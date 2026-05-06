РФ сорвала режим прекращения огня, определимся с нашими дальнейшими действиями, - Зеленский

После вчерашних жестоких ударов по нашим городам и населенным пунктам - Днепру, Запорожью, Краматорску и другим - российская армия продолжила активные боевые действия и террористические обстрелы и в эти сутки. Выбор России - явный отказ от перемирия и от сохранения человеческих жизней.

Об этом пишет в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.

Враг продолжает штурмы

По словам Зеленского, на всех ключевых участках фронта продолжаются штурмовые действия, и только с начала этой суток российская армия осуществила уже почти 30 штурмовых действий. Зафиксировано более 20 авиационных ударов с применением более 70 авиабомб только за сегодняшнюю ночь и утро.

"В течение этой ночи российская армия наносила удары дронами различных типов. В частности, наши Силы обороны Украины уничтожили почти девяносто ударных дронов. Были и ракетные удары. Всего по состоянию на 10 часов утра российская армия совершила 1820 нарушений режима тишины – обстрелы, попытки штурмов, авиационные удары, применение дронов", – подчеркивает глава государства.

По его словам, Украина четко заявляла, что будет действовать зеркально, учитывая навязчивые российские обращения через СМИ и социальные сети с просьбой устроить тишину на время московского парада.

"Для всех нормальных людей очевидно, что полномасштабная война и ежедневные убийства людей – это плохое время для публичных "празднеств". Россия должна закончить свою войну, которая продолжается сейчас. Даже с отключенным интернетом и заблокированной связью большинству россиян абсолютно понятно, что их руководство может выйти из бункера и выбрать мир. Наши дипломатические предложения находятся у российской стороны, и единственное, что нужно, — это готовность России двигаться к реальному миру", — добавил он.

На данный момент констатируем, что российская сторона сорвала режим прекращения огня. По итогам вечерних докладов наших военных и разведки определимся с дальнейшими нашими действиями", - резюмирует Зеленский.

Что предшествовало?

Как сообщалось, войска РФ сразу же сорвали объявленный Зеленским "режим тишины": под ударами — Харьковская и Запорожская области.

Перемирие на 9 мая

Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.

Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "День Победы", который в России отмечают 9 мая.

Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.

В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "День Победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.

4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".

В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.

