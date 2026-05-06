Путин может провоцировать удары по Москве 9 мая, - Rzeczpospolita

В публикации польского издания Rzeczpospolita высказывается предположение, что Россия может сознательно провоцировать Украину на нанесение ударов по Москве в преддверии 9 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в материале речь идет о возможных политических и пропагандистских целях Кремля на фоне объявленного одностороннего "прекращения огня".

По данным издания, Россия проигнорировала предложение Украины о временном перемирии и продолжила боевые действия. В Европе и Украине считают, что такое поведение связано с желанием Кремля обеспечить проведение военного парада без угроз.

Возможные провокации и политические цели Кремля

Журналисты предполагают, что российские власти могут использовать возможные атаки дронов как инструмент внутренней политики. В частности, речь идет о возможности усиления мобилизационных мер и проверки лояльности окружения Путина.

В материале также отмечается, что любой инцидент в день парада может быть использован для обвинений Украины в срыве возможных переговорных процессов.

Риски эскалации и позиция РФ

Издание предполагает, что Кремль может рассматривать дальнейшую эскалацию как способ выхода из политического тупика на фоне экономических и внутренних проблем. Отдельно упоминается риск использования инцидентов для оправдания новых этапов мобилизации или других силовых решений.

Также в публикации напоминают о недавних угрозах России нанести удары по Киеву в случае эскалации.

В то же время украинская сторона ранее заявляла, что Россия продолжает боевые действия, несмотря на предложения о прекращении огня, и действует в различных регионах Украины, в частности в Донецкой, Харьковской, Сумской и других областях.

Украина, в свою очередь, подчеркивает, что будет действовать зеркально в ответ на агрессию и оставляет открытым дипломатический путь.

Прекращение огня

Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.

Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "День Победы", который в России отмечают 9 мая.

Трамп сказал, что предложил диктатору "небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.

В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "День Победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.

4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".

В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.

В МИД Украины заявили, что руководство России в очередной раз проигнорировало призыв к прекращению боевых действий и нарушило режим прекращения огня.

К слову, в Китае призвали Россию и Украину урегулировать войну "путем диалога и переговоров".

