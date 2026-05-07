Кремль посилив охорону Путіна через "загрозу з боку України", - Пєсков

У Кремлі посилили охорону російського диктатора Володимира Путіна через нібито загрозу з боку України.

Про це заявив речник Дмитро Пєсков журналістам, передає Цензор.НЕТ.

"Ви знаєте, що напередодні великих свят, і, звичайно, мабуть, найголовнішого, Дня Перемоги в нашій країні завжди вживаються додаткові заходи безпеки відповідними спецслужбами", - зазначив прессекретар диктатора.

За словами Пєскова, цьогоріч посилення безпекових заходів необхідне через "терористичну загрозу з боку України".

На питання про те, чи посилюється безпека кремлівського диктатора з цієї ж причини, він сказав: "Звісно".

Також речник Путіна заперечив інформацію ЗМІ, що посилалися на західну розвідку про побоювання щодо державного перевороту у Росії.

"У мене до вас одне питання. Що таке європейська розвідка? Мені не відомо про існування такої речі", - відповів він.

Що передувало

У Росії напередодні 9 травня знову пригрозили, що завдадуть ударів по "центрах прийняття рішень" в Україні, якщо парад у Москві буде зірвано. Там закликали Захід евакуювати своїх дипломатів із Києва.

4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".

Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.

У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.

