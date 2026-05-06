Путин может провоцировать удары по Москве 9 мая, - Rzeczpospolita
В публикации польского издания Rzeczpospolita высказывается предположение, что Россия может сознательно провоцировать Украину на нанесение ударов по Москве в преддверии 9 мая.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в материале речь идет о возможных политических и пропагандистских целях Кремля на фоне объявленного одностороннего "прекращения огня".
По данным издания, Россия проигнорировала предложение Украины о временном перемирии и продолжила боевые действия. В Европе и Украине считают, что такое поведение связано с желанием Кремля обеспечить проведение военного парада без угроз.
Возможные провокации и политические цели Кремля
Журналисты предполагают, что российские власти могут использовать возможные атаки дронов как инструмент внутренней политики. В частности, речь идет о возможности усиления мобилизационных мер и проверки лояльности окружения Путина.
В материале также отмечается, что любой инцидент в день парада может быть использован для обвинений Украины в срыве возможных переговорных процессов.
Риски эскалации и позиция РФ
Издание предполагает, что Кремль может рассматривать дальнейшую эскалацию как способ выхода из политического тупика на фоне экономических и внутренних проблем. Отдельно упоминается риск использования инцидентов для оправдания новых этапов мобилизации или других силовых решений.
Также в публикации напоминают о недавних угрозах России нанести удары по Киеву в случае эскалации.
В то же время украинская сторона ранее заявляла, что Россия продолжает боевые действия, несмотря на предложения о прекращении огня, и действует в различных регионах Украины, в частности в Донецкой, Харьковской, Сумской и других областях.
Украина, в свою очередь, подчеркивает, что будет действовать зеркально в ответ на агрессию и оставляет открытым дипломатический путь.
Прекращение огня
- Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
- Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "День Победы", который в России отмечают 9 мая.
- Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "День Победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.
- 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
- В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.
- В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.
К слову, в Китае призвали Россию и Украину урегулировать войну "путем диалога и переговоров".
(під час того як країнами Антанти накладено було санкції в тому числі і у військовій сфері, згвдно з Версальським мирним договором (підписаним 28 червня 1919 року), )
, почалась ще навіть до пакту молртова-ріббентропа і секретного протоколу до цього пакту в серпні 1939 року
(тобто домовленості про тісну співпрацю сесесеру з нацистами, що і відбувалось до літа 1941 року
(навіть в день нападу нацистів на того хто 2 роки перед тим, тісно співпрацював з нацистами, йшли ешелони з необхідними військовій машині нацистів товарами з території сесесру).
)
, а ще на початку 1920-х років, тобто незадовго після створення ( в 1922 році.) самого сесесеру.
1) Секретна авіаційна школа «Ліпецьк» (нім. Wissenschaftliche Versuchs- und Übungsanstalt für Flieger - WIVUPAL) була створена в сесесері у 1925 році на основі домовленостей між сесесером та Веймарською республікою (Німеччина).
2) секретна танкова школа під назвою «Кама» (скорочення від Казань - Мальбрандт) недалеко від міста Казань.
Договір про організацію танкової школи було укладено в москві у грудні 1926 року (за деякими даними - 3 чи 9 грудня). З німецької сторони його підписав полковник фон дер Літ-Томзен, з радянської - Ян Берзін.
3) Об'єкт «Томка» (Полігон біля Шихан)
Цей спільний сесесерсько-німецький хімічний полігон функціонував з 1926 по 1933 роки поблизу міста Вольськ (Саратовська область).
Мета: Випробування методів застосування отруйних речовин (іприт, фосген) з літаків та артилерії, а також тестування засобів захисту і дегазації.
П.С. Логіка це така давньогрецька наука. Нажаль тепер її викладають лише для дітей еліти в елітних університетах та деяких не дуже популярних у охлосу факультетах.
І багато хто каже, що бомбардування параду буде якраз таким приводом, який значно зменшить шкоду від ще одного великого разового набору.
якби Україна вдарила по цьому параду в 1945-му, тоді сталін міг би Черчилю поскаржитись - а в 2026-му всі присутні на параді в москві є ворогами європейської цивілізації
а по-друге, нехай лякаються і притягують всі ППО в москву - а вдарити треба в іншому місці, там де нехай згорить російське бабло