Новости 9 мая в России
Пашинян сказал Путину, что не поедет на парад 9 мая в Москву

Пашинян не поедет на 9 мая в Москву: в чем причина?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил диктатору Путину, что не прибудет на парад 9 мая в Москве.

Об этом сообщают российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Он объяснил это предвыборной кампанией в Армении.

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский встретился с премьером Армении Николом Пашиняном в Ереване.
  • Известно, что во время встречи они обсуждали опыт Украины в сфере дронов.

Парад в России

  • 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
  • Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "день победы", который в России отмечают 9 мая.
  • Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "день победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.
  • 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования дня победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
  • В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.
  • В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.
  • В России парад к 9 мая на Красной площади в Москве в этом году пройдет без участия военной техники – впервые с 2007 года.

елегантно послав уйла !

пане Ніколи, але тепер кушайтє акуратно, бо старічьок має новічьок.

07.05.2026 12:30 Ответить
нехай вже мадуру на прокат в трампона попросить
07.05.2026 12:31 Ответить
Щось знає.
07.05.2026 12:31 Ответить
А що йому "щось" знать? Він прекрасно бачив, ще з 90-х, як Росія розпалила військовий конфлікт в Карабаху, наобіцявши прибічникам "Великої Вірменії", підтримку... А потім "всралася", і "кинула" вірмен... І Пашинян був змушений "латать паркан", та мириться з сусідом... Вірмени зрозуміли, що Росії цікаві лише власні інтереси, а не інтереси її союзників, і свої зобов'язання вона виконуватиме тільки до тих пір, поки вони співпадають з її "хотєлками". Почекай трохи - скоро почнеться "пресування" вірмен, по всій Росії... Чеченці, грузини, азербайджанці вже це на собі відчули...
07.05.2026 13:33 Ответить
З власного досвіду поїздок у довоєнну росію скажу. що цих вірмен там, як собак нерізаних. Заїдьте в любу росйську глухомань і почуєте від аборигенів безліч історій, як вірмени або азери роблять, що їм заманеться, підкупивши владу та правоохоронні органи.
07.05.2026 20:47 Ответить
Це "до поры, до времени"... Дадуть команду з Москви - і ті самі поліцаї почнуть "рвать на шмаття" тих, хто їх вчора годував. А якщо почнуть "волинить" - то це вірменам дуже дорого обійдеться. Ціна "криші" виросте багатократно...
07.05.2026 20:54 Ответить
А глава Зімбабве хоч буде?
07.05.2026 12:32 Ответить
Нікол Пашинян - молодець!
07.05.2026 12:32 Ответить
дерзкій який. дивно що це питання для нього взагалі стояло
07.05.2026 12:34 Ответить
Хто на кому стояв? - потрудіться викладати ваші думки ясніше.
07.05.2026 12:37 Ответить
мова про Пашиняна звісно, бо саме він герой статті. А ваші еротичні фантазії залиште при собі
07.05.2026 13:21 Ответить
Бу-га-га-га! Еротика в "Собачому серці"?
Ви "товарісч прєдсєдатєль домкома" не туди хилите.
Бу-га-га-га!

07.05.2026 13:37 Ответить
По-перше, вихована людина вказує символи (с), що вказує на використання цитати, а не видає чужі думки за свої. А по-друге, свідома людина називається людським ім'ям, а не просто засинає під час реєстрації на клавіатурі.
07.05.2026 21:29 Ответить
я не чув, щоб хоч хтось із постсовєцьких деспотів та сатрапів збирався на парад до Вавилонської блудниці.
масковский Навуходоносор зовсім охляв.

07.05.2026 12:44 Ответить
Азійські пострадянські деспоти переорієнтувалися на Імператора Піднебесної.
07.05.2026 12:48 Ответить
Звичайно дуже хочеться вдарити по параду в москві.По тій першій ознаці фашизму,десяток яких перелічив Умберто Еко - культу традицій...Але багато розумніше та ефективніше було б вдарити по об"єктам,з яких ху...лік зняв ПВО.
07.05.2026 12:50 Ответить
Одне іншому не заважає.

Думаю, більшість українців готова задонатити все, що можна - для салюту по сросії.

Я точно готова.
07.05.2026 12:54 Ответить
приїде бульбохуйло. з картами всрасной площаді ))))
07.05.2026 12:51 Ответить
А тепер пане Пашинян відправте російську військову базу, що в Вірменії за руським кораблем
07.05.2026 13:21 Ответить
Ху'йлу не так потрібен парад побєдобєсія як позаріз потрібно зібрати всю шоблу щоб відновити коаліцію. А парад це лише привід зібрати васалів, які зазвичай не спішать іхати в моцкву. Тому потрібно зробити все щоб парад пабєдобєсія зірвати. Це буде означати що Ху'йло цілий рік не буде бачити васалів яві за цей час можуть і відвикнути від кормлячих рук, або пляшки
07.05.2026 13:49 Ответить
Нічого там робити керівникам держав, народи яких дійсно воювали в війну, а не гулаги охороняли та в загардотрядах українцям, грузинам, армянам та іншим захисникам СРСР в спину стрілляли...
07.05.2026 14:17 Ответить
Это ничего не значит,девка отказала старику не потому что он ей противен,а потому что у нее те дни,"у меня предвыборная компания",а не "иди ты нах со своим шоу для идиотов",пашиняшка остаётся балонкой путина.
07.05.2026 14:42
 
 