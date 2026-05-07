Кремль посилив охорону Путіна через "загрозу з боку України", - Пєсков
У Кремлі посилили охорону російського диктатора Володимира Путіна через нібито загрозу з боку України.
Про це заявив речник Дмитро Пєсков журналістам, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Ви знаєте, що напередодні великих свят, і, звичайно, мабуть, найголовнішого, Дня Перемоги в нашій країні завжди вживаються додаткові заходи безпеки відповідними спецслужбами", - зазначив прессекретар диктатора.
За словами Пєскова, цьогоріч посилення безпекових заходів необхідне через "терористичну загрозу з боку України".
На питання про те, чи посилюється безпека кремлівського диктатора з цієї ж причини, він сказав: "Звісно".
Також речник Путіна заперечив інформацію ЗМІ, що посилалися на західну розвідку про побоювання щодо державного перевороту у Росії.
"У мене до вас одне питання. Що таке європейська розвідка? Мені не відомо про існування такої речі", - відповів він.
Що передувало
- У Росії напередодні 9 травня знову пригрозили, що завдадуть ударів по "центрах прийняття рішень" в Україні, якщо парад у Москві буде зірвано. Там закликали Захід евакуювати своїх дипломатів із Києва.
- 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
- Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.
- У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.
Усатий кремлівський таракан,звинувачує Україну в тероризмі.Обстріли території України це не тероризм?
Что пишут западные СМИ
Якобы зреет какая-то фронда в окружении Путина. Якобы положение в экономике критическое. Якобы из-за отключений интернета, ударов Украины по инфраструктуре растет недовольство населения, рейтинг Путина стремительно падает, чуть ли не революционная ситуация.
ОК, если читать эти статьи внимательно, то оказывается, что опираются они на цитаты какого-то спятившего военблогера либо оппозиционеров типа Ходорковского и так далее. То есть, это выдача желаемого (нами) за действительное. Ну и СМИ нужно что-то жареное писать и так далее.
Реальное положение дел
Хотя я всё так же придерживаюсь мнения о том, что напав на Украину, Путин совершил фатальную ошибку, и о том, что Украина значительно улучшила своё положение за последние несколько месяцев, но питать надежды и иллюзии на то, что что-то может случиться с режимом Путина в ближайшее время - это делать себе медвежью услугу.
Конечно, есть какие-то негативные тенденции в России, но, пока у них есть деньги, и политическое поле Путиным выжжено и зачищено, - режиму глобально ничего не угрожает. Поэтому пока нужно рассчитывать на свои силы и помощь союзников и не переоценивать эти ростки негатива в России.
