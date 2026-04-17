Ще одну групу дітей та підлітків повернули з окупованої частини Херсонщини

Із тимчасово окупованої Росією частини Херсонської області вдалося повернути на підконтрольну Україні територію ще одну групу дітей та підлітків у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, серед повернутих:

6 хлопчиків та 1 дівчинка віком від 3 до 17 років,

одна повнолітня особа з числа дітей, позбавлених батьківського піклування.

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Кожен і кожна з них пережили тиск та залякування з боку окупаційної влади.

Історії дітей та підлітків

Одинадцятирічну дівчинку змушували в школі брати участь у військових заходах. За відмову - цькування з боку вчителів. Постійний страх призвів до серйозних проблем зі здоров’ям.

Сімнадцятирічного юнака обманом вивезли до так званого "табору", де змушували співати російський гімн. За відмову - погрози ізоляцією. Повернувшись, він змушений був переховуватися від патрулів, які шукали підлітків для вручення повісток.

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Зазначається, що сьогодні вони нарешті в безпеці.