684 ребенка погибли в Украине за время полномасштабной войны, - Зеленская

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 684 ребенка, еще 2 тысячи получили ранения.

Об этом рассказала первая леди Украины Елена Зеленская во время онлайн-выступления на специальных дебатах Европейского экономического и социального комитета, передает Цензор.НЕТ.

Дети - жертвы войны

"Четыре года борьбы за жизнь. Четыре года - много и для взрослого человека. А для миллионов украинских детей это почти все детство. Хуже всего, что уже для 684 наших детей - это оборванное детство. Они погибли. Более 2 тысяч детей за эти годы ранены", - отметила первая леди.

Зеленская подчеркнула, что даже детские больницы сегодня не являются безопасным местом, потому что Россия использует их как цель.

По ее словам, Россия повредила в Украине уже более 800 медучреждений.

Похищение Россией детей

Первая леди отметила, что в сложной ситуации находятся также дети, похищенные Россией. Часть из них удалось вернуть домой благодаря усилиям Украины и партнеров по всему миру. Она поблагодарила президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен за инициативу провести в Брюсселе международный саммит по возвращению украинских детей.

"Очень рассчитываем на эффективность этой работы, ведь большинство похищенных детей все еще в России", - добавила Зеленская.

Защита украинских детей

Также Зеленская рассказала о том, что делает государство для защиты украинских детей:

строятся подземные школы и укрытия,

продолжается реформа школьного питания,

развивается психологическая помощь в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья.

