Украина нашла информацию о 20 тысячах детей, депортированных в РФ, - Лубинец

Украина нашла информацию о 20 тысячах украинских детей, которых Россия принудительно переместила с украинской территории после начала полномасштабного вторжения.

Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время выступления на международной конференции по вопросам правосудия Justice Conference, которая в понедельник, 23 февраля, состоялась в Киеве, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.

Установлены данные о 20 тыс. детей

"С точки зрения международного гуманитарного права, все украинские дети, которые физически сейчас на территории РФ, - это все пострадавшие от депортации или принудительного перемещения. Это только в отношении 20 тысяч украинских детей Украина нашла информацию, что их депортировали или принудительно переместили", - заявил Лубинец.

Он отметил, что за такими цифрами стоит "настоящее намерение агрессора - геноцид украинского народа".

По словам омбудсмена, Россия относится к украинским детям как к "мобилизационному военному ресурсу".

Домой удалось вернуть 2003 ребенка

Также Лубинец рассказал, что в рамках президентской инициативы Bring Kids Back UA в Украину из российской оккупации удалось вернуть 2003 ребенка.

Омбудсмен отметил, что все случаи являются сложными. По его словам, российская сторона часто не подтверждает местонахождение детей или отказывается их передавать.

"Были ситуации, когда в отношении детей уже выдвигали обвинения в якобы террористической деятельности против российской армии, и таких детей тоже удалось вернуть", - сообщил уполномоченный ВР по правам человека.

Лубинец поблагодарил Международный уголовный суд за выдачу ордеров на арест российского диктатора Владимира Путина и российского уполномоченного по правам ребенка. По его словам, это стало дополнительным юридическим давлением, после которого Россия начала "вести хоть какие-то переговоры" о возвращении украинских детей.

Роль Катара и Мелании Трамп

Отдельно Лубинец отметил роль Катара, благодаря которому удалось вернуть 83 "сложных кейса", а также поддержку Соединенных Штатов.

По его словам, после публичного сигнала первой леди США Мелании Трамп в октябре 2025 года российская сторона начала хотя бы принимать документы по делам возвращения украинских детей.

Последнюю группу украинских детей, как рассказал уполномоченный ВР по правам человека, удалось вернуть 13 февраля 2026 года.

