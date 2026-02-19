УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16083 відвідувача онлайн
Новини Діти - жертви війни Викрадення дітей Росією Злочини РФ проти дітей в Україні
463 2

684 дитини загинули в Україні за час повномасштабної війни, - Зеленська

загиблі діти

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули 684 дитини, ще 2 тисячі – зазнали поранень.

Про це розповіла перша леді України Олена Зеленська під час онлайн-виступу на спеціальних дебатах Європейського економічного та соціального комітету, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Діти – жертви війни

"Чотири роки боротьби за життя. Чотири роки – багато й для дорослої людини. А для мільйонів українських дітей це майже ціле дитинство. Найгірше, що вже для 684 наших дітей це обірване дитинство. Вони загинули. Понад 2 тисячі дітей за ці роки поранені", - зазначила перша леді.

Зеленська наголосила, що навіть дитячі лікарні сьогодні не є безпечним місцем, бо Росія використовує їх як ціль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Немає впевненості, що всі викрадені Росією українські діти повернуться додому

За її словами, Росія пошкодила в Україні вже понад 800 медзакладів.

Викрадення Росією дітей

Перша леді зазначила, що в складній ситуації перебувають також діти, яких викрала Росія. Частину з них вдалося повернути додому завдяки зусиллям України та партнерів по всьому світу. Вона подякувала президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн за ініціативу провести в Брюсселі міжнародний саміт за повернення українських дітей.

"Дуже розраховуємо на ефективність цієї роботи, адже більшість викрадених дітей усе ще в Росії", – додала Зеленська.

Читайте: 1859 дітей повернуто з Росії в межах ініціативи Bring Kids Back UA, - Зеленська

Захист українських дітей

Також Зеленська розповіла про те, що робить держава для захисту українських дітей:

  • будуються підземні школи та укриття,
  • триває реформа шкільного харчування,
  • розвивається психологічна допомога в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я.

Також дивіться: Україна повернула 2 тисячі депортованих дітей і продовжує роботу над поверненням інших, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

діти (5558) Зеленська Олена (262)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
О, ленка вилізла з бутіков Европи. Вже все скупилась, на вкрадені твоїм чоловіком гроші від війни.
показати весь коментар
20.02.2026 01:09 Відповісти
Патріарх Кирило освячував ракети, які летіли вбивати цих дітей . Якесь кощунство...
.
показати весь коментар
20.02.2026 03:47 Відповісти
 
 