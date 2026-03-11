688 детей погибли и 2392 - ранены в Украине с начала полномасштабного вторжения РФ, - Лубинец

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 688 детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время интерактивного диалога со Специальным представителем Генерального секретаря ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов.

Украинские дети - под прицелом агрессии РФ

Так, омбудсмен подчеркнул, что украинские дети находятся под прицелом российской агрессии более 12 лет.

"Говорил прямо: с 2014 года Россия убивает, калечит и депортирует украинских детей. Только с начала полномасштабного вторжения погибли 688 детей, 2392 ранены", - сказал Лубинец.

Кроме того, по его словам, зафиксировано не менее 23 случаев сексуального насилия.

Также россияне повредили или уничтожили 4505 учебных заведений и 2551 медицинское учреждение.

Депортация украинских детей

Лубинец отметил еще один факт, "который мир не имеет права игнорировать".

"Нам известно о сотнях мест, куда Россия депортирует украинских детей. Там их подвергают идеологическому перевоспитанию и милитаризации", - рассказал омбудсмен.

Он подчеркнул, что это - прямые доказательства военных преступлений и преступлений против человечности.

Мир должен действовать

Поэтому вопрос к миру прост: достаточно ли преступлений совершила Россия, чтобы наконец действовать?", - добавил Лубинец.

Омбудсмен в очередной раз призвал к конкретным действиям:

содействовать возвращению незаконно депортированных детей,

получить от России информацию об их местонахождении,

привлечь виновных к ответственности.

"Действия России должны быть признаны геноцидом украинского народа. Это будет доказательством того, что мир готов называть вещи своими именами", - подытожил уполномоченный.