Зеленский и Пашинян обсуждали сотрудничество в сфере дронов

Индустрия дронов

Президент Владимир Зеленский и премьер Армении Никол Пашинян в ходе встречи обсудили опыт Украины в сфере дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Hraparak, об этом заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

В частности, лидеры обсуждали сотрудничество в оборонной сфере.

"Зеленский выразил готовность продолжать сотрудничество в этом направлении и рассказал о возможностях Украины в производстве беспилотников различного назначения. Стороны договорились продолжить консультации по этой теме.

По имеющейся информации, летом 2025 года подразделения специального назначения СНБ Армении прошли краткосрочную подготовку по использованию БПЛА на территории Украины", — пишет издание.

Что предшествовало?

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский встретился с премьером Армении Николом Пашиняном в Ереване.

