РФ сорвала режим прекращения огня, определимся с нашими дальнейшими действиями, - Зеленский
После вчерашних жестоких ударов по нашим городам и населенным пунктам - Днепру, Запорожью, Краматорску и другим - российская армия продолжила активные боевые действия и террористические обстрелы и в эти сутки. Выбор России - явный отказ от перемирия и от сохранения человеческих жизней.
Об этом пишет в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
Враг продолжает штурмы
По словам Зеленского, на всех ключевых участках фронта продолжаются штурмовые действия, и только с начала этой суток российская армия осуществила уже почти 30 штурмовых действий. Зафиксировано более 20 авиационных ударов с применением более 70 авиабомб только за сегодняшнюю ночь и утро.
"В течение этой ночи российская армия наносила удары дронами различных типов. В частности, наши Силы обороны Украины уничтожили почти девяносто ударных дронов. Были и ракетные удары. Всего по состоянию на 10 часов утра российская армия совершила 1820 нарушений режима тишины – обстрелы, попытки штурмов, авиационные удары, применение дронов", – подчеркивает глава государства.
По его словам, Украина четко заявляла, что будет действовать зеркально, учитывая навязчивые российские обращения через СМИ и социальные сети с просьбой устроить тишину на время московского парада.
"Для всех нормальных людей очевидно, что полномасштабная война и ежедневные убийства людей – это плохое время для публичных "празднеств". Россия должна закончить свою войну, которая продолжается сейчас. Даже с отключенным интернетом и заблокированной связью большинству россиян абсолютно понятно, что их руководство может выйти из бункера и выбрать мир. Наши дипломатические предложения находятся у российской стороны, и единственное, что нужно, — это готовность России двигаться к реальному миру", — добавил он.
На данный момент констатируем, что российская сторона сорвала режим прекращения огня. По итогам вечерних докладов наших военных и разведки определимся с дальнейшими нашими действиями", - резюмирует Зеленский.
Что предшествовало?
Как сообщалось, войска РФ сразу же сорвали объявленный Зеленским "режим тишины": под ударами — Харьковская и Запорожская области.
Перемирие на 9 мая
- Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
- Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "День Победы", который в России отмечают 9 мая.
- Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "День Победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.
- 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
- В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.
Ну це відповідь так відьповідь, які ракети, БПЛА і ТД. Тільки заклики. Виття наше все🤬
а бо невтік, бо Генерал Кривоноса на взльотці олейну розлив
дарма, хай би щез у вигнання !
"Ми обісралися. Що робити далі - не знаємо. Всі потужні погрози про удари по мацкві і навіть про дзеркальну відповідь - як завжди виявились потужнім пердінням у вуха."
- Ось як вдаримо по параду, ***** обісреться, замочимо прямо на червоній площі!
- Погрози від кацапів про удари по урядовому кварталу і ОП.
- Тааа... парад в москві не має стратегічної цілі, ми краще бо бочці з мазутом вдаримо, там просто все ППО зняли, це принесе більше користі.
Але ж оманська гнида не була би гнидою якби своїм кукуріканням не спровокувало закомплексованого бункерного чмиря посилено вбивати наших мирних громадян щоб довести його уявну перевагу над піськограєм.
Просто ница мразь, нема слів.
...буде дуже прикро, якщо на цей шабаш не прилетить вєсточка з України ...і не відбудеться знатний фейєрверк...
А погрози пу ... вже більшого зла і горя, що він завдав Україні, уявити не можливо осталась у пу лише ядерка...
Головна погроза пу в тому, що він сто раз голосно сказав, що усуне першопричини ...тобто ціль пу - знищити Україну, так що всі інши погрози пу... це лише прояв його страху і слабкості!
Це чиєсь життя
Дніпрі траур.
курва ти єдакая, уйла випрадовуєш.
В среднем по Украине прилетает 10 ракет в день. Путин предлагает по дням:
7 мая - 10 ракет.
8 мая - 0 ракет.
9 мая - 0 ракет.
10 мая - 30 ракет.
11 мая - 10 ракет.
Это чтоб я два дня надышался перед смертью
Він звертається до Трампа, а Зеленського в упор не бачить
пу похерів всі міжн і міждерж договори, міжн право і женев.конвенції, устав оон... і вже 12й рік поспіль продовжує засідати в раді безпеки, притому, що в обход процедури расєя привласнила собі місце срср...
і цей ганебний абсурд начебто не бачить світ... то чому б тоді не розпустити цю оон, толку з цієї забюрократ.організації, яка по суті працює сама на себе, не маючи а ні сил, а ні реальних засобів та важелів для виконання свого статуту(
І це підхоплять в світі. Бо в світі одні підараси
Але нам своє робити, і треба бити. Якщо є хоч доля ймовірності вбити ***** на параді це треба робити. І не треба очковать. Бо що він зробить? Що він такого ще не зробив, що чогось треба боятись?
Не вдарив ядеркою. Ну то хай б"є. То получе розмін по АЕС в європейській частині росії. І будуть там полихать мінімум три чарнобиля, хоча якщо розїбенить всі енергоблоки то чірнобаль там і поруч не валявся
І саме ці військові походним маршем рушать на фротн вбивати українців лише за те, що вони українці і бажають жити, а не животити на своїй землі.
ІзяВова не такий! Там хліборізка не закривається. Хіба що кадиров попросить її затулити, отоді так, можна й заткнутися, і плазувати.
06.05.26 РФ зірвала режим припинення вогню, визначимось із нашими подальшими діями, - Зеленський
за розрахунками піарників ОПи у гуппі-українців мала б скінчитись пам'ять.
але гуппі виявились злопам'ятними,
того й дивись зубки виростуть і стануть піраньями.
в ітоге до мирного параду у москві.
Там все буде як завжди.
Вибити пару вікон «для приличия», а натомість.отримати шквал дронів і ракет і вонь.по всьому світу в захист параші, яка НЕ лінується скавчати на весь світ з.усіх трибун про подряпини на їх вікнах, звинувачуючі нас у цьому смертному гріху.
Інша справа ми.
Масові вбивства людей, а ми мовчимо, ООН не скликаємо, публікації.в західних змі не робимо. В Паре, ПАСЕ.не виступаємо, в БД.НЕ дзвонимо.
А нах...я.
Цеж буденність.
Ну подумаєш росія вбила.українців.
Інша справа.безцінні вікна кацапії.
Гидко від цього.
Влада, якого х...я ти мовчиш! Збирай ООН кожного.дня, кожного і донось всьому світу про звірства росії, інакше світ про це не знатиме, як не знає і не переймається цим і зараз!
Не "натомість". Обстріл буде в будь-якому випадку, параша звозить х-101, іскандери та шахеди, які будуть готові максимум до 10 травня (ймовірно атакуватимуть Київ).
черв.площа - це цілком законна ціль, адже там відбувається не демонстрація цівільних громадян, а військовий парад, з якого військові прямиком вирушать вбивати українців...
тобто, сьогодні, всупереч всім міжн і моральним нормам, пу трощить міста, вбиває і калечить дітей... і збирається святкувати і пити шампанське, вихваляючись вбивствами українців, які мусять по його свистку встати в стойку смирно і не пручатися вбивствам і поневоленню, а капітулювати(
ЗСУ втоплять ваш їбаний парад побь'єди у РІКАХ КРОВІ!
СЛАВА УКРАЇНІ!
нагадую, верховний головнокомандувач ЗСУ - ЗЄлєнський
Вже *************. Будемо ганяти оленів за північним колом замість москви.