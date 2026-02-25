Британия в Совбезе ООН: РФ использует украинских детей как инструмент войны. Вам не стыдно?

Младший министр Великобритании по вопросам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивен Даути заявил, что Россия фактически превращает украинских детей в средство ведения войны, в частности, путем их принудительного вывоза и систематических обстрелов.

Об этом министр заявил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Свидетельства детей о принудительных депортациях и изменении идентичности

По его словам, в сентябре он встречался с украинскими детьми, которых Россия принудительно вывезла с оккупированных территорий Украины.

"Они рассказывали мне, как их разлучали с семьями и навязывали новую идентичность", - сказал Даути.

Он отметил, что в его кабинете висит рисунок украинского ребенка, которому удалось выехать из РФ и который сейчас проходит лечение после всего пережитого.

Россия делает это с десятками тысяч детей, используя их как инструмент войны. И я должен спросить российского представителя: неужели вам не стыдно? Это должно прекратиться", - подчеркнул министр.

По словам чиновника, с начала полномасштабного вторжения украинские дети провели 4 тысячи часов под звуки воздушных тревог, что эквивалентно более пяти месяцам.

Даути напомнил о постоянных сиренах, отключениях света, страхе и потерях, которые наносят серьезный ущерб психическому здоровью детей. "Поколение лишают безопасности и мира, которых заслуживает каждый ребенок в мире", - подчеркнул он.

Возвращение похищенных детей как условие справедливого мира

Министр подчеркнул, что возвращение похищенных детей является одним из ключевых элементов справедливого мира.

"Мир должен предусматривать... возвращение всех похищенных детей и военнопленных и справедливость за совершенные преступления", - отметил Даути.

Он добавил, что Великобритания поддерживает усилия, направленные на возвращение украинских детей и привлечение виновных к ответственности.

