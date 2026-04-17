Ще одну групу дітей та підлітків повернули з окупованої частини Херсонщини
Із тимчасово окупованої Росією частини Херсонської області вдалося повернути на підконтрольну Україні територію ще одну групу дітей та підлітків у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, серед повернутих:
- 6 хлопчиків та 1 дівчинка віком від 3 до 17 років,
- одна повнолітня особа з числа дітей, позбавлених батьківського піклування.
Кожен і кожна з них пережили тиск та залякування з боку окупаційної влади.
Історії дітей та підлітків
- Одинадцятирічну дівчинку змушували в школі брати участь у військових заходах. За відмову - цькування з боку вчителів. Постійний страх призвів до серйозних проблем зі здоров’ям.
- Сімнадцятирічного юнака обманом вивезли до так званого "табору", де змушували співати російський гімн. За відмову - погрози ізоляцією. Повернувшись, він змушений був переховуватися від патрулів, які шукали підлітків для вручення повісток.
Зазначається, що сьогодні вони нарешті в безпеці.
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