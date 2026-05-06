Путін може провокувати удари по Москві 9 травня, - Rzeczpospolita
Публікація польського видання Rzeczpospolita містить припущення, що Росія може свідомо провокувати Україну на удари по Москві напередодні 9 травня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у матеріалі йдеться про можливі політичні та пропагандистські цілі Кремля на тлі оголошеного одностороннього "припинення вогню".
За даними видання, Росія проігнорувала пропозицію України щодо тимчасового перемир’я та продовжила бойові дії. У Європі та Україні вважають, що така поведінка пов’язана із бажанням Кремля забезпечити проведення військового параду без загроз.
Можливі провокації та політичні цілі Кремля
Журналісти припускають, що російська влада може використовувати можливі атаки дронів як інструмент внутрішньої політики. Зокрема, йдеться про можливість посилення мобілізаційних заходів та перевірки лояльності оточення Путіна.
У матеріалі також зазначається, що будь-який інцидент у день параду може бути використаний для звинувачень України у зриві можливих переговорних процесів.
Ризики ескалації та позиція РФ
Видання припускає, що Кремль може розглядати подальшу ескалацію як спосіб виходу з політичного глухого кута на тлі економічних і внутрішніх проблем. Окремо згадується ризик використання інцидентів для виправдання нових етапів мобілізації або інших силових рішень.
Також у публікації нагадують про нещодавні погрози Росії завдати ударів по Києву у разі ескалації.
Водночас українська сторона раніше заявляла, що Росія продовжує бойові дії попри пропозиції про припинення вогню та діє у різних регіонах України, зокрема на Донеччині, Харківщині, Сумщині та інших областях.
Україна, у свою чергу, наголошує, що діятиме дзеркально у відповідь на агресію та залишає відкритим дипломатичний шлях.
Припинення вогню
- Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.
- Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.
- Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.
- 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
- Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.
- У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.
До слова, у Китаї закликали Росію та Україну врегулювати війну "шляхом діалогу та переговорів".
(під час того як країнами Антанти накладено було санкції в тому числі і у військовій сфері, згвдно з Версальським мирним договором (підписаним 28 червня 1919 року), )
, почалась ще навіть до пакту молртова-ріббентропа і секретного протоколу до цього пакту в серпні 1939 року
(тобто домовленості про тісну співпрацю сесесеру з нацистами, що і відбувалось до літа 1941 року
(навіть в день нападу нацистів на того хто 2 роки перед тим, тісно співпрацював з нацистами, йшли ешелони з необхідними військовій машині нацистів товарами з території сесесру).
)
, а ще на початку 1920-х років, тобто незадовго після створення ( в 1922 році.) самого сесесеру.
1) Секретна авіаційна школа «Ліпецьк» (нім. Wissenschaftliche Versuchs- und Übungsanstalt für Flieger - WIVUPAL) була створена в сесесері у 1925 році на основі домовленостей між сесесером та Веймарською республікою (Німеччина).
2) секретна танкова школа під назвою «Кама» (скорочення від Казань - Мальбрандт) недалеко від міста Казань.
Договір про організацію танкової школи було укладено в москві у грудні 1926 року (за деякими даними - 3 чи 9 грудня). З німецької сторони його підписав полковник фон дер Літ-Томзен, з радянської - Ян Берзін.
3) Об'єкт «Томка» (Полігон біля Шихан)
Цей спільний сесесерсько-німецький хімічний полігон функціонував з 1926 по 1933 роки поблизу міста Вольськ (Саратовська область).
Мета: Випробування методів застосування отруйних речовин (іприт, фосген) з літаків та артилерії, а також тестування засобів захисту і дегазації.
І багато хто каже, що бомбардування параду буде якраз таким приводом, який значно зменшить шкоду від ще одного великого разового набору.
якби Україна вдарила по цьому параду в 1945-му, тоді сталін міг би Черчилю поскаржитись - а в 2026-му всі присутні на параді в москві є ворогами європейської цивілізації
а по-друге, нехай лякаються і притягують всі ППО в москву - а вдарити треба в іншому місці, там де нехай згорить російське бабло