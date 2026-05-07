Пашинян сказал Путину, что не поедет на парад 9 мая в Москву
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил диктатору Путину, что не прибудет на парад 9 мая в Москве.
Об этом сообщают российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Он объяснил это предвыборной кампанией в Армении.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский встретился с премьером Армении Николом Пашиняном в Ереване.
- Известно, что во время встречи они обсуждали опыт Украины в сфере дронов.
Парад в России
- 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
- Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "день победы", который в России отмечают 9 мая.
- Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "день победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.
- 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования дня победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
- В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.
- В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.
- В России парад к 9 мая на Красной площади в Москве в этом году пройдет без участия военной техники – впервые с 2007 года.
пане Ніколи, але тепер кушайтє акуратно, бо старічьок має новічьок.
Ви "товарісч прєдсєдатєль домкома" не туди хилите.
Бу-га-га-га!
масковский Навуходоносор зовсім охляв.
Думаю, більшість українців готова задонатити все, що можна - для салюту по сросії.
Я точно готова.