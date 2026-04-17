Еще одну группу детей и подростков вернули из оккупированной части Херсонской области

Из временно оккупированной Россией части Херсонской области удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию ещё одну группу детей и подростков в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, среди возвращенных:

  • 6 мальчиков и 1 девочка в возрасте от 3 до 17 лет,
  • одно совершеннолетнее лицо из числа детей, лишенных родительской опеки.

Каждый и каждая из них пережили давление и запугивание со стороны оккупационных властей.

Истории детей и подростков

  • Одиннадцатилетнюю девочку заставляли в школе участвовать в военных мероприятиях. За отказ - травля со стороны учителей. Постоянный страх привел к серьезным проблемам со здоровьем.
  • Семнадцатилетнего юношу обманом вывезли в так называемый "лагерь", где заставляли петь российский гимн. За отказ - угрозы изоляцией. Вернувшись, он был вынужден скрываться от патрулей, которые искали подростков для вручения повесток.

Отмечается, что сегодня они наконец в безопасности.

І що тепер в Україні з цими дітьми буде? Як і інших переселенців кинуть наприйзволяще? В Україні нічого не створено для асиміляції прибулих з окупованих. ВПО самі шукають оселю, самі за неї сплачують. Де та потвора, яка кричала про створення пунктів перетину для Криму? Де галаслива Верещук? Яка була до речі віце-прем'єром по реінтеграції? Наверещала та й пішла собі?
17.04.2026 14:09
 
 