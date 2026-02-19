684 дитини загинули в Україні за час повномасштабної війни, - Зеленська
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули 684 дитини, ще 2 тисячі – зазнали поранень.
Про це розповіла перша леді України Олена Зеленська під час онлайн-виступу на спеціальних дебатах Європейського економічного та соціального комітету, передає Цензор.НЕТ.
Діти – жертви війни
"Чотири роки боротьби за життя. Чотири роки – багато й для дорослої людини. А для мільйонів українських дітей це майже ціле дитинство. Найгірше, що вже для 684 наших дітей це обірване дитинство. Вони загинули. Понад 2 тисячі дітей за ці роки поранені", - зазначила перша леді.
Зеленська наголосила, що навіть дитячі лікарні сьогодні не є безпечним місцем, бо Росія використовує їх як ціль.
За її словами, Росія пошкодила в Україні вже понад 800 медзакладів.
Викрадення Росією дітей
Перша леді зазначила, що в складній ситуації перебувають також діти, яких викрала Росія. Частину з них вдалося повернути додому завдяки зусиллям України та партнерів по всьому світу. Вона подякувала президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн за ініціативу провести в Брюсселі міжнародний саміт за повернення українських дітей.
"Дуже розраховуємо на ефективність цієї роботи, адже більшість викрадених дітей усе ще в Росії", – додала Зеленська.
Захист українських дітей
Також Зеленська розповіла про те, що робить держава для захисту українських дітей:
- будуються підземні школи та укриття,
- триває реформа шкільного харчування,
- розвивається психологічна допомога в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.