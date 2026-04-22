Понад 2100 українських дітей, викрадених РФ, повернуто в межах ініціативи Bring Kids Back UA, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь представників команди Bring Kids Back UA Олександра Бевза та Максима Максимова щодо результатів роботи ініціативи.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Результати роботи
Зеленський зазначив, що загалом за час роботи ініціативи вдалося повернути більш ніж 2100 українських дітей, яких викрала Росія. З них 150 – від початку цього року.
Міжнародні організації
Крім того, сторони окремо говорили про підтримку зусиль на рівні міжнародних організацій.
"Нещодавно вперше на рівні ООН депортацію та примусове переміщення наших дітей кваліфікували як злочин проти людяності. Це дуже важливо, і таку роботу необхідно продовжувати", - зауважив президент.
Міжнародна коаліція
Також Зеленський повідомив про підготовку до засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей на рівні міністрів, яке відбудеться 11 травня в Брюсселі.
"Розраховуємо на широке представництво, конкретні рішення та практичну підтримку партнерів", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
......в принципі знищив цілий етнос виродок
отже, на ТОТ більше міліона дітей
міліон дітей, які втратила Україна
