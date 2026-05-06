Путин может провоцировать удары по Москве 9 мая, - Rzeczpospolita

Кремль может использовать 9 мая для эскалации

В публикации польского издания Rzeczpospolita высказывается предположение, что Россия может сознательно провоцировать Украину на нанесение ударов по Москве в преддверии 9 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в материале речь идет о возможных политических и пропагандистских целях Кремля на фоне объявленного одностороннего "прекращения огня".

По данным издания, Россия проигнорировала предложение Украины о временном перемирии и продолжила боевые действия. В Европе и Украине считают, что такое поведение связано с желанием Кремля обеспечить проведение военного парада без угроз.

Возможные провокации и политические цели Кремля

Журналисты предполагают, что российские власти могут использовать возможные атаки дронов как инструмент внутренней политики. В частности, речь идет о возможности усиления мобилизационных мер и проверки лояльности окружения Путина.

В материале также отмечается, что любой инцидент в день парада может быть использован для обвинений Украины в срыве возможных переговорных процессов.

Риски эскалации и позиция РФ

Издание предполагает, что Кремль может рассматривать дальнейшую эскалацию как способ выхода из политического тупика на фоне экономических и внутренних проблем. Отдельно упоминается риск использования инцидентов для оправдания новых этапов мобилизации или других силовых решений.

Также в публикации напоминают о недавних угрозах России нанести удары по Киеву в случае эскалации.

В то же время украинская сторона ранее заявляла, что Россия продолжает боевые действия, несмотря на предложения о прекращении огня, и действует в различных регионах Украины, в частности в Донецкой, Харьковской, Сумской и других областях.

Украина, в свою очередь, подчеркивает, что будет действовать зеркально в ответ на агрессию и оставляет открытым дипломатический путь.

Прекращение огня

  • Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
  • Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "День Победы", который в России отмечают 9 мая.
  • Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "День Победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.
  • 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
  • В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.
  • В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.

К слову, в Китае призвали Россию и Украину урегулировать войну "путем диалога и переговоров". 

06.05.2026 21:48 Ответить
Та він у будь-якому разі знайде привід для мобілізації, а от побомбити мацкву завжди приємно.
06.05.2026 21:50 Ответить
Все одно Портрет не дасть такого наказу.
Розформує всіх хто намагається робити "Павутину".
06.05.2026 21:52 Ответить
06.05.2026 21:48
Причому військова співпраця сесесеру з німцями, після першої світової війни

(під час того як країнами Антанти накладено було санкції в тому числі і у військовій сфері, згвдно з Версальським мирним договором (підписаним 28 червня 1919 року), )

, почалась ще навіть до пакту молртова-ріббентропа і секретного протоколу до цього пакту в серпні 1939 року

(тобто домовленості про тісну співпрацю сесесеру з нацистами, що і відбувалось до літа 1941 року
(навіть в день нападу нацистів на того хто 2 роки перед тим, тісно співпрацював з нацистами, йшли ешелони з необхідними військовій машині нацистів товарами з території сесесру).
)

, а ще на початку 1920-х років, тобто незадовго після створення ( в 1922 році.) самого сесесеру.
1) Секретна авіаційна школа «Ліпецьк» (нім. Wissenschaftliche Versuchs- und Übungsanstalt für Flieger - WIVUPAL) була створена в сесесері у 1925 році на основі домовленостей між сесесером та Веймарською республікою (Німеччина).
2) секретна танкова школа під назвою «Кама» (скорочення від Казань - Мальбрандт) недалеко від міста Казань.
Договір про організацію танкової школи було укладено в москві у грудні 1926 року (за деякими даними - 3 чи 9 грудня). З німецької сторони його підписав полковник фон дер Літ-Томзен, з радянської - Ян Берзін.
3) Об'єкт «Томка» (Полігон біля Шихан)
Цей спільний сесесерсько-німецький хімічний полігон функціонував з 1926 по 1933 роки поблизу міста Вольськ (Саратовська область).
Мета: Випробування методів застосування отруйних речовин (іприт, фосген) з літаків та артилерії, а також тестування засобів захисту і дегазації.
06.05.2026 23:10
Вся ця історія від самого початку про страх *****,про бункерне перебування,про шойгу..))складається враження,що самі москалі і запустили.
06.05.2026 21:49
Наказу про припинення мобілізації там і не було. Так що мобілізація триває у московитів з осені 2022. Погрози мобілізацією це із серії " а мы еще не начинали".
06.05.2026 21:58
Це не зовсім так. У них була разова мобілізація на початку. Вони швидко зібрали десь 300к. Зараз у них іде просто поповнення втрат. Але воно вже не перекриває ці самі втрати (принаймні, так каже Мадяр). Тому настав час або зупиняти це все лайно, або знов разово набрати сотні тисяч. І якщо просто зараз оголосити таку мобілізацію, люди одразу зрозуміють, що севео точно йде не за планом і це вже офіційно, тому терміново на фронті треба м'ясо. І от щоб не визнавати провал, йому потрібно якось це пояснити. Хоча, я не бачу тут реального обгрунтування, навіть бомбардування мацкви - це вже не новина для раїсян.
06.05.2026 22:07
Це неправда. Згідно наказу осені 2022 не сказано що мобілізація обмежена за часом. Наказу про припинення мобілізації небуло. Тож мобілізація триває.
П.С. Логіка це така давньогрецька наука. Нажаль тепер її викладають лише для дітей еліти в елітних університетах та деяких не дуже популярних у охлосу факультетах.
06.05.2026 22:26
Що саме неправда? Що йде лише поповнення, чи що вони не набирають сотні тисяч, як було у 22 році? Може самі спробуєте скористатись логікою?
06.05.2026 22:44
"Лише поповнення" це і є мобілізація. Об'єм це вже інше питання і залежить від багатьох факторів. Так от, якби росія могла без значної шкоди для себе збільшити кількість мобілізованих вона б це давно зробила.
06.05.2026 22:53
Ну так ще раз: де я сказав неправду? Чи ви вже самі забули про свою логіку? Як тоді ви самі пояснили б різницю між поповненням втрат і разовим великим набором людей до армії? Як я мав пояснити одним реченням, що саме пупа хоче провести і шукає для цього привід? Розписувати тут закони, які вони там приймали і планують приймати? Чи просто написати одне слово і всі (окрім, напевно, найрозумніших) одразу зрозуміють про що я кажу?
І багато хто каже, що бомбардування параду буде якраз таким приводом, який значно зменшить шкоду від ще одного великого разового набору.

P.S. ви ж одразу зрозуміли що я мав на увазі, бо так намагаєтесь показати який ви розумний, але чомусь одразу переходите до звинувачень, до чого це все?
06.05.2026 23:13
Вибач друже якщо я щось образливе написав. Це лише форум, не приймай близько до серця.
06.05.2026 23:29
Все ок, не переймайтесь. Я просто сплутав вас с ботом, яких тут повно.
Я на них намагаюсь підтримувати якийсь прийнятний рівень ведення дискусії, тому було так багато тексту.
Сподіваюсь, я теж нічим вас не образив.
06.05.2026 23:39
Бляха! Воно їх провокує з 2014 року!!!
06.05.2026 21:50
Та не треба нічого провокувати. Ми і так з задоволенням ******. А ті європейці все всераються, притрушені. Ай, ***, ой, страшно.
06.05.2026 21:51
Тепер правильно казати «Портрет Вови».
06.05.2026 22:55
Стаття проплачена ФСБ. По Оруєллу все перевернуто. Мир це війна. Насправді Україна зобов'язана ліквідувати як можна скоріше війскового злочинця Прутіна і таким чином закінчити геноцидну війну.
06.05.2026 21:53
Раз }{уйло сам хочет бить по мааацкве, надо ему с этим помочь, а не отговаривать.
06.05.2026 21:59
Парад важливий для авторитету Прутіна тому він відбудеться як і 4 роки до цього. Оманський зробить все можливе щоб фюзеляж Прутіна залишився без пошкоджень.
06.05.2026 22:02
Не ставите ні гроша на Зе?
06.05.2026 22:13
Навіщо ризикувати грошем, якщо ринкова вартість зе нижча нуля?
06.05.2026 22:27
Я про ставку)Тобто,0% ймовірності?
06.05.2026 22:29
За теорією великих чисел ймовірність є завжди, хоча інколи дуже мізерна. Шляхи Господні несповідимі.
06.05.2026 22:44
06.05.2026 22:06
А я б вгатив не по Москві. Так, попугати русню скасуванням параду в Москві, до Москви вони стянуть усе пво, а удару завдати по нафтопереробці та іншим важливим об'єктам на території росії.
06.05.2026 22:22
https://www.youtube.com/watch?v=UtolZT78CN0
06.05.2026 22:25
Москва має стояти цілою і неушкодженою, а от все чим вона годується має бути знищено в провінціях. Коли в провінції буде нічого жерти і роботи не стане зовсім кацапня з розрухи посуне на москву і там побачить як їх трахнули по життю. Це викличе дику агресію обкрадених првінціалів. В результаті москву спалять самі кацапи. З заздрості, але з лютою мухосранською ненавистю.
06.05.2026 22:30
Важливо бомбити всю росію але тільки бомбардування Москви здатне закінчити геноцидну війну. На росії тільки Москва має значення.
06.05.2026 22:38
ну по-перше, на параді в москві будуть присутні причетні до війни з Україною, бо ветерани Другої Світової вже упокоїлись

якби Україна вдарила по цьому параду в 1945-му, тоді сталін міг би Черчилю поскаржитись - а в 2026-му всі присутні на параді в москві є ворогами європейської цивілізації

а по-друге, нехай лякаються і притягують всі ППО в москву - а вдарити треба в іншому місці, там де нехай згорить російське бабло
06.05.2026 22:53
Насрати що Ху'йло думає і що хоче. Ху'йло хоче повністю знищити Україну і всю Європу а потім і весь світ. Так може вже досить заглядати Ху'йлу в сраку і пора бити рашистів і Ху'йла по самим болючим місцям в тому числі і по моцкві і по московським аеропортам з літаками і по енергетиці. Бо поки все виглядає що всі танцюють під дудку і наративи Ху'йла які воно задає. На
06.05.2026 23:02
Зеля славен своїм ссиклівим характером. Нікого він атакувать не буде.
06.05.2026 23:06
Україна повинна атакувати дронами та ракетами мацкву незалежно від того хто там що пише і каже!
06.05.2026 23:33
мішки з цукром напевно вже підвезли
07.05.2026 01:47
 
 