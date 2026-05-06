РФ ударить по "центрах прийняття рішень" у Києві, якщо Україна зірве парад 9 травня, - МЗС Росії

У Росії напередодні 9 травня знову пригрозили, що завдадуть ударів по "центрах прийняття рішень" в Україні, якщо парад у Москві буде зірвано. Там закликали Захід евакуювати своїх дипломатів із Києва.

Про це заявила представниця МЗС країни-агресора Марія Захарова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Що кажуть?

Вона заявила, що МЗС Росії направило дипломатичним місіям і міжнародним організаціям ноту із закликом евакуювати персонал із Києва через нібито наміри України завдати удар по Москві в "священне для всіх росіян свято" — день перемоги у "Великій Вітчизняній війні".

"МЗС Росії наполегливо закликає… забезпечити завчасну евакуацію персоналу дипломатичних та інших представництв, а також громадян у зв’язку з невідворотністю завдання Збройними силами РФ удару по Києву. Якщо Київ реалізує злочинні плани у дні святкування перемоги, удар завдадуть, зокрема, по центрах прийняття рішень", - каже Захарова.

У МЗС Росії стверджують, що попередження слід сприймати "серйозно", і звинуватили західні країни у підтримці України.

"Ми не виступаємо з позиції агресії, ми виступаємо з позиції неминучої відповіді на агресію", - додала Захарова.

Припинення вогню

Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.

Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.

Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.

4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".

Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.

У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.

