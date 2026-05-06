РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7657 посетителей онлайн
Новости Отношения РФ и Армении
2 334 18

Макрон обеспокоен присутствием российских войск в Армении

Макрон заявил о 4 тысячах российских военных в Армении

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на территории Армении находятся около 4 тысяч российских военнослужащих.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время выступления в кулуарах саммита Европейского политического сообщества, который цитирует French Aid to Europe.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Макрона, Европа должна более активно присоединиться к поддержке Армении, в частности - в вопросах безопасности и охраны границ.

Читайте также: Зеленский встретился с Пашиняном: Возобновляем активный диалог между Украиной и Арменией. ВИДЕО

Фактор безопасности и роль Европы

В своем выступлении Макрон заявил, что Европейский Союз должен помочь Армении укрепить независимую систему обороны.

"На территории Армении все еще находятся 4 000 российских солдат, включая более 1 000 пограничников. Поэтому Европа должна взять на себя обязательство помочь стране обеспечить более независимую охрану своих границ", - отметил Макрон.

Он подчеркнул, что Армения сделала стратегический выбор в пользу сближения с Европой, и это требует практической поддержки со стороны партнеров.

Читайте также: Армения заявила, что выйдет из ОДКБ, если Россия повысит цены на газ

Оборонное сотрудничество Франции и Армении

Париж и Ереван готовят расширение сотрудничества в сфере обороны. Ожидается подписание соглашения о стратегическом партнерстве, которое будет охватывать военное и техническое взаимодействие.

В частности, Армения планирует закупку радиолокационных систем у французской компании Thales. Также уже действуют контракты на поставку самоходных артиллерийских установок CAESAR производства Nexter.

Кроме того, предусмотрена подготовка армянских военных в рамках совместных программ обучения, что должно усилить обороноспособность страны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 200 граждан Армении погибли на войне против Украины, - проект "Хочу жить"

Автор: 

Армения (822) армия РФ (22719) россия (97394) Франция (3705)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
бо х7йло, якого ви чомусь називаєте путєн .... чи путін, хворий на голову нелюдь а Макрон адекватна людина.
показать весь комментарий
06.05.2026 02:50 Ответить
+1
Макрон поет в Єревані
https://youtu.be/08SiSTQKlPY?si=FgSSD_0kHpCLGzMc
показать весь комментарий
06.05.2026 01:01 Ответить
+1
Введи свои войска в Армению Макрон! Почему путин может иметь там их а ты нет??
показать весь комментарий
06.05.2026 02:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Макрон поет в Єревані
https://youtu.be/08SiSTQKlPY?si=FgSSD_0kHpCLGzMc
показать весь комментарий
06.05.2026 01:01 Ответить
якщо на ударних у нього президент, то страшно уявити хто у них продюсер.
показать весь комментарий
06.05.2026 01:22 Ответить
Так повинно бути на всій ПЛАНЕТІ !!!
показать весь комментарий
06.05.2026 01:26 Ответить
хЄр Александрова)
показать весь комментарий
06.05.2026 02:27 Ответить
Якщо Арменія вирветься з лап московії, рбовʼязково поїду до Єревану , мрія дитинства
показать весь комментарий
06.05.2026 02:06 Ответить
А якщо Вірменія вирветься з лап московії, то теж поїдете до Єревану, щоб здійснити мрію дитинства?
показать весь комментарий
06.05.2026 07:04 Ответить
Введи свои войска в Армению Макрон! Почему путин может иметь там их а ты нет??
показать весь комментарий
06.05.2026 02:11 Ответить
бо х7йло, якого ви чомусь називаєте путєн .... чи путін, хворий на голову нелюдь а Макрон адекватна людина.
показать весь комментарий
06.05.2026 02:50 Ответить
Він не може вводити куди завгодно. Його за це перша леді вперіщить...
показать весь комментарий
06.05.2026 10:55 Ответить
Тепер спробуй їх викинути. карло- пу буде цим тримати на ланцюгу.
показать весь комментарий
06.05.2026 08:21 Ответить
зовсім легко при бажанні
показать весь комментарий
06.05.2026 08:49 Ответить
Скіки рочків?
показать весь комментарий
06.05.2026 10:26 Ответить
може, навіть, швидше чим Наталья Истомина стане Наталкою Істоміною.
показать весь комментарий
06.05.2026 21:15 Ответить
Вася, тобі скіки рочків?
показать весь комментарий
06.05.2026 21:16 Ответить
достатньо, щоб не втягуватись в примітивні бла-бла.
показать весь комментарий
06.05.2026 21:18 Ответить
Такити підліток?
показать весь комментарий
06.05.2026 21:32 Ответить
4 тисячі? Мадяру роботи додалось
показать весь комментарий
06.05.2026 08:35 Ответить
Кацапа легко запросити до себе, а вигнати можна тільки через концерт кабздона.
показать весь комментарий
06.05.2026 10:15 Ответить
 
 