:55 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=3W-YueAgnyQ ПВО России, а что случилось? (23:44)
показать весь комментарий
06.05.2026 10:53 Ответить
🤣👏

Самий смак наприкінці..цей дядько впевнений, що зараз рятує правило 2 стін🤣
показать весь комментарий
06.05.2026 11:23 Ответить
От хай русня так і рятується.
показать весь комментарий
06.05.2026 11:57 Ответить
 
 