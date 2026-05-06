РФ сорвала режим прекращения огня, определимся с нашими дальнейшими действиями, - Зеленский

зеленський

После вчерашних жестоких ударов по нашим городам и населенным пунктам - Днепру, Запорожью, Краматорску и другим - российская армия продолжила активные боевые действия и террористические обстрелы и в эти сутки. Выбор России - явный отказ от перемирия и от сохранения человеческих жизней.

Об этом пишет в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Враг продолжает штурмы

По словам Зеленского, на всех ключевых участках фронта продолжаются штурмовые действия, и только с начала этой суток российская армия осуществила уже почти 30 штурмовых действий. Зафиксировано более 20 авиационных ударов с применением более 70 авиабомб только за сегодняшнюю ночь и утро.

"В течение этой ночи российская армия наносила удары дронами различных типов. В частности, наши Силы обороны Украины уничтожили почти девяносто ударных дронов. Были и ракетные удары. Всего по состоянию на 10 часов утра российская армия совершила 1820 нарушений режима тишины – обстрелы, попытки штурмов, авиационные удары, применение дронов", – подчеркивает глава государства.

По его словам, Украина четко заявляла, что будет действовать зеркально, учитывая навязчивые российские обращения через СМИ и социальные сети с просьбой устроить тишину на время московского парада.

"Для всех нормальных людей очевидно, что полномасштабная война и ежедневные убийства людей – это плохое время для публичных "празднеств". Россия должна закончить свою войну, которая продолжается сейчас. Даже с отключенным интернетом и заблокированной связью большинству россиян абсолютно понятно, что их руководство может выйти из бункера и выбрать мир. Наши дипломатические предложения находятся у российской стороны, и единственное, что нужно, — это готовность России двигаться к реальному миру", — добавил он.

На данный момент констатируем, что российская сторона сорвала режим прекращения огня. По итогам вечерних докладов наших военных и разведки определимся с дальнейшими нашими действиями", - резюмирует Зеленский.

Что предшествовало?

Как сообщалось, войска РФ сразу же сорвали объявленный Зеленским "режим тишины": под ударами — Харьковская и Запорожская области.

Перемирие на 9 мая

  • Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
  • Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "День Победы", который в России отмечают 9 мая.
  • Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "День Победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.
  • 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
  • В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.

Зеленский Владимир (24169) боевые действия (5997) перемирие (1710)
+44
Перекладаю з ішачиної на людську:

"Ми обісралися. Що робити далі - не знаємо. Всі потужні погрози про удари по мацкві і навіть про дзеркальну відповідь - як завжди виявились потужнім пердінням у вуха."
показать весь комментарий
06.05.2026 13:03 Ответить
+35
Короче, хто ставив що ніхрена не буде. Ви перемогли... Дзеркально. Та коли б хотів то мовчки ввалив би по москві.
показать весь комментарий
06.05.2026 13:03 Ответить
+20
Буде приблизно так:

- Ось як вдаримо по параду, ***** обісреться, замочимо прямо на червоній площі!
- Погрози від кацапів про удари по урядовому кварталу і ОП.
- Тааа... парад в москві не має стратегічної цілі, ми краще бо бочці з мазутом вдаримо, там просто все ППО зняли, це принесе більше користі.
показать весь комментарий
06.05.2026 13:04 Ответить
Для всіх нормальних людей очевидно, що повномасштабна війна та щоденні вбивства людей - це поганий час для публічних "святкувань". Росія має закінчити свою війну, що триває зараз Джерело: https://censor.net/ua/n4001775

Ну це відповідь так відьповідь, які ракети, БПЛА і ТД. Тільки заклики. Виття наше все🤬
показать весь комментарий
06.05.2026 13:01 Ответить
Нуодно фламинго все таки долетело в Чебоксары ,а про дроны и говорить нечего
показать весь комментарий
06.05.2026 13:07 Ответить
Та фламінго летить в будь який мухосранськ аби тільки подалі від москви.
показать весь комментарий
06.05.2026 13:09 Ответить
ото й уся Потужна Незламність Боневтіка
а бо невтік, бо Генерал Кривоноса на взльотці олейну розлив

дарма, хай би щез у вигнання !

.
показать весь комментарий
06.05.2026 15:42 Ответить
То вже визначник? ні, рахівником краще був. Це ще не деградация. "А кражи-то и не было. Тебя посодют, а ты не воруй!."
показать весь комментарий
06.05.2026 13:02 Ответить
Воно завжди було статистиком.
показать весь комментарий
06.05.2026 13:32 Ответить
Ну , не знаю - чи ВОНО обісRалось ? Бачив світлину зустрічі Кошерного Царя з Королем Бахрейну - все у ЦАРЯ гаразд , особливо - з рахунками в банках Бахрейну !
показать весь комментарий
06.05.2026 13:21 Ответить
Ну звісно, помахати в бік мацкви кулачком з-за кордону і попотужничати перед партнерами він зажди гаразд. Тут у нього суцільні перемоги. Це ж не в Краматорську з Запоріжжям потім за ці ішачині понти власним життям розраховуватись.
показать весь комментарий
06.05.2026 14:00 Ответить
Дальше только очередная двушка на мааацкву.
показать весь комментарий
06.05.2026 13:03 Ответить
Відчуваю, що нас на 9 будуть завалювати шахедами, а в росію нічого не пролетить.
показать весь комментарий
06.05.2026 13:05 Ответить
Те що це чмо обісреться і так було очевидним всім притомним людям.
Але ж оманська гнида не була би гнидою якби своїм кукуріканням не спровокувало закомплексованого бункерного чмиря посилено вбивати наших мирних громадян щоб довести його уявну перевагу над піськограєм.
Просто ница мразь, нема слів.
показать весь комментарий
06.05.2026 13:07 Ответить
Агов,Зегеваро,тарапітца нє надо,ти ще раз заглянь в очко путєна-може там таки є мир,тільки ще глибше,і його важко роздивитися.
показать весь комментарий
06.05.2026 13:04 Ответить
Ну якщо тепер після всього цього зеля буде соблюдати режим припинення вогню 8 і 9 травня на умовах русских фашистів так як угодно ***** -значить він їх агент.
показать весь комментарий
06.05.2026 13:07 Ответить
Ні. Це значить, що їх агент тупо палиться.
показать весь комментарий
06.05.2026 13:17 Ответить
Це ви про себе так кажете оскільки судя по комменту ви вважаєте що робити все що скаже ***** в ці дні то є правильно? Ну навіщо вам так палитися?
показать весь комментарий
06.05.2026 13:26 Ответить
побєдобесіє кріпчає: ...і маршем з червоної площі вони видвінуться продовжувати вбивати, трощити укр цивільні об'єкти...маючи на меті знищити укр державність разом з українцями і пу в своїх вологих мріях властелін всесвіту, з яким навіть тр ручкається, червону доріжку стелить(

...буде дуже прикро, якщо на цей шабаш не прилетить вєсточка з України ...і не відбудеться знатний фейєрверк...
А погрози пу ... вже більшого зла і горя, що він завдав Україні, уявити не можливо осталась у пу лише ядерка...

Головна погроза пу в тому, що він сто раз голосно сказав, що усуне першопричини ...тобто ціль пу - знищити Україну, так що всі інши погрози пу... це лише прояв його страху і слабкості!
показать весь комментарий
06.05.2026 13:27 Ответить
Це було зрозуміло ще в ніч на 2019й!
показать весь комментарий
06.05.2026 13:36 Ответить
Буданов знає що робити!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Буланов-Буданов взяв позаштатним радником-порадником Янековогл пдр - Тігібка Сертожку -Непотопляємого, який на Чернігівщині відпоївся молоком буйволць на своїй ферми...І як бачимо вже радник... Кавалер ордена Почесого легіона за подарунок в "Лихі" часм французьким фірмам цементних заводів України..
показать весь комментарий
06.05.2026 13:08 Ответить
Прізвище на -ов це завжди підарас
показать весь комментарий
06.05.2026 13:22 Ответить
Агов Володимир Олександрович ваш тут рейтинг на " землі валяється"😸
показать весь комментарий
06.05.2026 13:08 Ответить
Ці всі "припинення вогню" до одного місця. Треба реальний мирний договір.
показать весь комментарий
06.05.2026 13:09 Ответить
Без папірця ти комашка, а з папірцем на параші - куло.
показать весь комментарий
06.05.2026 13:16 Ответить
Винна як завжди, Теща.
показать весь комментарий
06.05.2026 13:12 Ответить
в якому ***** мирі, іди проспись, наркоман ******* - за 5 років не було жодного дня коли б не стріляли.
показать весь комментарий
06.05.2026 13:20 Ответить
На 9-те та і у мирі? А 10-го знову полетить на Україну? 9-го показово направити Україні на червону площу переговірників. Хай ленін проснеться в реанімації.
показать весь комментарий
06.05.2026 13:20 Ответить
Ну ФАБи під час свого перемир'я вони не кидають .

Це чиєсь життя
показать весь комментарий
06.05.2026 13:48 Ответить
а під час нашого скинули - це 12 життів.
Дніпрі траур.
курва ти єдакая, уйла випрадовуєш.

.
показать весь комментарий
06.05.2026 16:51 Ответить
Паша, ти ібанат?
показать весь комментарий
06.05.2026 13:33 Ответить
То якщо була можливість хоча б 9 травня пережити в мирі, чому не скористатись цією можливістю?
Кисмет.
В среднем по Украине прилетает 10 ракет в день. Путин предлагает по дням:
7 мая - 10 ракет.
8 мая - 0 ракет.
9 мая - 0 ракет.
10 мая - 30 ракет.
11 мая - 10 ракет.
Это чтоб я два дня надышался перед смертью
показать весь комментарий
06.05.2026 13:47 Ответить
Слава Зеленському!
показать весь комментарий
06.05.2026 13:14 Ответить
Колись був Слава Метревелі - грузинський футболіст. А Слава Зеленський - не знаю.
показать весь комментарий
06.05.2026 13:35 Ответить
І Слава був, і Саша був... щоправда, тенісист
показать весь комментарий
06.05.2026 15:22 Ответить
А инспектор "Водоканал" в Киеве, тоже Метревели.
показать весь комментарий
06.05.2026 19:19 Ответить
ЗЄлєнський не Слава, а той самий вова, якого розшукує народ України за грязні дєлішки

.
показать весь комментарий
06.05.2026 16:54 Ответить
що тобі скажуть з кремля , так ти і визначишся. виродок картавий.
показать весь комментарий
06.05.2026 13:18 Ответить
Якщо не буде удару по параду забирайте нахер цкунов-людаловав з вулиць. Який сенс мобілізації тоді взагалі, якщо ви знаєте де буде ворог номер 1 і не вдарите туда? **** ви того ***** бережете?
показать весь комментарий
06.05.2026 13:18 Ответить
Сенс мобілізації у знищенні арійського населення.
показать весь комментарий
06.05.2026 13:21 Ответить
А от вдруг яб захотів стати запускачем дронав в армії. Мобілізувався. Вирішив би вдарити по параду. А мені сказали б пішов нах, нема наказу. Виходить марно мобілізовався і мене наїбали?
показать весь комментарий
06.05.2026 13:22 Ответить
Якби ми знищували населення мацкви я б давно був у тій частині що займається таким.
показать весь комментарий
06.05.2026 13:25 Ответить
йухло не вважає Україну рівнею параші.
Він звертається до Трампа, а Зеленського в упор не бачить
показать весь комментарий
06.05.2026 13:21 Ответить
пу в упор Україну не бачить суверенною державою в визнаних усім світом кордонах...

пу похерів всі міжн і міждерж договори, міжн право і женев.конвенції, устав оон... і вже 12й рік поспіль продовжує засідати в раді безпеки, притому, що в обход процедури расєя привласнила собі місце срср...

і цей ганебний абсурд начебто не бачить світ... то чому б тоді не розпустити цю оон, толку з цієї забюрократ.організації, яка по суті працює сама на себе, не маючи а ні сил, а ні реальних засобів та важелів для виконання свого статуту(
показать весь комментарий
06.05.2026 13:37 Ответить
Про що роздумувати. Мочи парад.
показать весь комментарий
06.05.2026 13:25 Ответить
Хоча з іншої сторони якшо вдарити по параду, то ***** завиє на весь світ, мовляв ви бачите, що ци фошизди тварят? В такой свєтлий дєнь, в празнік пабєди над нацизмам ані запустілі дрони па мірнаму параду. Да как ані маглі.
І це підхоплять в світі. Бо в світі одні підараси
нажаль...

Але нам своє робити, і треба бити. Якщо є хоч доля ймовірності вбити ***** на параді це треба робити. І не треба очковать. Бо що він зробить? Що він такого ще не зробив, що чогось треба боятись?
Не вдарив ядеркою. Ну то хай б"є. То получе розмін по АЕС в європейській частині росії. І будуть там полихать мінімум три чарнобиля, хоча якщо розїбенить всі енергоблоки то чірнобаль там і поруч не валявся
показать весь комментарий
06.05.2026 13:28 Ответить
Одні виправдання. Упевнений зелене чмо говорить те ж саме.
показать весь комментарий
06.05.2026 13:30 Ответить
це не мирний парад, а військовий!
І саме ці військові походним маршем рушать на фротн вбивати українців лише за те, що вони українці і бажають жити, а не животити на своїй землі.
показать весь комментарий
06.05.2026 13:41 Ответить
Манія величі. Я вигадав перемир'я, а ти пуйло тремти, бо як вдаримо по параді в москві. Очікуваний результат. Ніхто іншого і не чекав.
показать весь комментарий
06.05.2026 13:30 Ответить
Якби воно ще й менше *******... Але ні, Ізя Вова не такий! Там хліборізка не закривається. Хіба що кадиров попросить її затулити, отоді так, можна й заткнутися, і плазувати.
показать весь комментарий
06.05.2026 13:39 Ответить
04.05.26 Україна оголошує перемир'я з 6 травня. Діятимемо дзеркально на дії РФ, - Зеленський

06.05.26 РФ зірвала режим припинення вогню, визначимось із нашими подальшими діями, - Зеленський
показать весь комментарий
06.05.2026 13:35 Ответить
04.05.26 Зеленський погрожує ударом по параду в Москві. Чмо обісралося.
показать весь комментарий
06.05.2026 13:39 Ответить
минуло вже два дні !
за розрахунками піарників ОПи у гуппі-українців мала б скінчитись пам'ять.

але гуппі виявились злопам'ятними,
того й дивись зубки виростуть і стануть піраньями.

.
показать весь комментарий
06.05.2026 16:58 Ответить
Беремо актора який буде грати Путина, кажемо що це справжній, а тепер нехай доказують, що у них справжній.
показать весь комментарий
06.05.2026 13:36 Ответить
Переміріє затіяв, щоб привести
в ітоге до мирного параду у москві.
показать весь комментарий
06.05.2026 13:38 Ответить
Хватить про парад.
Там все буде як завжди.
показать весь комментарий
06.05.2026 13:47 Ответить
фламинго разом з миндичем випускай...ворюга зелений
показать весь комментарий
06.05.2026 13:49 Ответить
Потужність скінчилась
показать весь комментарий
06.05.2026 13:56 Ответить
Чесно. Краще б її і не було, з огляду на те, що вона несе з собою.
показать весь комментарий
06.05.2026 14:01 Ответить
Не думаю, що варто щось затівати на 8/9 в мацкве. Варто визнати, що в нас немає.для цього жодних дієвих засобів, крім пустого, але незпечного піздежа для красування. ***** про це теж добре знає, але йому це заходить, бо вчергове показав, що покарав Україну за натяк навіть порушити парадний настрій. Його ботва вже святкує перемогу над більше ніж 20 нівчому не винних, але вбитих українців.
Вибити пару вікон «для приличия», а натомість.отримати шквал дронів і ракет і вонь.по всьому світу в захист параші, яка НЕ лінується скавчати на весь світ з.усіх трибун про подряпини на їх вікнах, звинувачуючі нас у цьому смертному гріху.
Інша справа ми.
Масові вбивства людей, а ми мовчимо, ООН не скликаємо, публікації.в західних змі не робимо. В Паре, ПАСЕ.не виступаємо, в БД.НЕ дзвонимо.
А нах...я.
Цеж буденність.
Ну подумаєш росія вбила.українців.
Інша справа.безцінні вікна кацапії.
Гидко від цього.
Влада, якого х...я ти мовчиш! Збирай ООН кожного.дня, кожного і донось всьому світу про звірства росії, інакше світ про це не знатиме, як не знає і не переймається цим і зараз!
показать весь комментарий
06.05.2026 13:59 Ответить
Я би не сказав що бити нічим. Туапсіни зі спєрмяками це можуть підтвердити. Якщо нормально запустить, щось дай далетить. Теза на рахунок нє гніви ***** - помилкова. Ну от що він зробить? Що він ще такого не зробив, щоб цього боятись? Невже нападзьот?
показать весь комментарий
06.05.2026 14:07 Ответить
"натомість.отримати шквал дронів і ракет і вонь"

Не "натомість". Обстріл буде в будь-якому випадку, параша звозить х-101, іскандери та шахеди, які будуть готові максимум до 10 травня (ймовірно атакуватимуть Київ).
показать весь комментарий
06.05.2026 14:13 Ответить
Тєракт на параді власними руками, зі звинуваченням в цьому України, з кровавою банею серед ватників? ААААА, дайтє двє, я хочу це побачити
показать весь комментарий
06.05.2026 14:08 Ответить
А вам жалко ватників? І путіну їх не жалко. Бачите в цьому ваши погляди зійшлись. Головне ж не це. Задайте це питання киянам ,які живуть у центрі міста. Тільки не кажіть ,що їх і так обстрілюють.
показать весь комментарий
06.05.2026 14:26 Ответить
А взимку цих киян мабуть не обстрілювали і вони не мерзли там не сиділи, так?
показать весь комментарий
06.05.2026 14:42 Ответить
Ну зрозуміло для вас їх доля нецікавить. Заради вбитих на параді кілька непотрібних для путлера осіб, ви згодні на вбиття сотень киян та тих ,які виїхали до Київа з прифронтових територій
показать весь комментарий
06.05.2026 15:24 Ответить
ПламеннЫй привіт для пу від українців в день побєдобєсія - це не террорист.акт, це мужній спротив і кривава боротьба за життя з підступним ворогом, якій вероломно порушив ВСІ норми права і моралі ...і видає зараз з себе "миролюбиву" жертву(
показать весь комментарий
06.05.2026 19:43 Ответить
Президент України все вірно зробив - тепер весь світ зрозуміє , що кацапи миру не хочуть , а отже - в України розв'язані руки !
показать весь комментарий
06.05.2026 14:11 Ответить
Оманський все зробить як наказав Прутін. Парад Прутіна буде як і 4 роки до цього. Все інакше лише лапша для охлосу. Оманський зробить все можливе щоб фюзеляж Прутіна залишався неушкодженим. Парад важливий для авторитету Прутіна тому він відбудеться.
показать весь комментарий
06.05.2026 14:15 Ответить
В України є підстава завдати удару по мавзолею плюгавого сифілітика на мацковських болотах, бо ще з радянських часів там знаходиться військовий пост № 1. За таких умов, це законна ціль. Осільки кацапи порушили умови перемир'я, вони цілком мають сподіватися на участь українських дронів у святкуванні пабєдобєсія.
показать весь комментарий
06.05.2026 14:37 Ответить
...війна в розгарі... пу на Пасху сотні раз порушив припинення вогню, категорично відхиляє пропозицію тр, підтриманою Україной на тривале припинення вогню і початак змістовних перемовин...
черв.площа - це цілком законна ціль, адже там відбувається не демонстрація цівільних громадян, а військовий парад, з якого військові прямиком вирушать вбивати українців...
тобто, сьогодні, всупереч всім міжн і моральним нормам, пу трощить міста, вбиває і калечить дітей... і збирається святкувати і пити шампанське, вихваляючись вбивствами українців, які мусять по його свистку встати в стойку смирно і не пручатися вбивствам і поневоленню, а капітулювати(
показать весь комментарий
06.05.2026 16:11 Ответить
Так вхерач дронами прямо на 9 травня по параду, якщо яйця є
показать весь комментарий
06.05.2026 15:09 Ответить
Смердючі кацапідари, вішайтесь!

ЗСУ втоплять ваш їбаний парад побь'єди у РІКАХ КРОВІ!

СЛАВА УКРАЇНІ!
показать весь комментарий
06.05.2026 16:11 Ответить
тіше, тіше, раді Бога !

нагадую, верховний головнокомандувач ЗСУ - ЗЄлєнський

.
показать весь комментарий
06.05.2026 17:00 Ответить
Навколо москви посилюють ППО, стягуючи системи з регіонів - у рф більше переживають за парад, ніж за всю країну - це відкриває додаткові можливості для наших далекобійних санкцій, - Зеленський

Вже *************. Будемо ганяти оленів за північним колом замість москви.
показать весь комментарий
06.05.2026 17:01 Ответить
Маленький такий дрончик. На батарейці. Без тротилу, лише рицинчик 6 міліграмчиків. Акумуляторчик можна скинути перед красной, щоб менший. І - кусь
показать весь комментарий
06.05.2026 17:20 Ответить
І трошечки поутонію в заряді, і тках пару тысяч на москву
показать весь комментарий
06.05.2026 18:13 Ответить
Не треба бити по всій Москві. Тільки дві адреси- церква Василя на Червоній площі і вулиці " Осенняя" для верхівки.
показать весь комментарий
06.05.2026 19:23 Ответить
Их остановит только кирпич по е..льнику.
показать весь комментарий
06.05.2026 19:35 Ответить
якби зелений поц менше ****** його могли б сприйняти за розумного . але те що воно ******* у відосиках ..єдиного мудафону.. написано не ним . а значить там ..*******.. дєбілов і мудаків . який ішов таких і знайшов ---- чмо об.явило ..перемир.я.. а ***** вдарив по сумах запоріжжю . херсону . харкову . полтаві . чернігову ---- питання до зеленого поца . а ***** ти стелився під ***** . у тебе муділа квартальна ізвілін не вистачило що ***** на твоє ..перемир.я.. хер положить --- тепер 8і9 травня ********* усть-лугу . туапсе добивать . крим і все що може хоч кудись долетіти там наші офіцери знають віддай команду ******* тварюк . а потім запишеш відосік і скажеш що ***** не дотримався припинення вогню 6 травня
показать весь комментарий
06.05.2026 19:44 Ответить
💯👍👍👍Самє так
показать весь комментарий
06.05.2026 21:21 Ответить
 
 