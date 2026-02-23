Затримання та незаконне вивезення цивільних під час окупації Київщини: засуджено ексвійськового із Севастополя

Засуджено ексвійськового, який причетний до затримання та незаконного вивезення цивільних з окупованої Київщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Служив у Севастополі

Як зазначається, засуджений служив у військовій частині Збройних Сил України в Севастополі. У 2014 році він перейшов на бік ворога. Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році він у складі підрозділів РФ зайшов на територію Київської області та брав участь у бойових діях.

У березні 2022 року в селі Хочева Вишгородського району він разом із трьома військовими РФ, погрожуючи зброєю, затримав двох місцевих жителів. Один із них був неповнолітнім. Затриманих силоміць вивезли з тимчасово окупованої території Київщини.

Одного з потерпілих вивезли до Білорусі, іншого утримують у в’язниці

"Хлопця доправили до дитячого закладу в місті Мозир (Білорусь). Іншого потерпілого перевезли до росії, де він і нині перебуває у в'язниці. Дитину вдалося повернути додому", - йдеться у повідомленні.

Ювенальні прокурори Офісу Генерального прокурора довели в суді вину колишнього українського військового. Іванківський районний суд Київської області призначив йому 15 років позбавлення волі за державну зраду та порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

