РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14159 посетителей онлайн
Новости Возвращение детей из оккупации Программа Bring Kids Back UA
44 3

Более 2100 украинских детей, похищенных РФ, возвращены в рамках инициативы Bring Kids Back UA, - Зеленский

Инициатива Bring Kids Back UA

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад представителей команды Bring Kids Back UA Александра Бевза и Максима Максимова о результатах работы инициативы.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Результаты работы

Зеленский отметил, что в целом за время работы инициативы удалось вернуть более 2100 украинских детей, похищенных Россией. Из них 150 – с начала этого года.

Международные организации

Кроме того, стороны отдельно говорили о поддержке усилий на уровне международных организаций.

"Недавно впервые на уровне ООН депортацию и принудительное перемещение наших детей квалифицировали как преступление против человечности. Это очень важно, и такую работу необходимо продолжать", - отметил президент.

Международная коалиция

Также Зеленский сообщил о подготовке к заседанию Международной коалиции за возвращение украинских детей на уровне министров, которое состоится 11 мая в Брюсселе.

"Рассчитываем на широкое представительство, конкретные решения и практическую поддержку партнеров", - добавил он.

Автор: 

дети (6776) Зеленский Владимир (24007) возврат (324)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
лишилось ще десь 100 000. бо ВОВОЧКА думав про бабки а не про дітей. ЧХАТИ ЕВРЕЙЧИК хотів на наших дітей - він думав про бабки

......в принципі знищив цілий етнос виродок
показать весь комментарий
22.04.2026 12:25 Ответить
на ТОТ декілька міліонів українців.

отже, на ТОТ більше міліона дітей
міліон дітей, які втратила Україна

.
показать весь комментарий
22.04.2026 12:29 Ответить
знищив не один він, а цілий кагал, який обрав своїми руками "мудрий нарід"

.
показать весь комментарий
22.04.2026 12:31 Ответить
 
 