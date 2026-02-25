Британія в Радбезі ООН: РФ використовує українських дітей як інструмент війни. Вам не соромно?

Молодший міністр Великої Британії з питань Європи, Північної Америки та заморських територій Стівен Дауті заявив, що Росія фактично перетворює українських дітей на засіб ведення війни, зокрема через їхнє примусове вивезення та систематичні обстріли.

Про це міністр заявив у вівторок на засіданні Ради Безпеки ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Свідчення дітей про примусові депортації та зміну ідентичності

За його словами, у вересні він зустрічався з українськими дітьми, яких Росія примусово вивезла з окупованих територій України.

"Вони розповідали мені, як їх розлучали з родинами і нав’язували нові ідентичності", - сказав Дауті.

Він зазначив, що у його кабінеті висить малюнок української дитини, якій вдалося виїхати з РФ і яка нині проходить лікування після всього пережитого.

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Росія робить це з десятками тисяч дітей, використовуючи їх як інструмент війни. І я маю запитати російського представника: невже вам не соромно? Це має припинитися", - наголосив міністр.

За словами посадовця, від початку повномасштабного вторгнення українські діти провели 4 тисячі годин під звуки повітряних тривог, що еквівалентно понад п’яти місяцям.

Дауті нагадав про постійні сирени, відключення світла, страх і втрати завдають серйозної шкоди психічному здоров’ю дітей. "Покоління позбавляють безпеки і миру, на які заслуговує кожна дитина у світі", - підкреслив він.

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Повернення викрадених дітей як умова справедливого миру

Міністр наголосив, що повернення викрадених дітей є одним із ключових елементів справедливого миру.

"Мир має передбачати… повернення всіх викрадених дітей і військовополонених та справедливості за скоєні злочини", - зауважив Дауті.

Він додав, що Велика Британія підтримує зусилля, спрямовані на повернення українських дітей та притягнення винних до відповідальності.

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