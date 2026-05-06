Путін може провокувати удари по Москві 9 травня, - Rzeczpospolita

Кремль може використати 9 травня для ескалації

Публікація польського видання Rzeczpospolita містить припущення, що Росія може свідомо провокувати Україну на удари по Москві напередодні 9 травня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у матеріалі йдеться про можливі політичні та пропагандистські цілі Кремля на тлі оголошеного одностороннього "припинення вогню".

За даними видання, Росія проігнорувала пропозицію України щодо тимчасового перемир’я та продовжила бойові дії. У Європі та Україні вважають, що така поведінка пов’язана із бажанням Кремля забезпечити проведення військового параду без загроз.

Можливі провокації та політичні цілі Кремля

Журналісти припускають, що російська влада може використовувати можливі атаки дронів як інструмент внутрішньої політики. Зокрема, йдеться про можливість посилення мобілізаційних заходів та перевірки лояльності оточення Путіна.

У матеріалі також зазначається, що будь-який інцидент у день параду може бути використаний для звинувачень України у зриві можливих переговорних процесів.

Ризики ескалації та позиція РФ

Видання припускає, що Кремль може розглядати подальшу ескалацію як спосіб виходу з політичного глухого кута на тлі економічних і внутрішніх проблем. Окремо згадується ризик використання інцидентів для виправдання нових етапів мобілізації або інших силових рішень.

Також у публікації нагадують про нещодавні погрози Росії завдати ударів по Києву у разі ескалації.

Водночас українська сторона раніше заявляла, що Росія продовжує бойові дії попри пропозиції про припинення вогню та діє у різних регіонах України, зокрема на Донеччині, Харківщині, Сумщині та інших областях.

Україна, у свою чергу, наголошує, що діятиме дзеркально у відповідь на агресію та залишає відкритим дипломатичний шлях.

Припинення вогню

  • Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.
  • Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.
  • Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.
  • Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.
  • 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
  • Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.
  • У МЗС України заявили, що керівництво Росії вкотре проігнорувало заклик до припинення бойових дій та порушило режим припинення вогню.

До слова, у Китаї закликали Росію та Україну врегулювати війну "шляхом діалогу та переговорів". 

06.05.2026 21:48 Відповісти
Та він у будь-якому разі знайде привід для мобілізації, а от побомбити мацкву завжди приємно.
06.05.2026 21:50 Відповісти
Все одно Портрет не дасть такого наказу.
Розформує всіх хто намагається робити "Павутину".
06.05.2026 21:52 Відповісти
06.05.2026 21:48 Відповісти
Причому військова співпраця сесесеру з німцями, після першої світової війни

(під час того як країнами Антанти накладено було санкції в тому числі і у військовій сфері, згвдно з Версальським мирним договором (підписаним 28 червня 1919 року), )

, почалась ще навіть до пакту молртова-ріббентропа і секретного протоколу до цього пакту в серпні 1939 року

(тобто домовленості про тісну співпрацю сесесеру з нацистами, що і відбувалось до літа 1941 року
(навіть в день нападу нацистів на того хто 2 роки перед тим, тісно співпрацював з нацистами, йшли ешелони з необхідними військовій машині нацистів товарами з території сесесру).
)

, а ще на початку 1920-х років, тобто незадовго після створення ( в 1922 році.) самого сесесеру.
1) Секретна авіаційна школа «Ліпецьк» (нім. Wissenschaftliche Versuchs- und Übungsanstalt für Flieger - WIVUPAL) була створена в сесесері у 1925 році на основі домовленостей між сесесером та Веймарською республікою (Німеччина).
2) секретна танкова школа під назвою «Кама» (скорочення від Казань - Мальбрандт) недалеко від міста Казань.
Договір про організацію танкової школи було укладено в москві у грудні 1926 року (за деякими даними - 3 чи 9 грудня). З німецької сторони його підписав полковник фон дер Літ-Томзен, з радянської - Ян Берзін.
3) Об'єкт «Томка» (Полігон біля Шихан)
Цей спільний сесесерсько-німецький хімічний полігон функціонував з 1926 по 1933 роки поблизу міста Вольськ (Саратовська область).
Мета: Випробування методів застосування отруйних речовин (іприт, фосген) з літаків та артилерії, а також тестування засобів захисту і дегазації.
06.05.2026 23:10 Відповісти
Вся ця історія від самого початку про страх *****,про бункерне перебування,про шойгу..))складається враження,що самі москалі і запустили.
06.05.2026 21:49 Відповісти
Наказу про припинення мобілізації там і не було. Так що мобілізація триває у московитів з осені 2022. Погрози мобілізацією це із серії " а мы еще не начинали".
06.05.2026 21:58 Відповісти
Це не зовсім так. У них була разова мобілізація на початку. Вони швидко зібрали десь 300к. Зараз у них іде просто поповнення втрат. Але воно вже не перекриває ці самі втрати (принаймні, так каже Мадяр). Тому настав час або зупиняти це все лайно, або знов разово набрати сотні тисяч. І якщо просто зараз оголосити таку мобілізацію, люди одразу зрозуміють, що севео точно йде не за планом і це вже офіційно, тому терміново на фронті треба м'ясо. І от щоб не визнавати провал, йому потрібно якось це пояснити. Хоча, я не бачу тут реального обгрунтування, навіть бомбардування мацкви - це вже не новина для раїсян.
06.05.2026 22:07 Відповісти
Це неправда. Згідно наказу осені 2022 не сказано що мобілізація обмежена за часом. Наказу про припинення мобілізації небуло. Тож мобілізація триває.
П.С. Логіка це така давньогрецька наука. Нажаль тепер її викладають лише для дітей еліти в елітних університетах та деяких не дуже популярних у охлосу факультетах.
06.05.2026 22:26 Відповісти
Що саме неправда? Що йде лише поповнення, чи що вони не набирають сотні тисяч, як було у 22 році? Може самі спробуєте скористатись логікою?
06.05.2026 22:44 Відповісти
"Лише поповнення" це і є мобілізація. Об'єм це вже інше питання і залежить від багатьох факторів. Так от, якби росія могла без значної шкоди для себе збільшити кількість мобілізованих вона б це давно зробила.
06.05.2026 22:53 Відповісти
Ну так ще раз: де я сказав неправду? Чи ви вже самі забули про свою логіку? Як тоді ви самі пояснили б різницю між поповненням втрат і разовим великим набором людей до армії? Як я мав пояснити одним реченням, що саме пупа хоче провести і шукає для цього привід? Розписувати тут закони, які вони там приймали і планують приймати? Чи просто написати одне слово і всі (окрім, напевно, найрозумніших) одразу зрозуміють про що я кажу?
І багато хто каже, що бомбардування параду буде якраз таким приводом, який значно зменшить шкоду від ще одного великого разового набору.

P.S. ви ж одразу зрозуміли що я мав на увазі, бо так намагаєтесь показати який ви розумний, але чомусь одразу переходите до звинувачень, до чого це все?
06.05.2026 23:13 Відповісти
Вибач друже якщо я щось образливе написав. Це лише форум, не приймай близько до серця.
06.05.2026 23:29 Відповісти
Все ок, не переймайтесь. Я просто сплутав вас с ботом, яких тут повно.
Я на них намагаюсь підтримувати якийсь прийнятний рівень ведення дискусії, тому було так багато тексту.
Сподіваюсь, я теж нічим вас не образив.
06.05.2026 23:39 Відповісти
Бляха! Воно їх провокує з 2014 року!!!
06.05.2026 21:50 Відповісти
Та не треба нічого провокувати. Ми і так з задоволенням ******. А ті європейці все всераються, притрушені. Ай, ***, ой, страшно.
06.05.2026 21:51 Відповісти
Тепер правильно казати «Портрет Вови».
06.05.2026 22:55 Відповісти
Стаття проплачена ФСБ. По Оруєллу все перевернуто. Мир це війна. Насправді Україна зобов'язана ліквідувати як можна скоріше війскового злочинця Прутіна і таким чином закінчити геноцидну війну.
06.05.2026 21:53 Відповісти
Раз }{уйло сам хочет бить по мааацкве, надо ему с этим помочь, а не отговаривать.
06.05.2026 21:59 Відповісти
Парад важливий для авторитету Прутіна тому він відбудеться як і 4 роки до цього. Оманський зробить все можливе щоб фюзеляж Прутіна залишився без пошкоджень.
06.05.2026 22:02 Відповісти
Не ставите ні гроша на Зе?
06.05.2026 22:13 Відповісти
Навіщо ризикувати грошем, якщо ринкова вартість зе нижча нуля?
06.05.2026 22:27 Відповісти
Я про ставку)Тобто,0% ймовірності?
06.05.2026 22:29 Відповісти
За теорією великих чисел ймовірність є завжди, хоча інколи дуже мізерна. Шляхи Господні несповідимі.
06.05.2026 22:44 Відповісти
06.05.2026 22:06 Відповісти
А я б вгатив не по Москві. Так, попугати русню скасуванням параду в Москві, до Москви вони стянуть усе пво, а удару завдати по нафтопереробці та іншим важливим об'єктам на території росії.
06.05.2026 22:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=UtolZT78CN0
06.05.2026 22:25 Відповісти
Москва має стояти цілою і неушкодженою, а от все чим вона годується має бути знищено в провінціях. Коли в провінції буде нічого жерти і роботи не стане зовсім кацапня з розрухи посуне на москву і там побачить як їх трахнули по життю. Це викличе дику агресію обкрадених првінціалів. В результаті москву спалять самі кацапи. З заздрості, але з лютою мухосранською ненавистю.
06.05.2026 22:30 Відповісти
Важливо бомбити всю росію але тільки бомбардування Москви здатне закінчити геноцидну війну. На росії тільки Москва має значення.
06.05.2026 22:38 Відповісти
ну по-перше, на параді в москві будуть присутні причетні до війни з Україною, бо ветерани Другої Світової вже упокоїлись

якби Україна вдарила по цьому параду в 1945-му, тоді сталін міг би Черчилю поскаржитись - а в 2026-му всі присутні на параді в москві є ворогами європейської цивілізації

а по-друге, нехай лякаються і притягують всі ППО в москву - а вдарити треба в іншому місці, там де нехай згорить російське бабло
06.05.2026 22:53 Відповісти
Насрати що Ху'йло думає і що хоче. Ху'йло хоче повністю знищити Україну і всю Європу а потім і весь світ. Так може вже досить заглядати Ху'йлу в сраку і пора бити рашистів і Ху'йла по самим болючим місцям в тому числі і по моцкві і по московським аеропортам з літаками і по енергетиці. Бо поки все виглядає що всі танцюють під дудку і наративи Ху'йла які воно задає. На
06.05.2026 23:02 Відповісти
Зеля славен своїм ссиклівим характером. Нікого він атакувать не буде.
06.05.2026 23:06 Відповісти
Україна повинна атакувати дронами та ракетами мацкву незалежно від того хто там що пише і каже!
06.05.2026 23:33 Відповісти
мішки з цукром напевно вже підвезли
07.05.2026 01:47 Відповісти
 
 