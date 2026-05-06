РФ ударить по "центрах прийняття рішень" у Києві, якщо Україна зірве парад 9 травня, - МЗС Росії
У Росії напередодні 9 травня знову пригрозили, що завдадуть ударів по "центрах прийняття рішень" в Україні, якщо парад у Москві буде зірвано. Там закликали Захід евакуювати своїх дипломатів із Києва.
Про це заявила представниця МЗС країни-агресора Марія Захарова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Що кажуть?
Вона заявила, що МЗС Росії направило дипломатичним місіям і міжнародним організаціям ноту із закликом евакуювати персонал із Києва через нібито наміри України завдати удар по Москві в "священне для всіх росіян свято" — день перемоги у "Великій Вітчизняній війні".
"МЗС Росії наполегливо закликає… забезпечити завчасну евакуацію персоналу дипломатичних та інших представництв, а також громадян у зв’язку з невідворотністю завдання Збройними силами РФ удару по Києву. Якщо Київ реалізує злочинні плани у дні святкування перемоги, удар завдадуть, зокрема, по центрах прийняття рішень", - каже Захарова.
У МЗС Росії стверджують, що попередження слід сприймати "серйозно", і звинуватили західні країни у підтримці України.
"Ми не виступаємо з позиції агресії, ми виступаємо з позиції неминучої відповіді на агресію", - додала Захарова.
Припинення вогню
- Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.
- Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.
- Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.
- 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
- Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.
- У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.
хуцпа як метод, за яким було створено ссzp
Невже совість? Та, звідки вона там?
Уважаємі падпіщікі.
Скажіть - но пожалуста, чи була атака на мацкву 30 липня 2025 року ? Якщо 31 липня 2025 була одна з масованіших атак на Київ.
Чи летіли наші ракети чи безпілотники на мацкву 28 грудня 2023 року ? Якщо 29 грудня цього ж року була одна з наймасованіших атак на Київ.
Ми можемо продовжувати цей список довго й нудно, щоб пояснити : причинно - наслідкового звʼязку, «помсти», «атвєткі» НЕ ІСНУЄ.
Існує РОСІЙСЬКА ЗБРОЙНА АГРЕСІЯ проти УКРАЇНИ. Крапка.
Єдина причина, через яку на нас летять ракети, бомби, безпілотники - це русняві підари - окупанти на чолі з ****** з імперіалістичними амбіціями.
Україна проводить оборонну війну.
На нас полетять російські ракети та шахеди незалежно від того, чи вʼєбемо ми по їхньому параду пабєдобєсія.
Тому, так, ми «за» те, щоб їх там разʼєбало.
так це треба на весь світ зараз показувати
не наганяйте вітру у сраку... - це контрпродуктивно...
хіба що це наказ "таварісча майора про паслєдній бой, а он трудний самий"?..
І це ж так епічно буде..вдарити по скрєпному місцю..
Крім того, в мене заставка палаючого кремля на телефоні стоїть з 22 року! Дарма?😭
Так куди ж, по якому "центру прийняття рішень" у Києві, будуть бити?
