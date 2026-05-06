Из оккупации вернули 15 детей: их заставляли слушать пропаганду и готовили к войне

С временно оккупированных территорий удалось вернуть ещё 15 украинских детей и подростков, которые находились под давлением оккупационных властей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает благотворительная организация Save Ukraine.

Что пережили дети

В организации отмечают, что все спасенные жили в условиях постоянного страха и угрозы.

Детей заставляли слушать пропаганду, а также готовили к участию в войне.

Сейчас они находятся в безопасности и проходят реабилитацию в центрах "Надежды и восстановления".

14-летняя Алина тайно училась в украинской школе, несмотря на обстрелы. Из-за отказа семьи получать российские документы ей не оказывали медицинскую помощь.

18-летний Иван рассказал, что в колледже студентов заставляли слушать пропаганду, а военные обучали их обращению с оружием. После постановки на воинский учет он решил уехать.

Еще один подросток, Демьян, сообщил о прямых угрозах. В его городе военные издевались над местными жителями, а во время занятий могли врываться в классы.

17-летняя Евгения рассказала, что в школе детей принудительно записывали в "кадеты" и ежедневно навязывали милитаристскую идеологию.

Масштаб проблемы

В Save Ukraine отмечают, что тысячи украинских детей до сих пор остаются на оккупированных территориях.

Там их подвергают русификации и готовят к участию в войне.

По данным организации, в целом с начала работы удалось вернуть более 1300 детей.

