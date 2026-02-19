684 ребенка погибли в Украине за время полномасштабной войны, - Зеленская
С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 684 ребенка, еще 2 тысячи получили ранения.
Об этом рассказала первая леди Украины Елена Зеленская во время онлайн-выступления на специальных дебатах Европейского экономического и социального комитета, передает Цензор.НЕТ.
Дети - жертвы войны
"Четыре года борьбы за жизнь. Четыре года - много и для взрослого человека. А для миллионов украинских детей это почти все детство. Хуже всего, что уже для 684 наших детей - это оборванное детство. Они погибли. Более 2 тысяч детей за эти годы ранены", - отметила первая леди.
Зеленская подчеркнула, что даже детские больницы сегодня не являются безопасным местом, потому что Россия использует их как цель.
По ее словам, Россия повредила в Украине уже более 800 медучреждений.
Похищение Россией детей
Первая леди отметила, что в сложной ситуации находятся также дети, похищенные Россией. Часть из них удалось вернуть домой благодаря усилиям Украины и партнеров по всему миру. Она поблагодарила президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за инициативу провести в Брюсселе международный саммит по возвращению украинских детей.
"Очень рассчитываем на эффективность этой работы, ведь большинство похищенных детей все еще в России", - добавила Зеленская.
Защита украинских детей
Также Зеленская рассказала о том, что делает государство для защиты украинских детей:
- строятся подземные школы и укрытия,
- продолжается реформа школьного питания,
- развивается психологическая помощь в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья.
