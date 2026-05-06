Путін може провокувати удари по Москві 9 травня, - Rzeczpospolita

Публікація польського видання Rzeczpospolita містить припущення, що Росія може свідомо провокувати Україну на удари по Москві напередодні 9 травня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у матеріалі йдеться про можливі політичні та пропагандистські цілі Кремля на тлі оголошеного одностороннього "припинення вогню".

За даними видання, Росія проігнорувала пропозицію України щодо тимчасового перемир’я та продовжила бойові дії. У Європі та Україні вважають, що така поведінка пов’язана із бажанням Кремля забезпечити проведення військового параду без загроз.

Можливі провокації та політичні цілі Кремля

Журналісти припускають, що російська влада може використовувати можливі атаки дронів як інструмент внутрішньої політики. Зокрема, йдеться про можливість посилення мобілізаційних заходів та перевірки лояльності оточення Путіна.

У матеріалі також зазначається, що будь-який інцидент у день параду може бути використаний для звинувачень України у зриві можливих переговорних процесів.

Ризики ескалації та позиція РФ

Видання припускає, що Кремль може розглядати подальшу ескалацію як спосіб виходу з політичного глухого кута на тлі економічних і внутрішніх проблем. Окремо згадується ризик використання інцидентів для виправдання нових етапів мобілізації або інших силових рішень.

Також у публікації нагадують про нещодавні погрози Росії завдати ударів по Києву у разі ескалації.

Водночас українська сторона раніше заявляла, що Росія продовжує бойові дії попри пропозиції про припинення вогню та діє у різних регіонах України, зокрема на Донеччині, Харківщині, Сумщині та інших областях.

Україна, у свою чергу, наголошує, що діятиме дзеркально у відповідь на агресію та залишає відкритим дипломатичний шлях.

Припинення вогню

Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.

Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.

Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.

4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".

Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.

У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.

До слова, у Китаї закликали Росію та Україну врегулювати війну "шляхом діалогу та переговорів".

