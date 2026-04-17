Еще одну группу детей и подростков вернули из оккупированной части Херсонской области
Из временно оккупированной Россией части Херсонской области удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию ещё одну группу детей и подростков в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA.
Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, среди возвращенных:
- 6 мальчиков и 1 девочка в возрасте от 3 до 17 лет,
- одно совершеннолетнее лицо из числа детей, лишенных родительской опеки.
Каждый и каждая из них пережили давление и запугивание со стороны оккупационных властей.
Истории детей и подростков
- Одиннадцатилетнюю девочку заставляли в школе участвовать в военных мероприятиях. За отказ - травля со стороны учителей. Постоянный страх привел к серьезным проблемам со здоровьем.
- Семнадцатилетнего юношу обманом вывезли в так называемый "лагерь", где заставляли петь российский гимн. За отказ - угрозы изоляцией. Вернувшись, он был вынужден скрываться от патрулей, которые искали подростков для вручения повесток.
Отмечается, что сегодня они наконец в безопасности.
