Более 2100 украинских детей, похищенных РФ, возвращены в рамках инициативы Bring Kids Back UA, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заслушал доклад представителей команды Bring Kids Back UA Александра Бевза и Максима Максимова о результатах работы инициативы.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
Результаты работы
Зеленский отметил, что в целом за время работы инициативы удалось вернуть более 2100 украинских детей, похищенных Россией. Из них 150 – с начала этого года.
Международные организации
Кроме того, стороны отдельно говорили о поддержке усилий на уровне международных организаций.
"Недавно впервые на уровне ООН депортацию и принудительное перемещение наших детей квалифицировали как преступление против человечности. Это очень важно, и такую работу необходимо продолжать", - отметил президент.
Международная коалиция
Также Зеленский сообщил о подготовке к заседанию Международной коалиции за возвращение украинских детей на уровне министров, которое состоится 11 мая в Брюсселе.
"Рассчитываем на широкое представительство, конкретные решения и практическую поддержку партнеров", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
......в принципі знищив цілий етнос виродок
отже, на ТОТ більше міліона дітей
міліон дітей, які втратила Україна
