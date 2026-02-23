Задержание и незаконный вывоз гражданских лиц во время оккупации Киевской области: осужден экс-военный из Севастополя

Осужден экс-военный, причастный к задержанию и незаконному вывозу гражданских лиц из оккупированной Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Служил в Севастополе

Как отмечается, осужденный служил в воинской части Вооруженных Сил Украины в Севастополе. В 2014 году он перешел на сторону врага. После начала полномасштабного вторжения в 2022 году он в составе подразделений РФ зашел на территорию Киевской области и участвовал в боевых действиях.

В марте 2022 года в селе Хочева Вышгородского района он вместе с тремя военными РФ, угрожая оружием, задержал двух местных жителей. Один из них был несовершеннолетним. Задержанных силой вывезли с временно оккупированной территории Киевской области.

Одного из пострадавших вывезли в Беларусь, другого удерживают в тюрьме

"Мальчика доставили в детское учреждение в городе Мозырь (Беларусь). Другого пострадавшего перевезли в Россию, где он и сейчас находится в тюрьме. Ребенка удалось вернуть домой", - говорится в сообщении.

Ювенальные прокуроры Офиса Генерального прокурора доказали в суде вину бывшего украинского военного. Иванковский районный суд Киевской области назначил ему 15 лет лишения свободы за государственную измену и нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

