Україна знайшла інформацію щодо 20 тисяч дітей, депортованих до РФ, - Лубінець

Україна знайшла інформацію щодо 20 тисяч українських дітей, яких Росія примусово перемістила з української території після початку повномасштабного вторгнення.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час виступу на міжнародній конференції з питань правосуддя Justice Conference, яка у понеділок, 23 лютого, відбулась у Києві, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.

Встановлено дані про 20 тис. дітей

"З точки зору міжнародного гуманітарного права, всі українські діти, які фізично зараз на території РФ, - це всі постраждалі від депортації або примусового переміщення. Це тільки щодо 20 тисяч українських дітей Україна знайшла інформацію, що їх депортували або примусово перемістили", - заявив Лубінець.

Він зазначив, що за такими цифрами стоїть "справжній намір агресора - геноцид українського народу".

За словами омбудсмена, Росія ставиться до українських дітей як до "мобілізаційного військового ресурсу".

Додому вдалося повернути 2003 дитини

Також Лубінець розповів, що у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA в Україну з російської окупації вдалося повернути 2003 дитини.

Омбудсмен зауважив, що всі випадки є складними. За його словами, російська сторона часто не підтверджує місцезнаходження дітей або відмовляється їх передавати.

"Були ситуації, коли щодо дітей вже висували звинувачення у нібито терористичній діяльності проти російської армії і таких дітей теж вдалося повернути", - повідомив уповноважений ВР з прав людини.

Лубінець подякував Міжнародному кримінальному суд за видачу ордерів на арешт російського диктатора Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини. За його словами, це стало додатковим юридичним тиском, після якого Росія почала "вести хоч якісь перемовини" щодо повернення українських дітей.

Роль Катару та Меланії Трамп

Окремо Лубінець відзначив роль Катару, завдяки якому вдалося повернути 83 "складні кейси", а також підтримку Сполучених Штатів.

За його словами, після публічного сигналу першої леді США Меланії Трамп у жовтні 2025 року російська сторона почала хоча б сприймати документи у справах повернення українських дітей.

Останню групу українських дітей, як розповів уповноважений ВР з прав людини, вдалося повернути 13 лютого 2026 року.

