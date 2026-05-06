Зеленский и Пашинян обсуждали сотрудничество в сфере дронов
Президент Владимир Зеленский и премьер Армении Никол Пашинян в ходе встречи обсудили опыт Украины в сфере дронов.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Hraparak, об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.
В частности, лидеры обсуждали сотрудничество в оборонной сфере.
"Зеленский выразил готовность продолжать сотрудничество в этом направлении и рассказал о возможностях Украины в производстве беспилотников различного назначения. Стороны договорились продолжить консультации по этой теме.
По имеющейся информации, летом 2025 года подразделения специального назначения СНБ Армении прошли краткосрочную подготовку по использованию БПЛА на территории Украины", — пишет издание.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский встретился с премьером Армении Николом Пашиняном в Ереване.
Станом на квітень 2026 року Вірменія не вийшла остаточно з ОДКБ, але фактично заморозила свою участь у ній. Єреван припинив фінансування організації, не бере участі в засіданнях та навчаннях. Прем'єр Нікол Пашинян заявляв про можливість повного виходу, якщо ОДКБ створюватиме загрозу суверенітету країни.
