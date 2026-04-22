Более 2100 украинских детей, похищенных РФ, возвращены в рамках инициативы Bring Kids Back UA, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад представителей команды Bring Kids Back UA Александра Бевза и Максима Максимова о результатах работы инициативы.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале.

Результаты работы

Зеленский отметил, что в целом за время работы инициативы удалось вернуть более 2100 украинских детей, похищенных Россией. Из них 150 – с начала этого года.

Международные организации

Кроме того, стороны отдельно говорили о поддержке усилий на уровне международных организаций.

"Недавно впервые на уровне ООН депортацию и принудительное перемещение наших детей квалифицировали как преступление против человечности. Это очень важно, и такую работу необходимо продолжать", - отметил президент.

Международная коалиция

Также Зеленский сообщил о подготовке к заседанию Международной коалиции за возвращение украинских детей на уровне министров, которое состоится 11 мая в Брюсселе.

"Рассчитываем на широкое представительство, конкретные решения и практическую поддержку партнеров", - добавил он.