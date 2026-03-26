$25 млн виділяють США на повернення викрадених РФ українських дітей
Сполучені Штати виділяють 25 мільйонів доларів на програми повернення та реабілітації примусово переселених Росією українських дітей.
Про це йдеться на сайті Держдепу, передає Цензор.НЕТ.
Куди підуть кошти
Як зазначається, ці кошти спрямують на підтримку ідентифікації, повернення та реабілітації українських дітей та молоді, яких було примусово переміщено Росією.
Фінансування США підтримуватиме два види програм:
- відстеження депортованих дітей;
- підтримка уряду України і довірених місцевих партнерів у реабілітації повернених.
США продовжують фінансування
"Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що трагічне кровопролиття в Україні має припинитися, і його адміністрація залишається повністю відданою справі забезпечення міцного миру", – йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що США продовжують фінансувати десятки програм допомоги цивільному населенню, яке постраждало від насильства, спричиненого війною Росії проти України.
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