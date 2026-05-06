Макрон обеспокоен присутствием российских войск в Армении

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на территории Армении находятся около 4 тысяч российских военнослужащих.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время выступления в кулуарах саммита Европейского политического сообщества, который цитирует French Aid to Europe.

По словам Макрона, Европа должна более активно присоединиться к поддержке Армении, в частности - в вопросах безопасности и охраны границ.

Фактор безопасности и роль Европы

В своем выступлении Макрон заявил, что Европейский Союз должен помочь Армении укрепить независимую систему обороны.

"На территории Армении все еще находятся 4 000 российских солдат, включая более 1 000 пограничников. Поэтому Европа должна взять на себя обязательство помочь стране обеспечить более независимую охрану своих границ", - отметил Макрон.

Он подчеркнул, что Армения сделала стратегический выбор в пользу сближения с Европой, и это требует практической поддержки со стороны партнеров.

Оборонное сотрудничество Франции и Армении

Париж и Ереван готовят расширение сотрудничества в сфере обороны. Ожидается подписание соглашения о стратегическом партнерстве, которое будет охватывать военное и техническое взаимодействие.

В частности, Армения планирует закупку радиолокационных систем у французской компании Thales. Также уже действуют контракты на поставку самоходных артиллерийских установок CAESAR производства Nexter.

Кроме того, предусмотрена подготовка армянских военных в рамках совместных программ обучения, что должно усилить обороноспособность страны.

