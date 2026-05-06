Зеленский и Пашинян обсуждали сотрудничество в сфере дронов

Что обсуждали Зеленский и Пашинян в Ереване?

Президент Владимир Зеленский и премьер Армении Никол Пашинян в ходе встречи обсудили опыт Украины в сфере дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Hraparak, об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

В частности, лидеры обсуждали сотрудничество в оборонной сфере.

"Зеленский выразил готовность продолжать сотрудничество в этом направлении и рассказал о возможностях Украины в производстве беспилотников различного назначения. Стороны договорились продолжить консультации по этой теме.

По имеющейся информации, летом 2025 года подразделения специального назначения СНБ Армении прошли краткосрочную подготовку по использованию БПЛА на территории Украины", — пишет издание.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский встретился с премьером Армении Николом Пашиняном в Ереване.

Армения (822) Зеленский Владимир (24169) Пашинян Никол (127)
Топ комментарии
ну ти Вава і далбайоб

Станом на квітень 2026 року Вірменія не вийшла остаточно з ОДКБ, але фактично заморозила свою участь у ній. Єреван припинив фінансування організації, не бере участі в засіданнях та навчаннях. Прем'єр Нікол Пашинян заявляв про можливість повного виходу, якщо ОДКБ створюватиме загрозу суверенітету країни.
06.05.2026 14:11 Ответить
чекаю новини - Оманська Гнида зустрілась з Кремлівським Пуйлом

обговорили спільне виробництво дронів
06.05.2026 14:20 Ответить
після Азербайджана їхати у Вірменію - це звісно дуже "розумно"

прям пАтужний діпломат

06.05.2026 14:19 Ответить
А шо скаже великий воїн Газавату, вождь кизилбаші - Алієв?
06.05.2026 13:59 Ответить
Не підпускайте цього колгоспника-невдаху. Заразить суцільними поразками. Європейці його ногами штовхають щоб перестав набридати.
06.05.2026 13:59 Ответить
А можна, пане.президент.ви цю тему обговорите з очільниками ОВП та МВА та РВА, аби там антидронова безпека нарешті стала реальністю?!
06.05.2026 14:02 Ответить
А договора безопасности всё? Новая шизуха у зедрота.
06.05.2026 14:08 Ответить
Таке враження що в Україні відсутній єлемент секретності , ти придурку для України важливіший в союзниках Азербайджан чим якась там Вірменія . Війна між цими двома країнами закінчилась але осадок нікуди не дівся .
06.05.2026 14:12 Ответить
після Азербайджана їхати у Вірменію - це звісно дуже "розумно"

прям пАтужний діпломат

Дупломат.
06.05.2026 15:24 Ответить
Всі ефективні менеджери приймають участь в виробництві дронів, тому потрібен торговельний представник для заключення угод
06.05.2026 14:19 Ответить
Дитям мороженое, его бабе цветы! Смотри не перепутай, Кутузов!
В Украині при владі хто? Хто питаю?
06.05.2026 14:42 Ответить
 
 