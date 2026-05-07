Кремль посилив охорону Путіна через "загрозу з боку України", - Пєсков

У Кремлі посилили охорону російського диктатора Володимира Путіна через нібито загрозу з боку України.

Про це заявив речник Дмитро Пєсков журналістам, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Ви знаєте, що напередодні великих свят, і, звичайно, мабуть, найголовнішого, Дня Перемоги в нашій країні завжди вживаються додаткові заходи безпеки відповідними спецслужбами", - зазначив прессекретар диктатора.

За словами Пєскова, цьогоріч посилення безпекових заходів необхідне через "терористичну загрозу з боку України".

На питання про те, чи посилюється безпека кремлівського диктатора з цієї ж причини, він сказав: "Звісно".

Також речник Путіна заперечив інформацію ЗМІ, що посилалися на західну розвідку про побоювання щодо державного перевороту у Росії.

"У мене до вас одне питання. Що таке європейська розвідка? Мені не відомо про існування такої речі", - відповів він.

Що передувало

  • У Росії напередодні 9 травня знову пригрозили, що завдадуть ударів по "центрах прийняття рішень" в Україні, якщо парад у Москві буде зірвано. Там закликали Захід евакуювати своїх дипломатів із Києва.
  • 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
  • Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.
  • У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.

Топ коментарі
+10
Усилили? Нікуди тепер не дінеться? Доставайте табакерку
07.05.2026 15:30 Відповісти
07.05.2026 15:30 Відповісти
+8
https://www.ponomaroleg.com/ne-stoit-pereoczenivat-priznaki-slabosti-rezhima-putina/ Олег Пономарь:

Что пишут западные СМИ
Якобы зреет какая-то фронда в окружении Путина. Якобы положение в экономике критическое. Якобы из-за отключений интернета, ударов Украины по инфраструктуре растет недовольство населения, рейтинг Путина стремительно падает, чуть ли не революционная ситуация.
ОК, если читать эти статьи внимательно, то оказывается, что опираются они на цитаты какого-то спятившего военблогера либо оппозиционеров типа Ходорковского и так далее. То есть, это выдача желаемого (нами) за действительное. Ну и СМИ нужно что-то жареное писать и так далее.

Реальное положение дел
Хотя я всё так же придерживаюсь мнения о том, что напав на Украину, Путин совершил фатальную ошибку, и о том, что Украина значительно улучшила своё положение за последние несколько месяцев, но питать надежды и иллюзии на то, что что-то может случиться с режимом Путина в ближайшее время - это делать себе медвежью услугу.
Конечно, есть какие-то негативные тенденции в России, но, пока у них есть деньги, и политическое поле Путиным выжжено и зачищено, - режиму глобально ничего не угрожает. Поэтому пока нужно рассчитывать на свои силы и помощь союзников и не переоценивать эти ростки негатива в России.
07.05.2026 16:01 Відповісти
07.05.2026 16:01 Відповісти
+7
Чемодан в студію 😸...
07.05.2026 15:32 Відповісти
07.05.2026 15:32 Відповісти
Баяцца - значит уважают 😁
07.05.2026 15:25 Відповісти
07.05.2026 15:25 Відповісти
Чемодан в студію 😸...
07.05.2026 15:32 Відповісти
07.05.2026 15:32 Відповісти
Чемодани ху@луине встигають підносити
07.05.2026 15:54 Відповісти
07.05.2026 15:54 Відповісти
Коли б били ще по москві там би прямотоком вже би тікло.😸
07.05.2026 15:56 Відповісти
07.05.2026 15:56 Відповісти
Будуть новити більше чемоданів для рідкого виділення!Стах він не терпить.
07.05.2026 15:33 Відповісти
07.05.2026 15:33 Відповісти
Ну х*йло може закінчити війну в любий момент. А так та пущай пасилюєт охарону очка
07.05.2026 15:33 Відповісти
07.05.2026 15:33 Відповісти
Шо ви в нього вчепилися - на його місце там ше 100 путлєрів буде і похлєще
07.05.2026 15:35 Відповісти
07.05.2026 15:35 Відповісти
З цього приводу на засРашці дозволять продаж і використання виключно гумових табакерок...
07.05.2026 15:36 Відповісти
07.05.2026 15:36 Відповісти
вони посили охорону ,бо в самій московії черга стоїть ,за бажанням відкрутити голову ху* лу !!!....
07.05.2026 15:40 Відповісти
07.05.2026 15:40 Відповісти
Аргентинський кокс,доставлений відомством коня лаврова,розбавлений прийомами бояришника та горілкою з однойменною назвою "Мєдвєдь", мєдвєдєва роблять свою справу.
Усатий кремлівський таракан,звинувачує Україну в тероризмі.Обстріли території України це не тероризм? Прибацане керівництво паРаші вже давно намотало собі на декілька пожиттєвих строків.Справедливішн було б возіння в клітці по світу,а потім страта в прямому ефірі.
07.05.2026 15:40 Відповісти
07.05.2026 15:40 Відповісти
Лапша для охлосу і прикриття одного з найцінніших своїх агентів. Насправді Оманський зробить все можливе щоб фюзеляж Прутіна залишився без пошкоджень. Прутіну важливо показати що його слово закон і він дає накази про припинення вогню 8-9 травня не тільки російській але і Українській Армії. Бо в його уяві немає ніяких українців та України. І Оманський йому підігрує і показує що він повний нуль і його слова це просто вітер. Парад важливий для авторитету Прутіна тому він відбудеться як і 4 роки до цього. Альфасамець показує де його території.
07.05.2026 15:47 Відповісти
07.05.2026 15:47 Відповісти
Не треба дивуватись, українці воюють і гинуть за Україну, зате при владі якісь невідомі люди неукраїнського походження! Самі, панове, наголосували!
07.05.2026 15:58 Відповісти
07.05.2026 15:58 Відповісти
РЕБ цвяхами до черепа прибили?
07.05.2026 15:47 Відповісти
07.05.2026 15:47 Відповісти
Від Київ за три дні-- до нє бєйте, пажалуйста.
07.05.2026 15:48 Відповісти
07.05.2026 15:48 Відповісти
Кремлівський пиня вже боїться своєї тіні
Нічого , скоро здохнеш мразь плєшива 😡
07.05.2026 15:51 Відповісти
07.05.2026 15:51 Відповісти
Це повний нонсенс, злочинці і терористи злякалися "терористичної загрози"!
07.05.2026 15:52 Відповісти
07.05.2026 15:52 Відповісти
Дочка пуціна вільно гуляє по парижу
07.05.2026 15:53 Відповісти
07.05.2026 15:53 Відповісти
Так.
07.05.2026 16:15 Відповісти
07.05.2026 16:15 Відповісти
Охрана,отмена,Охрана отмена! Недопалок у бункере, буде двійник,традиційна заміна!
07.05.2026 16:08 Відповісти
07.05.2026 16:08 Відповісти
Мені здається що пукіна вже ніякого немає а керує країною патрушев і ко а це просто двійник.
07.05.2026 16:09 Відповісти
07.05.2026 16:09 Відповісти
07.05.2026 16:13 Відповісти
07.05.2026 16:13 Відповісти
найнадійніше - закопати так, щоб ніхто не розкопав. Ніколи
07.05.2026 17:12 Відповісти
07.05.2026 17:12 Відповісти
Теперь сцать и срать будет в присутствии охраны.
07.05.2026 17:17 Відповісти
07.05.2026 17:17 Відповісти
Так було 10 тисяч охорони, мало , буде 20 !
оце підар серун просто вдумайтесь
07.05.2026 17:32 Відповісти
07.05.2026 17:32 Відповісти
Не з України треба "чекати" смерть кремлєВиродка-ти тварь уже "достало" ВСІХ по всьому світі; так що-свої "закобзонять"
07.05.2026 19:20 Відповісти
07.05.2026 19:20 Відповісти
 
 