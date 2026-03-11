688 дітей загинули та 2392 - поранені в Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ, - Лубінець

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули 688 дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час інтерактивного діалогу зі Спеціальним представником Генерального секретаря ООН з питань дітей і збройних конфліктів.

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Українські діти - під прицілом агресії РФ

Так, омбудсмен наголосив, що українські діти перебувають під прицілом російської агресії понад 12 років.

"Говорив прямо: з 2014 року Росія вбиває, калічить і депортує українських дітей. Лише з початку повномасштабного вторгнення загинули 688 дітей, 2392 поранені", - сказав Лубінець.

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Крім того, за його словами, зафіксовано щонайменше 23 випадки сексуального насильства.

Також росіяни пошкодили або знищили 4505 закладів освіти та 2551 медичну установу.

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Депортація український дітей

Лубінець зауважив про ще один факт, "який світ не має права ігнорувати".

"Нам відомо про сотні місць, куди Росія депортує українських дітей. Там їх піддають ідеологічному перевихованню та мілітаризації", - розповів омбудсмен.

Він наголосив, що це - прямі докази воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

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Світ має діяти

Тож питання до світу просте: чи достатньо злочинів вчинила Росія, щоб нарешті діяти?" - додав Лубінець.

Омбудсмен вчергове закликав до конкретних дій:

сприяти поверненню незаконно депортованих дітей,

отримати від Росії інформацію про їхнє місцеперебування,

притягнути винних до відповідальності.

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"Дії Росії мають бути визнані геноцидом українського народу. Це буде доказом того, що світ готовий називати речі своїми іменами", - підсумував уповноважений.