684 дитини загинули в Україні за час повномасштабної війни, - Зеленська

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули 684 дитини, ще 2 тисячі – зазнали поранень.

Про це розповіла перша леді України Олена Зеленська під час онлайн-виступу на спеціальних дебатах Європейського економічного та соціального комітету, передає Цензор.НЕТ.

Діти – жертви війни

"Чотири роки боротьби за життя. Чотири роки – багато й для дорослої людини. А для мільйонів українських дітей це майже ціле дитинство. Найгірше, що вже для 684 наших дітей це обірване дитинство. Вони загинули. Понад 2 тисячі дітей за ці роки поранені", - зазначила перша леді.

Зеленська наголосила, що навіть дитячі лікарні сьогодні не є безпечним місцем, бо Росія використовує їх як ціль.

За її словами, Росія пошкодила в Україні вже понад 800 медзакладів.

Викрадення Росією дітей

Перша леді зазначила, що в складній ситуації перебувають також діти, яких викрала Росія. Частину з них вдалося повернути додому завдяки зусиллям України та партнерів по всьому світу. Вона подякувала президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн за ініціативу провести в Брюсселі міжнародний саміт за повернення українських дітей.

"Дуже розраховуємо на ефективність цієї роботи, адже більшість викрадених дітей усе ще в Росії", – додала Зеленська.

Захист українських дітей

Також Зеленська розповіла про те, що робить держава для захисту українських дітей:

будуються підземні школи та укриття,

триває реформа шкільного харчування,

розвивається психологічна допомога в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я.

