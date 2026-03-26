США выделяют 25 млн долларов на возвращение похищенных РФ украинских детей

Соединенные Штаты выделяют 25 миллионов долларов на программы возвращения и реабилитации украинских детей, насильно переселенных Россией.

Об этом говорится на сайте Госдепа, передает Цензор.НЕТ.

Куда пойдут средства

Как отмечается, эти средства будут направлены на поддержку идентификации, возвращения и реабилитации украинских детей и молодежи, которые были принудительно перемещены Россией.

Финансирование США будет поддерживать два вида программ:

отслеживание депортированных детей;

поддержка правительства Украины и доверенных местных партнеров в реабилитации возвращенных.

США продолжают финансирование

"Президент Трамп четко дал понять, что трагическое кровопролитие в Украине должно прекратиться, и его администрация остается полностью приверженной делу обеспечения прочного мира", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что США продолжают финансировать десятки программ помощи гражданскому населению, пострадавшему от насилия, вызванного войной России против Украины.

