РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6650 посетителей онлайн
Новости Похищение детей Россией Похищение детей
1 495 5

Британия в Совбезе ООН: РФ использует украинских детей как инструмент войны. Вам не стыдно?

Ребенка вернули из российской оккупации Что известно

Младший министр Великобритании по вопросам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивен Даути заявил, что Россия фактически превращает украинских детей в средство ведения войны, в частности, путем их принудительного вывоза и систематических обстрелов.

Об этом министр заявил во вторник на заседании Совета Безопасности ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Свидетельства детей о принудительных депортациях и изменении идентичности

По его словам, в сентябре он встречался с украинскими детьми, которых Россия принудительно вывезла с оккупированных территорий Украины.

"Они рассказывали мне, как их разлучали с семьями и навязывали новую идентичность", - сказал Даути.

Он отметил, что в его кабинете висит рисунок украинского ребенка, которому удалось выехать из РФ и который сейчас проходит лечение после всего пережитого.

Читайте также: Украина нашла информацию о 20 тысячах детей, депортированных в РФ, - Лубинец

Россия делает это с десятками тысяч детей, используя их как инструмент войны. И я должен спросить российского представителя: неужели вам не стыдно? Это должно прекратиться", - подчеркнул министр.

По словам чиновника, с начала полномасштабного вторжения украинские дети провели 4 тысячи часов под звуки воздушных тревог, что эквивалентно более пяти месяцам.

Даути напомнил о постоянных сиренах, отключениях света, страхе и потерях, которые наносят серьезный ущерб психическому здоровью детей. "Поколение лишают безопасности и мира, которых заслуживает каждый ребенок в мире", - подчеркнул он.

Читайте также: Задержание и незаконный вывоз гражданских лиц во время оккупации Киевской области: осужден экс-военный из Севастополя

Возвращение похищенных детей как условие справедливого мира

Министр подчеркнул, что возвращение похищенных детей является одним из ключевых элементов справедливого мира.

"Мир должен предусматривать... возвращение всех похищенных детей и военнопленных и справедливость за совершенные преступления", - отметил Даути.

Он добавил, что Великобритания поддерживает усилия, направленные на возвращение украинских детей и привлечение виновных к ответственности.

Читайте также: 684 ребенка погибли в Украине за время полномасштабной войны, - Зеленская

Автор: 

Великобритания (1405) депортация (174) дети (1257)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Комусь із президентів США, який безпосередньо спілкувався з Путіним, приписують вислів: "Розмовляючи з ним, я знаю, що він бреше... І він прекрасно знає, що мені відомо, що він бреше... Але брехать не припиняє...".То про який "сором", з боку Росії, може йти мова?!...
показать весь комментарий
25.02.2026 07:17 Ответить
Хоч він і міністр, але зовсім не розуміє теми. Каже, що кацапам мусить бути соромно. Їм не соромно - вони пишаються своїми злочинами, садистів і вбивць роблять героями. Гено і етноцид для них спосіб існування, інакше цей кавалок колишньої імперії накаже довго жити.
показать весь комментарий
25.02.2026 07:30 Ответить
Британія з дуба рухнула. Геноцид 4ий рік. І їм не соромно.
показать весь комментарий
25.02.2026 08:37 Ответить
Звичайно шо їм не соромно! Людоеду есть людей никогда не стыдно
показать весь комментарий
25.02.2026 11:04 Ответить
Московии такое понятие как "стыдно" не знакомо с самого ее зарождения. Московиты мыслят совсем иными критериями. Критериями тиранов и маньяков
показать весь комментарий
25.02.2026 11:09 Ответить
 
 