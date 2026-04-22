УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9645 відвідувачів онлайн
Новини Повернення дітей з окупації
323 4

Понад 2100 українських дітей, викрадених РФ, повернуто в межах ініціативи Bring Kids Back UA, - Зеленський

Ініціатива Bring Kids Back UA

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь представників команди Bring Kids Back UA Олександра Бевза та Максима Максимова щодо результатів роботи ініціативи.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Результати роботи

Зеленський зазначив, що загалом за час роботи ініціативи вдалося повернути більш ніж 2100 українських дітей, яких викрала Росія. З них 150 – від початку цього року.

Міжнародні організації

Крім того, сторони окремо говорили про підтримку зусиль на рівні міжнародних організацій.

"Нещодавно вперше на рівні ООН депортацію та примусове переміщення наших дітей кваліфікували як злочин проти людяності. Це дуже важливо, і таку роботу необхідно продовжувати", - зауважив президент.

Міжнародна коаліція

Також Зеленський повідомив про підготовку до засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей на рівні міністрів, яке відбудеться 11 травня в Брюсселі.

"Розраховуємо на широке представництво, конкретні рішення та практичну підтримку партнерів", - додав він.

Автор: 

діти (5475) Зеленський Володимир (27556) повернення (343)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
лишилось ще десь 100 000. бо ВОВОЧКА думав про бабки а не про дітей. ЧХАТИ ЕВРЕЙЧИК хотів на наших дітей - він думав про бабки

......в принципі знищив цілий етнос виродок
показати весь коментар
22.04.2026 12:25 Відповісти
на ТОТ декілька міліонів українців.

отже, на ТОТ більше міліона дітей
міліон дітей, які втратила Україна

показати весь коментар
22.04.2026 12:29 Відповісти
знищив не один він, а цілий кагал, який обрав своїми руками "мудрий нарід"

показати весь коментар
22.04.2026 12:31 Відповісти
Дякуючі зеленському , допоміг кремлю зі швидкою окупацією української теріторії , та викраданню 500 000 українських дітей до раші ,тепер можно і попіариться на 2- 3 тисяц повернутих !!!...
показати весь коментар
22.04.2026 13:30 Відповісти
 
 